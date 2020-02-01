Психология » Психология мужчин: Как завоевать его любовь? » 3 типа мужчин, которых не должно быть в вашей жизни

3 типа мужчин, которых не должно быть в вашей жизни

Люди не идеальны, ни мужчины, ни женщины. Понимая эту простую истину, мы прощаем любимым их недостатки, отпускаем неприятные моменты и ситуации. Тем не менее существуют личностные качества, с которыми нельзя мириться. Они не всегда проявляются сразу, в последнее время кони научились маскироваться под принцев. Только не навсегда. Проходит неделя, месяц, год, и истинная личина проявляется. Подробнее остановимся на 3-х типах мужчин, которых не должно быть в вашей жизни. Никогда. Ни за что. Ни под каким предлогом. Изучайте внимательно, анализируйте и не тратьте время на токсичные отношения.

 

типы мужчин которых надо избегать

 

Смотрите также: 3 типа мужчин, от которых женщины теряют голову. Психология мужчин.

Типы мужчин, которых надо избегать

1. Мужчины – любители крайностей

У этих экземпляров разбег от милого зайчика до агрессивного монстра занимает от силы 2 минуты. Настроение непредсказуемо, меняется оно без адекватных на то причин. Вы постоянно напряжены, потому как не понимаете, что хочет и как поведёт себя вторая половинка. Вот только сейчас он умирает от нежности, задаривает ласками, а через секунду игнорирует или больно огорчает.

Постоянная непредсказуемость эмоционально утомляет. Любители крайностей конфликтуют сами с собой, сливают негатив и самоутверждаются за счёт слабых женщин. Они питаются энергетикой страха и неуверенности. Токсичность таких отношений зашкаливет. Избавляйтесь от них.

2. Мужчины – обманщики

Враньё бывает разным: полезным, безобидным и откровенно неприятным. Часто люди выдумывают факты или ситуации, манипулируя ложью для достижения целей. Это можно понять. Куда хуже, если близкий человек притворяется, изменяет, обещает и осознанно не выполняет. Понимание того, что рядом обманщик, нередко приходит случайно. Дурные мысли закрадываются после анализа его общения с другими людьми.

Да, непосредственно вас ситуация не касается. Только сама по себе складывается проекция: если он врёт другим, то где гарантия, что с вами не происходит то же самое? Доверие в отношениях сменяет подозрительность. А после начинается психоз. Проверки. Комплексы. Решайтесь на разрыв, иначе превратитесь в маньячку-шизофреничку.  

3. Мужчины – критики

Ситуация типичная для мезальянса. Дамы, поймавшие «крупную рыбу», часто в итоге несчастны. Богатые и успешные мужчины властвуют всегда и везде. Они критикуют поступки, слова, манеру одеваться и наносить макияж. Впрочем, нищие неудачники нередко ведут себя так же для повышения самооценки. 

Если вам нравится образ затюканной серой мышки, которая всё терпит и подчиняется, ничего не предпринимайте. Но каждый раз перед тем как сказать, сделать, надеть что-нибудь, думайте, понравится ли это бойфренду. 

В числе критиков попадаются агрессивные особи, которые и мозг выедают, и руки распускают. Надо ли говорить, что счастья с такими мужчинами нет и быть не может?

 

Смотрите также: 10 типов мужчин, от которых лучше держаться подальше.

 

Не тратьте время и душевные силы на токсичные отношения, если личностные особенности теперешнего избранника подходят к любому из 3-х типов мужчин, которых надо избегать. Их не должно быть рядом, не задумываясь уходите. Он не станет лучше. 


 (голосов: 0)
Автор: Анастасия Педич
Сегодня, 08:04

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Пасхальные рецепты Пасхальные рецепты
Пасхальные поделки Пасхальные поделки
День Победы День Победы
Выпускной 2020 Выпускной 2020
Причёски на выпускной Причёски на выпускной
Макияж на выпускной Макияж на выпускной

Психология:

» Измена

» Психология мужчин

» Знакомство и свидание

» Психология отношений

» Психология женщин

» Обо всем

» Статьи о сексе (18+)

Канал Синьорины в Дзене