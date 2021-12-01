В декабре даты на календаре теряют значение. Праздники начинаются в магазинах, когда появляются первые ёлки и дождики, продолжаются служебными корпоративами, а заканчиваются не раньше середины февраля. Да, Чёрный (Голубой) Водяной Тигр сменит Быка только во втором месяце года, но на этот нюанс мало кто обращает внимание. Сейчас уже не просто горит, а полыхает вопрос, в чём встречать Новый год 2022 женщине. По славянской народной традиции наряды наши дамы подбирают с учётом требований китайского гороскопа. Удача и везение на дороге не валяются, их нужно приманивать. К тому же, все хотят собрать побольше лайков, комплиментов и завистливых комментариев, выложив сногсшибательные фоточки в соцсетях. Мы поможем! Делимся рекомендациями астрологов, дизайнеров и стилистов.

В чём встречать год Тигра женщине: ткани, фасоны и расцветки

Fashion индустрии и модницам повезло: мудрый хищник ценит элегантность, но снисходителен к ярким фантазиям.

Начнём с тканей. В тренде спокойная роскошь: сверкающий атлас, эффектный бархат, воздушное кружево, изящный шифон и невесомый шёлк. Аутсайдеры: искусственный мех и любая синтетика.

На праздники принято блистать в вечерних платьях. Этот год – не исключение. Обратите внимание, блистать можно и нужно в буквальном смысле. Хит вечеринок – золотая и серебристая палитра.

По фасонам ограничений нет. Длина подола и рукавов не регламентирована, декольте – умеренное, разрезы – желательны. Главное, чтобы платье виртуозно подчёркивало достоинства фигуры, а его хозяйка чувствовала себя звездой праздника.

Удачный выбор – изысканный чёрный и ослепительный белый цвет. А тем, кому хочется нежности, подойдут наряды любого оттенка воды.

Астрологи настаивают, что Тигр не оценит конкуренцию дам, разодетых в вещи с кошачьими принтами, плохо отреагирует на красный и неон. Не приемлем также слишком откровенный look: ультра мини, декольте, заканчивающиеся возле пупка, более 50% оголённого тела. Примите к сведению, ведь покровительством символа года лучше не рисковать.

А если не платье? В чём встречать Новый год 2022 женщине

Хотите особенный образ? Почему нет! Все представители семейства кошачьих – яркие индивидуальности, поэтому самовыражение уместно.

В новогоднюю ночь уместна практически любая нарядная одежда, кроме халата и треников.

Стильные альтернативы платьям:

элегантные костюмы и комбинезоны;

классическое сочетание - юбка + блуза;

стройнящие узкие брюки и топ.

Расцветки и ткани те же, что упомянуты выше. Общий стиль – люкс, но не хайп.

Новогодний look 2022: аксессуары

Attention: забываем о скромности!

Вот он – счастливый момент, когда можно отпустить фантазию.

Астрологи и дизайнеры предлагают совершенно невообразимые вещи:

одновременно надеть золото и серебро;

украсить ушки серьгами-люстрами;

нацепить по колечку на каждый пальчик, можно даже по нескольку.

Уместное дополнение к образу – широкий браслет.

Помним: драгоценные металлы великолепно сочетаются с камнями. Подойдёт скромный жемчуг и роскошный бриллиант, мистический бесцветный сапфир и эмоциональный опал.

Если вы не настолько богаты, чтобы обзавестись ювелирными изделиями, украсьте себя хотя бы блестящим дождиком. Во-первых, настроение поднимется, во-вторых, астрологический покровитель поймёт, и, может быть, вам лишний раз улыбнётся финансовая удача.

А вы уже выбрали, в чём будете встречать Новый год 2022? Женщине нелегко принять окончательное решение. Накидывайте свои варианты в комментариях, читательницам пригодятся ценные идеи.