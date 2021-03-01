Без диет! 10 хитростей похудения, которые следует знать, чтобы не сидеть на диетах

Сколько раз вы зарекались вот прям завтра пойти в спортзал или соблюдать диету? В 95% случаев результат таких порывов – муки совести из-за невыполненного обещания. Но за телом ведь нужно следить! Избыток веса не появится, если уравновесить потребление и затраты калорий. Именно на этом постулате основаны 10 хитростей похудения, которые следует знать, чтобы не сидеть на диетах. Конечно же, в их числе есть и пищевые привычки, но совсем простые. Смотрим, что конкретно и как правильно делать.

Без диет! 10 хитростей похудения

1. Кофе утром.

2. Пейте холодные напитки.

3. Делайте разгрузочные дни.

4. Жевательная резинка в помощь.

5. Занимайтесь любовью.

6. Смените кресло.

7. Используйте специи.

8. Принимайте расслабляющие ванны.

9. Физическая активность.

10. Пойте и смейтесь.

А вы знали, что бодрящий напиток способствует сжиганию калорий? Во-первых, чашка кофе после или вместо завтрака зарядит энергией. Не исключено, что и на зарядку вдохновит. Во-вторых, запустит метаболизм минимум на ближайшие 3 часа.Да, это не очень полезно для желудка. Особенно в холодный период. Тем не менее, холодные напитки и рассасывание кубика льда способствуют похудению. Логика элементарная: после их употребления организм стремится восстановить внутреннее тепло и запускает механизм сжигания калорий.Идеальная еда: пустая гречка, яблоки, кефир. Слишком сложно? Есть варианты проще. Дважды в неделю откажитесь от быстрых углеводов. Составьте меню из вареной курицы, сырых или печёных овощей. И голодать не придётся, и фигуре на пользу.После еды. Желательно, когда никто не видит, жуйте! Врачи даже время безопасное обозначили: 15 минут. Жвачка стимулирует выделение пепсина, что способствует лучшему перевариванию. Она же убирает остатки пищи, застрявшие в зубах, и освежает дыхание. Это немного из другой оперы, но тоже полезно.Интимная близость – самый древний вид спорта. Чем активнее партнёры, тем больше калорий они сжигают. Причём оба и с удовольствием! Половой акт, конечно же, не заменит полноценной тренировки, но 100% дополнит её.Продвинутые компании уже подхватили тренд. Офисные кресла сотрудников сменили на мячи для фитбола. Спортивный снаряд улучшает осанку, прокачивает мышцы туловища и бёдер. Сотрудники сжигают по 300 калорий в день. Подумайте над этим!Блюда, приправленные куркумой, перцем чили, имбирём, стимулируют обменные процессы и заряжают энергией. Также, как и травяной чай с перечисленными ингредиентами. Правильно составленное меню = пассивное похудение.За полчаса в горячей воде с травами, солью и обтиранием щёткой человек сжигает 130 калорий. Затраты энергии эквивалентны двадцатиминутной пешей прогулке. Шведские исследователи настаивают на пользе водных процедур, аргументируя дополнительными бонусами, как то: предотвращение сердечно-сосудистых заболеваний, снижение риска воспалительных процессов.Да, без этого никак! По рекомендации ВОЗ, взрослому человеку для здоровья необходимо ежедневно совершать 8000 шагов. Не выхаживаете? Находите подходящие альтернативы. Мытьё полов, окон, глажка белья. Подходят все виды работ по дому. А тем, кто совсем мало двигается, помогут экспресс-тренировки.

Неожиданно, но факт: за час в караоке можно потратить 140 калорий. Ещё 70 забирает смех. Как видите, похудение может быть очень даже приятным.

Самое главное - захотеть! Сильно. По-настоящему. Всё обязательно получится! А 10 хитростей похудения без диет – ваши союзники в борьбе за стройную фигуру.