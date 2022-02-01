В среднем большинство людей проходит в день не более 7000 шагов. И это очень мало, так как ВОЗ рекомендует ежедневно ходить не менее 10000 шагов, чтобы оставаться в форме, как физической, так и эмоциональной – снизятся проблемы с сердечно-сосудистой системой, стабилизируется сахар в крови и давление, а также уйдёт депрессия. Чтобы достичь этой цели, нужно просто добавить недостающее количество до рекомендуемой нормы. Ведь если задуматься, 10000 шагов – это приблизительно 8 км, и если идти не торопясь, то это займёт всего лишь пару часов, которые среднестатистический житель планеты тратит на просмотр телепередач, разговоров по телефону и сидение в социальных сетях. Но всё же многие думают, что это сложная задача – пройти необходимую для поддержания здоровья шаговую норму. Но это не так. Медики даже придумали, как пройти 10000 шагов в день легко и с удовольствием.

10 вариантов, как легко пройти 10000 шагов

Если приходится добираться на работу общественным транспортом, то лучше выйти на одну остановку раньше и пройтись пешком, чтобы и воздухом подышать, и с мыслями собраться перед рабочим днём. Возвращаясь домой, тоже хорошо бы выйти на пару остановок раньше. Ну, а те, кто живёт в 3-5 км от работы, и вовсе могут не ждать автобус и толкаться в общественном транспорте, а добираться пешком. Кстати, есть вероятность, что в час пик так даже быстрее добраться до точки назначения, чем на собственном автомобиле. При возможности выбрать, что использовать – лифт или лестницу, лучше остановиться на втором. На самом деле, подняться или же опуститься на пару этажей не так уж и сложно, зато такие тренировки помогут защитить организм от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых видов рака. К тому же, прогулки по лестнице высвобождают эндорфины, которые обеспечивают хорошее самочувствие. При необходимости обсудить что-то с коллегами, желательно сделать это воочию, а не с помощью телефона или же офисного чата. Также и в обеденный перерыв не стоит сидеть в кабинете. Лучше пройтись и пообщаться с коллективом. Только так можно будет почувствовать отдых и отключение от работы, которые помогут после с новыми силами приступить к решению рабочих задач. Во время путешествий на автомобиле рекомендуется остановиться чуть раньше назначенного пункта и пойти пешком. После прогулки придётся снова возвращаться пешим ходом, а не сидя в машине. Если магазин находится в шаговой доступности, то лучше делать покупки, не используя автомобиль. Такая небольшая нагрузка хороша не только для сердечно-сосудистой системы, но и для мышц рук и ног. Со школы или от няни детей хорошо забирать не на машине. Совместная прогулка благоприятно отразится и на семейных отношениях. Появится возможность поговорить о том, как прошёл день, поделиться своими мыслями и планами. А если на пути ещё и будет детская площадка, то это дополнительный бонус – детки будут счастливы немного побегать и попрыгать со своими ровесниками. В воскресенье после традиционного семейного обеда можно устроить пищеварительную прогулку. Вместе гулять ведь намного веселее. К тому же, естественный витамин Д поправит здоровье, а свежий воздух придаст красивый румянец. Следует ввести в привычку длительные прогулки с собакой. Если же нет своей, то всегда можно предложить помощь соседям, знакомым собачникам или же приюту для животных. Лучше гулять в сопровождении музыки или прослушивания аудиокниг, чтобы прогулки были приятные и вдохновляющие. Хорошо совмещать дела с прогулкой – дружеская встреча, поход в салон красоты или же в магазин. Лучше выйти пораньше, чтобы, не торопясь, дойти до нужного места.

Теперь вы знаете, как пройти 10000 шагов в день легко и с удовольствием. Даже если не готовы осилить такое расстояние сегодня, просто добавляйте ежедневно несколько шагов. Так вы принесёте огромную пользу своему организму. Кстати, не стоит зацикливаться на цифрах. Движение – вот главное! А цифры придут сами.