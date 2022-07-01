10 продуктов, ускоряющих похудение

Большинство людей мечтает похудеть, чтобы выглядеть красивее, быть увереннее в себе, а значит, нравиться окружающим. Многие ради своей мечты готовы сидеть на диетах, изнурительно заниматься спортом и отказывать себе во всех гастрономических радостях. Однако, по мнению ассоциации диетологов, важнее внести в свой рацион некоторые продукты, способные ускорить процесс похудения, которые, кстати, в сочетании друг с другом, к тому же, сделают еду более сытной и ускорят процессы метаболизма.

Топ-10 продуктов для скорого похудения

Чечевица. В ней очень много железа, необходимого для эффективного процесса сжигания калорий, так как благодаря этому элементу организм насыщается кислородом и тем самым повышает обмен веществ. У чечевицы самая высокая белковая масса среди всех растительных продуктов, она с лёгкостью заменяет животный белок. Всего одна порция её обеспечивает 35% суточной потребности в железе, а также даёт белок и клетчатку, такие важные для пищеварения. Крестоцветные овощи. Брокколи, капуста цветная и брюссельская содержат три основных питательных вещества, стимулирующих обмен веществ: витамины группы В, С и кальций. Также содержат питательное вещество сульфорафан, которое способствует детоксикации токсинов и эстрогена, богаты водой и клетчаткой, сочетание которых увеличивает способность организма сжигать жир. Перец чили. Он содержит биоактивный капсаицин, активирующий иммунную систему для борьбы против раковых клеток и помогающий организму сжигать больше энергии. Постное мясо. Организм переваривает белки дольше, чем жиры или углеводы. Употребление постного мяса, такого как курица и индейка, требует больше энергии для его полного переваривания. Кроме того, все эти белки помогают сохранить мышечную массу и поддерживать метаболизм. Овёс. Безглютеновый овёс — это невероятно полезное цельное зерно, которое содержит несколько витаминов и минералов наряду с клетчаткой, что делает его отличным продуктом для завтрака. Он не только поддерживает низкий уровень инсулина, предотвращая скачки уровня сахара в крови, сигнализирующие организму о накоплении жира, но и содержит много клетчатки. Чтобы расщепить её, организм сжигает много калорий. Цитрусовые. Особенно лимоны и грейпфруты отлично подходят для пищеварения, так как в них мало сахара. Они содержат витамин С, который важен для нормального метаболизма жиров. В состав лимонов входит питательное вещество «лимонин». Он помогает поддерживать фазы 1 и 2 детоксикации печени, что способствует потере жира. Цельнозерновые злаки. Короткоцепочечные жирные кислоты в цельных зёрнах вызывают высвобождение лептина, который также является гормоном сытости, подавляющим чувство голода. Высокий уровень клетчатки замедляет выброс сахара в кровь и сглаживает всплески инсулина, а это означает, что для пищеварения используется дополнительная энергия. Жирная рыба. Две специфические формы омега-3, ЭПК и ДГК, содержащиеся исключительно в лососе, тунце и сельди, резко уменьшают воспаление, повышают уровень холестерина ЛПВП (хороший вид, который устраняет избыток плохого в крови) и помогают сохранить работу мозга. На самом деле до 50% жирных кислот в мозге состоят из ДГК. Арахис. Высокое содержание белка в нём заставляет сжигать больше жира для его переваривания. Арахис является пищей с низким гликемическим индексом, что означает, что его употребление поддерживает стабильный уровень сахара в крови. Но употреблять их нужно умеренно и в сыром виде. Корица. Немного корицы, добавленной в кофе, помогает заглушить реакцию адреналина и норадреналина, что замедляет рост уровня глюкозы. Также притупляет чувство голода, помогая сбалансировать уровень сахара в крови и ограничить реакцию инсулина для поддержки потери жира.



Эти 10 продуктов, ускоряющих похудение, можно найти в каждом магазине. Их можно есть как по отдельности, так и в сочетании друг с другом. Польза будет в любом виде.