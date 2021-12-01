В чём встречать Новый год 2022 женщине
В декабре даты на календаре теряют значение. Праздники начинаются в магазинах, когда появляются первые ёлки и дождики, продолжаются служебными корпоративами, а заканчиваются не раньше середины февраля. Да, Чёрный (Голубой) Водяной Тигр сменит Быка только во втором месяце года, но на этот нюанс мало кто обращает внимание. Сейчас уже не просто горит, а полыхает вопрос, в чём встречать Новый год 2022 женщине. По славянской народной традиции наряды наши дамы подбирают с учётом требований китайского гороскопа. Удача и везение на дороге не валяются, их нужно приманивать. К тому же, все хотят собрать побольше лайков, комплиментов и завистливых комментариев, выложив сногсшибательные фоточки в соцсетях. Мы поможем! Делимся рекомендациями астрологов, дизайнеров и стилистов.
В чём встречать год Тигра женщине: ткани, фасоны и расцветки
Fashion индустрии и модницам повезло: мудрый хищник ценит элегантность, но снисходителен к ярким фантазиям.
Начнём с тканей. В тренде спокойная роскошь: сверкающий атлас, эффектный бархат, воздушное кружево, изящный шифон и невесомый шёлк. Аутсайдеры: искусственный мех и любая синтетика.
На праздники принято блистать в вечерних платьях. Этот год – не исключение. Обратите внимание, блистать можно и нужно в буквальном смысле. Хит вечеринок – золотая и серебристая палитра.
По фасонам ограничений нет. Длина подола и рукавов не регламентирована, декольте – умеренное, разрезы – желательны. Главное, чтобы платье виртуозно подчёркивало достоинства фигуры, а его хозяйка чувствовала себя звездой праздника.
Удачный выбор – изысканный чёрный и ослепительный белый цвет. А тем, кому хочется нежности, подойдут наряды любого оттенка воды.
Астрологи настаивают, что Тигр не оценит конкуренцию дам, разодетых в вещи с кошачьими принтами, плохо отреагирует на красный и неон. Не приемлем также слишком откровенный look: ультра мини, декольте, заканчивающиеся возле пупка, более 50% оголённого тела. Примите к сведению, ведь покровительством символа года лучше не рисковать.
А если не платье? В чём встречать Новый год 2022 женщине
Хотите особенный образ? Почему нет! Все представители семейства кошачьих – яркие индивидуальности, поэтому самовыражение уместно.
В новогоднюю ночь уместна практически любая нарядная одежда, кроме халата и треников.
Стильные альтернативы платьям:
- элегантные костюмы и комбинезоны;
- классическое сочетание - юбка + блуза;
- стройнящие узкие брюки и топ.
Расцветки и ткани те же, что упомянуты выше. Общий стиль – люкс, но не хайп.
Новогодний look 2022: аксессуары
Attention: забываем о скромности!
Вот он – счастливый момент, когда можно отпустить фантазию.
Астрологи и дизайнеры предлагают совершенно невообразимые вещи:
- одновременно надеть золото и серебро;
- украсить ушки серьгами-люстрами;
- нацепить по колечку на каждый пальчик, можно даже по нескольку.
Уместное дополнение к образу – широкий браслет.
Помним: драгоценные металлы великолепно сочетаются с камнями. Подойдёт скромный жемчуг и роскошный бриллиант, мистический бесцветный сапфир и эмоциональный опал.
Если вы не настолько богаты, чтобы обзавестись ювелирными изделиями, украсьте себя хотя бы блестящим дождиком. Во-первых, настроение поднимется, во-вторых, астрологический покровитель поймёт, и, может быть, вам лишний раз улыбнётся финансовая удача.
А вы уже выбрали, в чём будете встречать Новый год 2022? Женщине нелегко принять окончательное решение. Накидывайте свои варианты в комментариях, читательницам пригодятся ценные идеи.
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