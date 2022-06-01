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15 продуктов, подавляющих аппетит, чтобы не перекусывать в течение дня
Как перестать много есть? Этот вопрос интересует многих желающих снизить свой вес. На самом деле это не сложно. Формула похудения очень простая – надо сократить количество съедаемой пищи. И помогут в этом продукты, подавляющие аппетит.
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15 продуктов, снижающих аппетит
- Миндаль. Он очень вкусный, хрустящий и богатый белком, клетчаткой, поэтому считается полезным, а значит, подходящим для здорового перекуса.
- Творог. Богатый белком, он станет идеальным дополнением к завтраку или же перекусом перед основным приёмом пищи. Только важно его есть без сахара. В качестве подсластителей можно выбирать стевию, сироп агавы или же коричневый сахар.
- Суп. Предпочитающие больше солёное, чем сладкое, могут приготовить себе бульон или овощной суп, который утолит голод и никак не отразится на весе. Только важно перед тем, как приступать к первому, съесть салат – жевание усиливает чувство сытости.
- Шоколад. Он снижает секрецию гормона голода – грелина. Только надо выбирать чёрные сорта, молочный и белый содержат в себе много жира. Горький шоколад с высоким содержанием какао не только способен уменьшать аппетит, но и блокировать желание съесть сладенькое. Кроме этого, в него входит стеариновая кислота, замедляющая пищеварение и тем самым способствующая поддержанию сытости.
- Овсянка. Овсяные хлопья богаты углеводами, поэтому если приготовить их на молоке или воде, то можно довольно сытно перекусить, чтобы продержаться до конца дня.
- Яблоко. Кроме того, что оно малокалорийно, яблоко ещё и утоляет голод. Сочный и хрустящий плод подавит желание поесть часов на 5-6.
- Картофель. Считается, что от картошки полнеют. Но это заблуждение. Всё зависит от того, как её приготовить. Если на воде или в духовом шкафу с добавлением капли оливкового масла или кусочком сливочного, то ничего страшного не произойдёт. Этот тип углеводов, богатый клетчаткой, замедлит пищеварение и притупит желание перекусить после основного приёма пищи.
- Конжак. Он богат клетчаткой и имеет особенность набухать в организме, тем самым подавляя чувство голода. Есть его можно как в качестве перекуса, так и как основное блюдо.
- Грейпфрут. Он идеален для подавления аппетита потому, что в нём большая концентрация воды, низкая калорийность и огромное количество клетчатки.
- Яйца. Сваренные вкрутую, они содержат много белка, но очень мало калорий, поэтому являются идеальными для утоления голода перед следующим приёмом пищи.
- Отруби. Благодаря растворимым волокнам они прекрасно улучшают пищеварение. Но только не стоит ими злоупотреблять – не более одной ложки в один приём пищи.
- Зелёный чай. Он сжигает жир, стимулируя насыщающие гормоны в теле, и сокращает аппетит. Идеально пить зелёный чай в горячем виде с добавлением лимонного сока.
- Огурцы. Наполненные водой и клетчаткой, они являются лучшим средством для подавления аппетита. К тому же, в них очень мало калорий.
- Банан. В его состав входит калий, магний, витамины А, В, С, которые прекрасно подходят для избавления от чувства голода. Бананы рекомендуется есть в качестве закуски в первой половине дня, чтобы они как можно дольше переваривались, подавляя желание поесть.
- Чечевица. У неё низкое содержание калорий и огромное количество клетчатки и белка, что даёт много энергии и подавляет аппетит.
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Эти 15 продуктов, подавляющих аппетит, должны быть на столе каждого мечтающего сбросить вес. Тогда напрочь пропадёт желание перекусывать в течение дня всякой вредной пищей, провоцирующей появление лишних кило.