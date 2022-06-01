15 продуктов, подавляющих аппетит, чтобы не перекусывать в течение дня

Как перестать много есть? Этот вопрос интересует многих желающих снизить свой вес. На самом деле это не сложно. Формула похудения очень простая – надо сократить количество съедаемой пищи. И помогут в этом продукты, подавляющие аппетит.

15 продуктов, снижающих аппетит



Миндаль. Он очень вкусный, хрустящий и богатый белком, клетчаткой, поэтому считается полезным, а значит, подходящим для здорового перекуса. Творог. Богатый белком, он станет идеальным дополнением к завтраку или же перекусом перед основным приёмом пищи. Только важно его есть без сахара. В качестве подсластителей можно выбирать стевию, сироп агавы или же коричневый сахар. Суп. Предпочитающие больше солёное, чем сладкое, могут приготовить себе бульон или овощной суп, который утолит голод и никак не отразится на весе. Только важно перед тем, как приступать к первому, съесть салат – жевание усиливает чувство сытости. Шоколад. Он снижает секрецию гормона голода – грелина. Только надо выбирать чёрные сорта, молочный и белый содержат в себе много жира. Горький шоколад с высоким содержанием какао не только способен уменьшать аппетит, но и блокировать желание съесть сладенькое. Кроме этого, в него входит стеариновая кислота, замедляющая пищеварение и тем самым способствующая поддержанию сытости. Овсянка. Овсяные хлопья богаты углеводами, поэтому если приготовить их на молоке или воде, то можно довольно сытно перекусить, чтобы продержаться до конца дня. Яблоко. Кроме того, что оно малокалорийно, яблоко ещё и утоляет голод. Сочный и хрустящий плод подавит желание поесть часов на 5-6. Картофель. Считается, что от картошки полнеют. Но это заблуждение. Всё зависит от того, как её приготовить. Если на воде или в духовом шкафу с добавлением капли оливкового масла или кусочком сливочного, то ничего страшного не произойдёт. Этот тип углеводов, богатый клетчаткой, замедлит пищеварение и притупит желание перекусить после основного приёма пищи. Конжак. Он богат клетчаткой и имеет особенность набухать в организме, тем самым подавляя чувство голода. Есть его можно как в качестве перекуса, так и как основное блюдо. Грейпфрут. Он идеален для подавления аппетита потому, что в нём большая концентрация воды, низкая калорийность и огромное количество клетчатки. Яйца. Сваренные вкрутую, они содержат много белка, но очень мало калорий, поэтому являются идеальными для утоления голода перед следующим приёмом пищи. Отруби. Благодаря растворимым волокнам они прекрасно улучшают пищеварение. Но только не стоит ими злоупотреблять – не более одной ложки в один приём пищи. Зелёный чай. Он сжигает жир, стимулируя насыщающие гормоны в теле, и сокращает аппетит. Идеально пить зелёный чай в горячем виде с добавлением лимонного сока. Огурцы. Наполненные водой и клетчаткой, они являются лучшим средством для подавления аппетита. К тому же, в них очень мало калорий. Банан. В его состав входит калий, магний, витамины А, В, С, которые прекрасно подходят для избавления от чувства голода. Бананы рекомендуется есть в качестве закуски в первой половине дня, чтобы они как можно дольше переваривались, подавляя желание поесть. Чечевица. У неё низкое содержание калорий и огромное количество клетчатки и белка, что даёт много энергии и подавляет аппетит.

Эти 15 продуктов, подавляющих аппетит, должны быть на столе каждого мечтающего сбросить вес. Тогда напрочь пропадёт желание перекусывать в течение дня всякой вредной пищей, провоцирующей появление лишних кило.