Дёшево и просто! ТОП-11: Как избавиться от перхоти в домашних условиях

Неаккуратно. Некрасиво. Неряшливо. Белые, жёлтые, серые чешуйки на одежде и в волосах – так себе «украшение». Всезнающий Гугл завалили вопросами: как избавиться от перхоти в домашних условиях. Вы спросите, откуда вдруг такой интерес? Объясняем. Сухая или, наоборот, жирная кожа головы – проблема, актуальная для большей части взрослого населения. Ассортимент специальных аптечных средств для борьбы с ней постоянно расширяется. Но, увы, многие вызывают привыкание и быстро перестают действовать, а те, которые реально работают, ощутимо бьют по карману. Вот и ищет народ проверенные временем народные рецепты. И многие отказываются от «суперэффективного» Head & Shoulders в пользу обыкновенной соли или яблочного уксуса.

Как избавиться от перхоти в домашних условиях? 11 работающих средств, по версии Reader's Digest

1. Дубовая кора.

Добавьте ложку растительного сырья в наполненную водой поллитровую кастрюльку, проварите час после кипения. Альтернатива – чёрный чай. Остудите. Используйте вместо ополаскивателя каждый раз после банных процедур.

2. Кислое молоко.

Основная сложность – сделать простоквашу. Для этого понадобится настоящее молоко, приобрести которое городским жителям практически нереально. Дальше проще. Нанесите на волосы густую простоквашу как маску, продержите 3 часа. Не забудьте надеть шапочку для душа, чтобы не испачкаться. Остатки продукта вотрите в кожу, волосы вымойте обычным способом.

3. Кокосовое масло.

Непривычное, тем не менее отличное средство от перхоти. При условии, что вы нормально переносите специфический запах кокоса. Перед помывкой головы вотрите несколько столовых ложек кокосового масла под волосяной покров, оставьте на час. Никаких особенных действий больше не требуется. Смывайте привычным шампунем, при желании воспользуйтесь бальзамом.

4. Кухонная соль.

Вот уж действительно, самое простое и доступное домашнее средство от перхоти. Абразивные частицы действуют по принципу пилинга, удаляют отмершие частицы. Использование тоже не требует особенных ухищрений: нанесите горсть соли на сухие пряди, оботрите кожу головы, начисто промойте без дополнительных средств ухода.

5. Масло чайного дерева.

Эксклюзивный дар матушки-природы спасает от множества кожных (и не только) проблем. Никаких загадок, дело в составе: больше ста целебных компонентов. Комплекс антисептических и противогрибковых свойств усиливает дополнительная особенность: нормализация функционирования сальных желез. Экстракт или масло чайного дерева от перхоти либо добавляют в бальзам, примерно 5 капель, либо в комплексную маску. Периодичность использования – раз в две недели.

6. Оливковое масло.

2 в 1: красота и чистота. Не поленитесь, протестируйте. Эффект вам точно понравится. 10 капель масла вечером нанесите на кожу головы, обвяжитесь платком и ложитесь отдыхать. Утром, конечно же, не обойтись без промывки волос. 2-3 раза, и вы забудете о перхоти. Кроме того, волосы станут значительно красивее, перестанут выпадать.

7. Пищевая сода.

Только не говорите, что у вас на кухне нет этого продукта. 100% есть. Многие просто не знают, что чудо-порошок помогает избавиться от Malassezia Furfur – грибка, из-за которого нас мучает перхоть. Нанесите горстку соды на мокрую шевелюру, оставьте на некоторое время. Не укутывайте голову, выждав положенное время, сделайте лёгкий массаж волосистой зоны. Тщательно смойте остатки порошка тёплой водой без дополнительных средств ухода.

8. Салициловая кислота.

Речь о стандартном аспирине, который мы по-прежнему держим в аптечках. Салициловая кислота – активный компонент не только таблеток, но и многих шампуней от перхоти. Растолките пару пилюль в порошок и смешайте с порцией средства, которым вы обычно пользуетесь. Вотрите состав в кожу, выждите 3-5 минут, смойте. После можно использовать любимый бальзам или маску.

ВНИМАНИЕ: после первых процедур не исключено лёгкое пересушивание волос. Без паники! Через пару недель кожа приспособится, начнёт выделять смягчающие натуральные масла.

9. Яблочный уксус.

Неожиданно?! Ерунда, главное - реально работает. Кислотность уксуса нормализует pH кожи головы, препятствует развитию грибка. Единственное препятствие: не совсем привычный способ использования. Наполните полстакана водой и уксусом в одинаковой пропорции. Вылейте смесь в аэрозольный баллончик, распылите по волосам, прочешите, чтобы попало на кожу. Оберните голову полотенцем, через час смойте. Дублируйте манипуляцию каждые 3 дня.

10. Лимон.

Об отбеливающих свойствах цитруса знают, наверное, все. А вот о том, что с помощью лимона можно избавиться от перхоти – немногие. Выжмите 2 ложки сока и распределите по коже головы, помассируйте, смойте. Ещё раз ополосните, растворив полдозы средства в стакане воды. И так ежедневно, пока серо-белые чешуйки окончательно не исчезнут.

11. Чеснок.

Не все рискуют воспользоваться натуральным антимикотиком из-за запаха. Зря. Чеснок уничтожает перхоть, появившуюся из-за грибка, стимулирует восстановление кожного покрова. И запомните небольшую хитрость: раздавите несколько зубков в кашицу, разбавьте ложкой мёда. Вуаля, неприятный аромат не ощутим.

Если вы пробовали избавиться от перхоти не шампунем, а домашними средствами, не жадничайте! Делитесь эффективными рецептами. Добавочный плюсик в карму гарантируем.