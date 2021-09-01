ТОП-10: Самые лучшие шампуни от перхоти

Отрицание. Гнев. До принятия, к счастью, обычно не доходит. Обнаружив на коже головы и одежде неприглядные чешуйки отслоившейся кожи, нормальные люди всеми силами стараются избавиться от проблемы. Первый шаг – выбор простого, но эффективного средства ухода. Сразу же вспоминают о навязчивых рекламах, в которых показывают лучшие шампуни от перхоти. Покупают. Используют. И вот тут-то у многих начинается депрессия, потому что не работает хвалёный Head & Shoulders и знаменитый Pantene Pro-V. Не отчаивайтесь! Давайте обстоятельно разберёмся в нюансах и найдём шампунь, который реально поможет!

Почему появляется перхоть?

Чтобы выбрать продукт, который справится с задачей лучше других, необязательно тестировать на себе весь аптечный ассортимент. С визитом к дерматологу-трихологу также не торопитесь. Попытайтесь сначала понять, где же прячется «корень зла».

Нередко перхоть появляется на фоне стресса или гормонального дисбаланса. Если это ваш вариант, очень неплохо было бы использовать не только эффективный шампунь, но и витамины или седативные препараты. Последние – только по рекомендации врача.

Иногда кожа головы болезненно реагирует на смену климата и, соответственно, воды, длительное использование агрессивного шампуня, неподходящие средства ухода за волосами, как-то: бальзам, гель, кондиционер и другие псевдополезные изобретения косметической индустрии.

Работа сальных желез зависит и от питания, и от приёма лекарственных препаратов.

Настоятельно рекомендуем воспользоваться профессиональными рекомендациями, если причина перхоти – псориаз или грибковое заболевание. В таких ситуациях, помимо использования специального шампуня, требуется комплекс дополнительных мероприятий.

Виды перхоти

Перед тем, как приступать к решению проблемы, обратите внимание на внешний вид чешуек и проанализируйте ощущения. Варианта два.

Тонкие полупрозрачные чешуйки – сухая перхоть. Возникает при низкой секреции сальных желез. Характерна для людей с ослабленным иммунитетом, может быть реакцией на несбалансированную диету. Как правило, она не сопровождается зудом, а причиняет сугубо эстетические неудобства.

Клейкие на ощупь желтоватые чешуйки называют жирной перхотью. Возникает при усиленной секреции сальных желез, часто во время гормональной перестройки в организме. Этот вариант сопровождает ряд дополнительных неприятностей: раздражение кожи, ломкость и усиленное выпадение волос.

А теперь, внимание, переходим к главному: действенным средствам лечения.

Лучшие шампуни от перхоти: рейтинг

Список составлен на основе отзывов, рекомендаций экспертов-трихологов и фармацевтов.

1. Restiv Oil для чувствительной кожи.





2. VICHY для жирных волос.





3. Cosmoteria Verde - экоуход.





4. Сульсена шампунь-пилинг.





5. Kérastase Specifique.









6. La Roche Posay Kerium.





7. Pierre Fabre Ducray Kelual DS (при себорейном дерматите).





8. Sporax Shampoo Antiforfora.





9. Biolage – Scalpsync.





10. Ducray.





Увы, только некоторые из названных шампуней доступны в аптеках, большую часть придётся искать и приобретать на специализированных сайтах.

Чтобы не превращать статью в малую энциклопедию, обойдёмся без подробного описания состава и особенностей применения указанных продуктов. Выбирайте вариант, который подходит по цене, и изучайте инструкцию. Не поленитесь ознакомиться с отзывами реальных людей, которые в огромном количестве наличествуют в Интернете.

В составе действительно эффективного средства присутствует хотя бы один из следующих элементов:

сульфид селена - обладает специфическим запахом, вызывает дополнительное раздражение расчёсанной кожи, используют при изготовлении дешёвых шампуней;

кератолитики – дают пилинг-эффект, ускоряют регенерацию;

кетоконазол – оказывает противогрибковое действие, но, увы, характеризуется высокой резистентностью;

пиритион цинк и пироктон оламин – балансируют регенерацию клеток;

масло чайного дерева – действует комплексно, можно использовать в натуральном виде, а не в комбинации с дополнительными, в основном парфюмерными, составляющими.

Ещё раз акцентируем внимание читателей, что наш рейтинг составлен на основе отзывов пользователей и экспертов-трихологов. Если у вас есть опыт успешного решения проблемы, делитесь, почему конкретно и какие именно шампуни от перхоти считаете лучшими.