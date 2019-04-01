3 типа мужчин, от которых женщины теряют голову. Психология мужчин

Все помнят песню, в которой рассказывается, что на десять девчонок приходится девять ребят. Но, оказывается, даже такое количество парней не гарантирует образования девяти пар влюблённых. Потому что, согласно статистике, существует только 3 типа мужчин, от которых женщины теряют голову. Дамы готовы влюбиться в них с первого взгляда.

Самые успешные типы мужчин в любви

Плохой парень

Девушкам безумно нравятся «плохие парни», потому что они уверены в себе, могут постоять за свою любимую, рядом с таким мужчиной она чувствует себя как за каменной стеной. К тому же, он так похож на киношного героя, нарушающего все границы дозволенного и учащего чему-то новому. Кстати, ещё одна причина, почему девушки выбирают мужчин с плохой репутацией – это материнский инстинкт: они уверены, что смогут своей любовью перевоспитать мальчиша-плохиша. Но самое привлекательное для прекрасного пола в хулигане состоит в том, что он окунёт её в жизнь приключений и романтики. Одним словом, чем хуже парень относится к девушке, эксплуатирует её, обманывает, недоговаривает и даже хамит, тем больше он её интересует.

Равнодушный парень

Такой парень никогда не отвечает на сообщения в социальных сетях или в Вайбере, тем самым заставляя придумывать причины его молчания, отчего он становится загадочнее и привлекательнее. Нехватка информации о мужчине просто тянет к нему прекрасный пол, ведь так любопытно, что он скрывает. Не зря же есть народная мудрость: чем меньше женщину любит мужчина, тем легче ему будет понравиться ей. Хочется разузнать, познать, а потом разгаданного можно будет и бросить.

Парни с обсессивно-компульсивным синдромом

Неожиданно, но факт остаётся фактом, парни с таким психическим расстройством довольно успешны в любовных отношениях. Объяснить причину, почему женщин привлекают мужчины, вечно находящие в тревожном состоянии, невозможно, но психологи предполагают, что прекрасному полу очень нравится, когда их вторая половинка не преподносит никаких сюрпризов, его можно читать как открытую книгу, главное, изучить страхи. Кстати, нередко страдающие обсессивно-компульсивным синдромом любят порядок, о таком «порядочном» мужчине мечтает каждая: никаких раскиданных носков, посуда расставлена в определённой последовательности, а не как попало, да и любовницу он точно не заведёт. Это так расстроит его привычный распорядок дня.

Прекрасный пол – загадочный, то им зашифрованного парня подавай, то наоборот, очень предсказуемого. Но то, что именно эти 3 типа мужчин, о которых было сказано выше, привлекают женщин - факт, доказанный многими психологами.