10 способов, как похудеть с минимальными усилиями

Похудеть быстро и с минимальными усилиями – мечта каждой из нас, которую можно с лёгкостью воплотить в жизнь. Просто нужно следовать простым советам, касающимся питания, физической активности, правильно подобранных травяных чаёв и стратегии покупок. С помощью этих 10 приёмов быстрого похудения можно будет буквально через месяц продемонстрировать завидную фигуру без больших усилий.

10 способов лёгкого и быстрого похудения

Больше двигаться. Идеально ежедневно посвящать немного времени для занятий спортом. Но если невозможно выкроить даже часа для спорта, то нужно поставить цель - быстро ходить или бегать хотя бы полчаса в день, но только подобрав правильную обувь, например, кроссовки, чтобы амортизировать удар и защитить колени и спину. Таким образом улучшится метаболизм и уйдёт жир. Также рекомендуется каждый день ходить по лестнице, а не подниматься на лифте. Чаще делать уборку в доме - она может привести к потере до 200 калорий в час! Как говорится, двух зайцев одним выстрелом. Не пропускать приёмы пищи! Никогда нельзя пропускать приёмы пищи, начиная с завтрака, который должен быть самым обильным в течение дня. Ведь не зря же гласит народная мудрость, что завтракать нужно, как королева, обедать, как принцесса, и ужинать, как бедняк. Если начать свой день с плотного завтрака, будет достаточно энергии на весь день. А вот голодание может привести к обратному эффекту – организм начнёт накапливать жир на будущее. Соблюдение времени приёма пищи. Это один из самых эффективных способов быстро похудеть. Должно быть обязательно три приёма пищи: завтрак, обед и ужин. Если получится избегать перекусов между приёмами пищи, будет легче быстрее похудеть. Но если без этого никак, то нужно отдавать предпочтение низкокалорийным и питательным закускам, таким как свежие фрукты или йогурт, избегая печенья, шоколадных батончиков и закусок. Никогда не следует ужинать после 8 часов вечера. Это простое правило поможет похудеть быстрее, потому что будет время перед сном подвигаться и сжечь калории. Пересмотрите свои привычки в еде. Плохое или неупорядоченное питание – первая причина набора лишнего веса. Чтобы быстро похудеть, нужно будет пересмотреть свои привычки и следовать некоторым простым приёмам: Исключить из своего рациона все жирные продукты. Важно, чтобы их не было дома. Тогда не будет соблазна их съесть.

Сказать нет сырам, жареному, сладостям (особенно промышленным), колбасным изделиям и консервам.

Ограничить потребление углеводов (но не исключать их полностью) и отдавать предпочтение нежирному мясу и рыбе.

Овощи: сырые, вареные, в супе... мало не будет! Это самая натуральная и самая постная пища, которую только возможно потреблять.

Можно также есть фрукты, но в умеренных количествах и, возможно, в качестве перекуса между приёмами пищи. Отличный трюк для избавления от голода — всегда иметь в сумке яблоко на случай внезапных приступов голода.

Добавление перца или петрушки в блюда поможет быстрее переваривать пищу: перец обладает эффектом сжигания жира, а петрушка помогает предотвратить задержку воды и является отличным способом быстро спустить воздух.

Избегать приёма пищи вне дома, насколько это возможно, и выработать здоровую привычку готовить себе что-нибудь вкусненькое, чтобы взять на работу. Таким образом можно контролировать потребление калорий и держать свою фигуру под контролем. Пить много воды и забыть об алкогольных и сладких напитках! Употребление большого количества воды поможет быстро похудеть: в дополнение к эффекту детоксикации, это заставит чувствовать себя более удовлетворённо. Всегда нужно носить с собой бутылку негазированной воды и не забывать время от времени делать глоток-другой. В течение дня можно пить воду с лимоном (половинка на литр): она будет иметь мочегонный и дренирующий эффект, отлично поможет быстро похудеть. Следует отказаться от алкоголя и сладких напитков, они являются одной из главных причин ожирения! Если невозможно отказаться от алкоголя, например, по случаю праздника, следует выбирать бокал красного вина. Хорошо отдыхать. Чтобы быстро похудеть, важно, чтобы организм работал в меру своих возможностей и имел необходимые силы, чтобы поддерживать себя. Хороший сон необходим для перезарядки тела и снижения уровня стресса, который неизбежно приводит к перееданию. Хороший ночной сон — обычные 8 часов в сутки — поможет активизировать обмен веществ и быстро похудеть. Чистить зубы после еды! Этот простой приём, помимо удовлетворения обычных гигиенических потребностей, очень полезен, чтобы не переедать после еды. После обеда или ужина нужно срочно почистить зубы! Вкус зубной пасты во рту поможет отогнать желание снова открыть холодильник через час. Пить чай и травяные отвары, чтобы быстро похудеть. Две-четыре чашки травяного чая в день — отличный способ быстро похудеть. Настои, на самом деле, обладают похудательной, дренирующей и очищающей силой, а кроме того, они помогают избавиться от чувства голода. Однако всегда следует помнить, что их нельзя подслащивать сахаром, мёдом или другими заменителями! Часто именно горький аромат трав помогает организму детоксицировать себя, вводя в организм жидкости, которые совершенно не содержат калорий. Среди травяных чаёв с эффектом похудения идеальны - чай с крапивой, который является отличным противовоспалительным и естественным мочегонным средством, помогающим избавиться от лишнего жира. Зелёный чай тоже имеет известную силу похудения: его употребление может помочь сбросить до 80 калорий в день! На самом деле, он обладает способностью воздействовать непосредственно на основной обмен веществ, помогая ему активизироваться и давая чувство сытости. Отправляться за покупками на сытый желудок. Поход в супермаркет на голодный желудок приводит к тому, что покупаются более калорийные продукты, закуски и прочее, что уж точно не поможет быстро похудеть! Нужно стараться ходить за покупками после еды, чтобы в выборе продуктов для покупки руководствоваться головой, а не желудком. Нельзя есть перед телевизором! Это ошибка, которую совершают почти все: есть перед телевизором. Данная вредная привычка заставляет поглощать в два раза больше еды, даже не осознавая этого! Увлёкшись любимым шоу, многие продолжают кушать, даже если уже наелись. Нужно выработать здоровую привычку есть за столом с выключенным телевизором. Простой трюк, который поможет похудеть быстрее без особых усилий!

Похудеть с минимальными усилиями способен каждый. Главное – это задаться целью и следовать этим 10 простым советам.