Счастье - это легко! 10 шагов, чтобы быть счастливым человеком

Мы все друг другу желаем в день рождения, на Новый год, 8 марта и другие праздники счастья. Для каждого это понятие разное – кто-то чувствует себя счастливым, имея возможность путешествовать, кто-то, покупая дорогие вещи, а кто-то, находясь рядом с дорогими и близкими людьми. Но на самом деле чувствовать счастье от жизни можно каждый день, если внести в свой график маленькие коррективы. Как стать счастливым? Для этого понадобится всего лишь несколько шагов.

Десять шагов, чтобы быть счастливее

Просыпайтесь медленно. Утро – самое важное время суток. Ведь от того, как оно начнётся, зависит то, как пройдёт весь день. Многие просыпаются в последнюю секунду, потом на ходу пьют чай или кофе, одной рукой чистят зубы, а другой – наносят макияж. Такая суматоха радости не прибавляет. Поэтому возьмите за привычку вставать на несколько минут раньше, чем вам нужно, чтобы понежиться в постели, а затем спокойно выпить чашку горячего кофе или свежевыжатый сок, съесть бутерброд с маслом или же с копчёным лососем – что больше нравится. Посмотрите в окно, порадуйтесь солнечным лучикам или идущему снежку, и поймите, что жизнь – прекрасна. Пейте чистую воду. Мало у кого есть привычка выпивать стакан воды за полчаса до еды. Но именно он поддерживает гидрацию организма и предотвращает типичную сонливость от обильного приёма пищи, даря бодрость, энергию и уверенность. Простая вода – творит с нами чудеса. Подумайте о себе. Где бы вы ни были, как бы ни были заняты, обязательно уделяйте хотя бы 15 минут лично себе – покрасьте лаком ногти, сделайте маску для лица, посидите в ванной, сделайте массаж тела молочком для тела перед сном. Главное, чтобы вам никто не мешал. Эти минуты подарят такое счастье, о котором вы даже не мечтали. Откройте для себя цвет благополучия. Если вы были счастливы, когда на вас было красное бельё, то обязательно надевайте его время от времени, чтобы снова пройти через те эмоции. Или же в воспоминаниях всплывают счастливые моменты, когда лежали в голубом купальнике под яркими лучами солнца? Значит, просто сядьте на диван, откиньтесь на его спинку и воспроизведите ту картинку. Сделайте данный ритуал ежедневной медитацией, дарящей положительные эмоции. Составьте список желаний. Не думайте, что это по-детски. Поверьте, если вы напишете свои желания и ежедневно будете их перечитывать, тем самым планируя их возможность реализации, в конце года вы увидите, насколько легко быть счастливым, если следовать за своей мечтой. Действуйте, а не думайте. Сколько раз вы себе обещали, что перестанете, например, грызть ногти, или же смените работу на более оплачиваемую, а может быть в списке обещаний был и пункт по смене отношения к себе – больше вы не дадите себя в обиду? Перестаньте обещать, начните, наконец-то, действовать – уже сегодня купите горчицу и помажьте ею ногти (горько их теперь грызть?), зарегистрируйтесь на сайте объявлений по поиску работы, а также найдите литературу о том, как отвечать обидчикам. Если вы считаете это возможным, изменения к лучшему уже происходят. Тщательно выбирайте свой круг общения. Постарайтесь свести к минимуму общение с нытиками, вечно недовольными или же агрессивными людьми. Найдите время для тех, с кем вам весело, ведь хороший смех - это лекарство, которое нужно использовать каждый день как противоядие от плохого настроения и трудностей. А друзья-оптимисты – это источник силы, энергии и счастья. Начните танцевать. Когда человек танцует, то он становится грациозным, гибким и подвижным. Это очень важные качества для повседневной жизни, ведь гибкость тела учит быть гибким и по отношению к ошибкам других. Вы обнаружите, что когда вы живёте как в танце, вы внезапно относитесь к себе менее серьёзно и всё становится легче. На танцы можно позвать друзей, любимого человека или коллегу, это вас сблизит. Любите и будьте любимы. Независимо от того, одиноки ли вы в данный момент или состоите в отношениях, наслаждайтесь любовью к друзьям, близким, ребёнку или же второй половинке. Дарите им свою любовь. Они ответят взаимностью, что сделает вас обязательно счастливым человеком. Будьте собой. Многие страшатся быть непонятым, показаться в глазах окружающих глупым, злым, наивным, впечатлительным, если вдруг покажут свои настоящие эмоции, выскажут свои истинные мысли или же скажут своё личное мнение, которое будет отличаться от других. Да, это сложно, снова быть собой, но попробовать стоит, ради своего счастья.

Мы все рождаемся счастливыми, не зная обид, грусти и неприятностей. Но жизнь нас делает другими, постоянно испытывая болью, разочарованием, неуверенностью и другим. Но ведь, если задуматься, то только от нас зависит, быть нам счастливыми или же поддаться неприятностям, обидам и т.п. Ответьте прямо сейчас, готовы ли вы поменять себя и настроиться на позитив? Если да, то вам нужно сделать всего десять шагов, чтобы быть счастливее и радостнее.