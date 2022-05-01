11 признаков опасного уровня сахара в крови

Мы все склонны игнорировать неприятные симптомы, которые подаёт нам организм. Но когда они всё чаще и чаще напоминают о себе, стоит задуматься об их серьёзности. Они могут стать сигналами тяжёлых заболеваний. Поэтому надо обратить внимание на хроническую усталость, рассеянность, проблемы со стулом и головные боли. Они указывают на высокий уровень сахара в крови.

11 признаков высокого уровня глюкозы в крови

Усталость. Усталость, вызванная высоким уровнем глюкозы в крови, возникает потому, что тело не хранит или не использует глюкозу должным образом. Клетки не получают необходимое им топливо. Но если перекусить высокоуглеводной закуской для быстрого прилива энергии, уровень глюкозы в крови поднимется ещё больше и только усугубит проблему. Головные боли. Хронический высокий уровень глюкозы в крови имеет тенденцию повреждать нервы по всему телу. При поражении зрительных, черепных или периферических нервов или нервных корешков могут возникать частые головные боли. Безусловно, головные боли могут быть вызваны многими другими причинами, но любые повторяющиеся, интенсивные мигрени, которые для вас необычны, должны быть проверены врачом. Трудности с концентрацией внимания. Хотя мозг составляет всего 2% от общей массы тела, он использует 25% потребляемой глюкозы. Но когда в крови слишком много сахара, организм запускает процесс её вымывания. Клеткам мозга фактически будет отказано в жизненно важном топливе, что тут же негативно отразится на памяти. Сухая и зудящая кожа. Хронический высокий уровень глюкозы в крови вызывает обезвоживание, которое, в свою очередь, влияет на все части тела, включая кожу. Плохое кровообращение — ещё один побочный эффект высокого уровня сахара в крови, который может способствовать сухости и зуду кожи, особенно на ступнях и голенях. Диарея или запор. Может показаться странным, что одно и то же заболевание может вызывать как диарею, так и запор, но это потому, что толстый и тонкий кишечник на самом деле функционируют совершенно по-разному. Тонкий - поглощает питательные вещества из переваренной пищи, а толстый - воду из неперевариваемых отходов. Высокий уровень глюкозы в крови влияет на тонкую кишку таким образом, что в ней задерживается непереваренная пища, приводя к образованию газов, вздутию живота и диарее. Но, с другой стороны, содержимое, которое задерживается в толстой кишке слишком долго, становится сухим и трудным для прохождения. Медленно заживающие порезы или язвы. При высоком уровне сахара в крови нарушается система химического контроля организма, отвечающая за заживление. Поэтому, если есть какие-либо порезы или язвы, которые долго не заживают, следует обратиться как можно скорее к врачу. Холодные или онемевшие ноги. У тела есть множество различных защитных механизмов для борьбы с высоким уровнем глюкозы в крови, но они могут нанести побочный ущерб. Одной из типичных проблем является плохое кровообращение из-за сужения и уплотнения кровеносных сосудов. И первое, на что следует обратить внимание – постоянно холодные и немеющие ноги. Чрезмерное мочеиспускание. Если заметили, что весь день бегаете в туалет, то это может быть полиурия. Это происходит, когда клетки закачивают воду в кровоток, пытаясь вывести избыток сахара. Тем временем почки перегружаются и не могут фильтровать воду обратно в клетки. Чрезмерный уровень глюкозы в крови может спровоцировать потерю до 2 литров жидкости в день, серьёзно обезвоживая организм. Потеря веса. Высокий уровень глюкозы в крови может привести к потере веса даже при резком увеличении аппетита. Это очень опасно. Есть несколько причин такого явления. Первая - частое мочеиспускание, вызванное полиурией, уменьшает количество воды в организме. Вторая - если уровень инсулина слишком низок для метаболизма сахара в организме, он начинает сжигать жир. Постоянное чувство голода – первый звоночек, что надо бы обратиться к врачу. Затуманенное зрение. Этот симптом общего обезвоживания при высоком уровне сахара в крови возникает потому, что организм нуждается в жидкости, которую он вытягивает из всех клеток, в том числе из глаз. Что приводит к деформированию хрусталика и туманному зрению. Хронический высокий уровень глюкозы в крови также может привести к ретинопатии, или повреждению задней части глаза, что чревато полной слепотой. Раздражительность. Существует множество теорий того, почему высокий уровень сахара в крови негативно влияет на настроение. Некоторые подозревают, что причиной проблемы являются колебания количества глюкозы, доступной мозгу, в то время как другие указывают на плохую скорость нервной проводимости в мозгу. Помимо предположений, не стоит забывать о том, что все симптомы высокого уровня глюкозы в крови — частое мочеиспускание, кожный зуд, нечёткое зрение, холодные ноги, медленно заживающие язвы и т.д. — достаточно раздражающий фактор, чтобы вызвать у кого-либо плохое настроение.

Хронический высокий уровень сахара в крови может привести к множеству осложнений, включая диабет. Но не паникуйте. Это проблема, которую можно решить с помощью диеты и физических упражнений. Поговорите со своим врачом, если вы испытываете любой из вышеперечисленных симптомов. Простой анализ крови может дать вам информацию, необходимую для того, чтобы чувствовать себя намного лучше.