3 типа мужчин, которых не должно быть в вашей жизни

Люди не идеальны, ни мужчины, ни женщины. Понимая эту простую истину, мы прощаем любимым их недостатки, отпускаем неприятные моменты и ситуации. Тем не менее существуют личностные качества, с которыми нельзя мириться. Они не всегда проявляются сразу, в последнее время кони научились маскироваться под принцев. Только не навсегда. Проходит неделя, месяц, год, и истинная личина проявляется. Подробнее остановимся на 3-х типах мужчин, которых не должно быть в вашей жизни. Никогда. Ни за что. Ни под каким предлогом. Изучайте внимательно, анализируйте и не тратьте время на токсичные отношения.

Типы мужчин, которых надо избегать

1. Мужчины – любители крайностей

У этих экземпляров разбег от милого зайчика до агрессивного монстра занимает от силы 2 минуты. Настроение непредсказуемо, меняется оно без адекватных на то причин. Вы постоянно напряжены, потому как не понимаете, что хочет и как поведёт себя вторая половинка. Вот только сейчас он умирает от нежности, задаривает ласками, а через секунду игнорирует или больно огорчает.

Постоянная непредсказуемость эмоционально утомляет. Любители крайностей конфликтуют сами с собой, сливают негатив и самоутверждаются за счёт слабых женщин. Они питаются энергетикой страха и неуверенности. Токсичность таких отношений зашкаливет. Избавляйтесь от них.

2. Мужчины – обманщики

Враньё бывает разным: полезным, безобидным и откровенно неприятным. Часто люди выдумывают факты или ситуации, манипулируя ложью для достижения целей. Это можно понять. Куда хуже, если близкий человек притворяется, изменяет, обещает и осознанно не выполняет. Понимание того, что рядом обманщик, нередко приходит случайно. Дурные мысли закрадываются после анализа его общения с другими людьми.

Да, непосредственно вас ситуация не касается. Только сама по себе складывается проекция: если он врёт другим, то где гарантия, что с вами не происходит то же самое? Доверие в отношениях сменяет подозрительность. А после начинается психоз. Проверки. Комплексы. Решайтесь на разрыв, иначе превратитесь в маньячку-шизофреничку.

3. Мужчины – критики

Ситуация типичная для мезальянса. Дамы, поймавшие «крупную рыбу», часто в итоге несчастны. Богатые и успешные мужчины властвуют всегда и везде. Они критикуют поступки, слова, манеру одеваться и наносить макияж. Впрочем, нищие неудачники нередко ведут себя так же для повышения самооценки.

Если вам нравится образ затюканной серой мышки, которая всё терпит и подчиняется, ничего не предпринимайте. Но каждый раз перед тем как сказать, сделать, надеть что-нибудь, думайте, понравится ли это бойфренду.

В числе критиков попадаются агрессивные особи, которые и мозг выедают, и руки распускают. Надо ли говорить, что счастья с такими мужчинами нет и быть не может?

Не тратьте время и душевные силы на токсичные отношения, если личностные особенности теперешнего избранника подходят к любому из 3-х типов мужчин, которых надо избегать. Их не должно быть рядом, не задумываясь уходите. Он не станет лучше.