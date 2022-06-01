10 мужчин, ради которых не стоит сходить с ума

Женщины настолько упрямы в своём решении покорить понравившегося парня, что часто не замечают, когда у него на лбу написано «держись подальше от меня». Однако есть такие мужчины, от которых не то что убегать, их нужно остерегаться, как страшной болезни, иначе можно оказаться в довольно неприятной любовной ситуации. Кто же эти опасные парни?

10 мужских типов, из-за которых не стоит сходить с ума



Беспомощный. Речь не идёт о человеке, у которого в жизни случилась беда или же навалилась куча проблем. Разговор о парне-неудачнике. И если в начале отношений он может рассказывать, что с ним такое никогда не случалось, а тут прямо какой-то завал, то постепенно правду невозможно будет скрыть – он попадает на большие деньги, у него воруют документы, он постоянно болеет. Одним словом, ему нужна девушка-спасительница, вечно находящая выход из его неприятностей. Закоренелый холостяк. Он не хочет никаких серьёзных отношений, потому что они для него сравнимы с тюрьмой. И ни одна девушка не сможет сделать из него узника любви, как бы она ни старалась. Ему этого не надо и, конечно же, он приложит все усилия, чтобы не попасться в руки «прекрасного надзирателя». Гуляка. У него может быть множество любовниц, а возможно, и жена с детьми. Он не может пропустить ни одной юбки. Для него дело принципа - покорить очередное женское сердце, а потом затащить покорённую в постель, чтобы потом, добившись своего, отпустить её на все четыре стороны. Мистер Усталость. Ему ничего не хочется делать. Он не любит выходить из дома, потому что ненавидит опаздывать. Он не любит танцевать, потому что музыка слишком громкая. Он не посещает концерты, потому что его раздражает толпа. Он не ходит на пляж, потому что солнце излишне яркое. И так далее и тому подобное. Его любимое занятие, которое никогда не надоест – спать на диване или смотреть телевизор. Единственный ребёнок матери-вдовы. Мать всегда мать, с этим не поспоришь, но ей очень сложно перерезать пуповину, которая соединяет её с сыночком, поэтому она никогда не отпустит его к той, кто будет его обижать. По-другому она отношения не представляет. И даже если её сыну попадётся золотая девушка, она всё равно будет плохая. Бесчувственный. Возможно, мужчина хорош в постели, но если он нарцисс, то он не способен любить. С расставанием лучше не затягивать. Психопат. Он заставит девушку чувствовать себя не уверенно, так как он привык применять психологическое насилие. Это понизит её самооценку и превратит в тряпку. Но как только его избранница начнёт понимать, кто перед ней, парень тут же превратится в милого и ласкового. Но долго таким он не сможет оставаться – вскоре покажет своё настоящее лицо психопата. Жестокий. Тот, кто однажды поднимет руку на девушку, сделает это снова и снова. Не стоит ему это прощать. Когда-то он может серьёзно искалечить. Пусть живёт в одиночестве. Наркоман, алкоголик, игрок. Всё равно, от чего у парня зависимость, от него нужно бежать. Притом, чем быстрее, тем лучше. Он не изменится. Альфонс. Он привык жить за счёт женщин, поэтому не стоит удивляться, что однажды парень попросит денег или же купить какую-то ему необходимую вещь. На работу он не устраивается, постоянно ища какие-то отговорки, но даже если вдруг получится заставить его работать, очень скоро найдётся причина, по которой он вынужден рассчитаться. Он как паразит, который станет высасывать из девушки всё, что только можно.

Конечно, если это любовь, то никто и ничто не сможет переубедить девушку отказаться от неё, но есть 10 мужчин, от которых не стоит сходить с ума, так как они могут довести до серьёзных неприятностей.