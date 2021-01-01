Восточный гороскоп на 2022 год Голубого Водяного Тигра

Насколько сложным или, напротив, лёгким окажется год Тигра для каждого из нас? Разумеется, единого ответа на этот вопрос нет. Однако всё-таки есть все основания ожидать, что это время окажется интересным и информационно насыщенным. Это доказывает гороскоп на 2022 год практически для всех знаков восточного астрологического пантеона.

Конечно же, идеализировать следующий год не стоит. Тем более что не все обстоятельства, с которыми людям разных знаков придётся столкнуться, окажутся исключительно положительными и приятными. Однако в год Тигра даже негатив наверняка можно будет обратить себе на пользу. Само собой, в более или менее долгосрочной перспективе, т.е. возможно, уже после завершения этого годового цикла. Однако тенденция не может не радовать. Впрочем, тут не стоит обобщать… Правильно будет внимательно прочесть собственный гороскоп, принять его к сведению и сделать верные выводы.

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