Менопауза – первопричина резких негативных изменений во внешности, психологическом и физическом здоровье женщины. Тут тебе и дегидратация, и поганое настроение, и сухость кожи, и расстройства мочевыделительной системы. Это так – верхушка айсберга, а в середине прячутся самые разные неприятные сюрпризы. Подсказываем как с ними бороться: 13 оздоровительных продуктов для женщин старше 50 лет. Не обольщайтесь, одной диеты недостаточно. Чтобы надолго сохранить здоровье и молодость, потребуются и время, и деньги, и физические усилия. Но ведь вокруг уйма красавиц, о возрасте которых можно только догадываться. Вы ничем не хуже, поэтому давайте начинать с простого и доступного: с корректировки питания.

Красота + отличное самочувствие: оздоровительные продукты для женщин старше 50 лет

1. Виноград.

Тормозит старение клеток благодаря ресвератролу, олигомерным проантоцианидинам, антиоксидантам.

Диетологи говорят о пользе не только мякоти, но и кожуры, и косточек. Они богаты ненасыщенными жирными кислотами, антиоксидантами, витаминами и минералами, которые, особенно в сыром виде, составляют альтернативу оливковому и подсолнечному маслу. Красный виноград богат мелатонином, поэтому восстанавливает правильный ритм сна и бодрствования, заряжает энергией. Высокая концентрация B6 помогает в борьбе с тревогой, раздражительностью и бессонницей.

2. Голубая рыба.

В списке: анчоусы, скумбрия, сардина, сарган, хек, треска. Наиболее ценный элемент состава - полиненасыщенные жирные кислоты. Помимо обеспечения энергии и стрессоустойчивости, они придают коже сияние и упругость. Омега-3 эффективно противодействует старению: укрепляет связки между клетками рогового слоя, заполняет «трещины» эпидермиса. В общем всячески улучшает вид кожи.

3. Оливковое масло.

Внимание, нужен первый отжим. Продукт таки восстанавливает изношенные возрастом нервные клетки. Положительно влияет на пищеварение, поскольку сокращает время переваривания и нормализует процесс. Стимулирует секрецию веществ, снижающих кислотность желудочного сока, помогает работе желчного пузыря и перевариванию жиров в кишечнике.

4. Черника.

Из-за высокой концентрации антоцианов чудо-ягода поддерживает здоровую структуру коллагена, нейтрализует ферменты, разрушающие соединительную ткань, очищает от свободных радикалов. Кроме того, черника уберегает от инфекции мочевыводящих путей и улучшает пищеварение. Идеально подходит людям с куперозом, потому как обладает освежающими, вяжущими и тонизирующими свойствами.

5. Бобы.

Источник железа и минералов. Для лучшего усвоения питательных веществ добавляйте к ним продукты, содержащие фолиевую кислоту, например, брокколи, артишоки, шпинат, спаржу, апельсины. Добавляйте в меню не чаще двух раз в неделю. Выбирайте, что нравится больше: фасоль, нут, чечевица, а может обыкновенный арахис?

6. Кисломолочные продукты.

Их ценность в высокой концентрации кальция. Минерал необходим не только для здоровья костей, но и, прежде всего, в дни цикла, поскольку регулирует мышечные сокращения. А ещё молоко, домашние йогурты и закваски, творог и кефир способствуют выработке серотонина, без которого не видать вам хорошего настроения.

7. Миндаль.

Оздоравливает флору кишечника и, благодаря наличию витамина Е, противодействует развитию онкологических заболеваний. Кожура миндаля активирует лейкоциты. Калий и магний в составе орехов действуют как естественные релаксанты мышц и связок. Особенно подходит для снятия и предотвращения физического и психологического дискомфорта, связанного с расстройством цикла. Дневной объём потребления - 80г.

8. Чёрный шоколад.

Да, это не только эстетическое удовольствие. Energy food стимулирует выработку серотонина, амина, который стимулирует работу гладкой мускулатуры, улучшает настроение и снижает стресс. Шоколад оказывает антивозрастное действие благодаря содержанию флавоноидов. Он также увеличивает уровень серотонина и эндорфинов, от которых зависят внимательность и память.

9. Цельнозерновые продукты.

Выбирайте именно такой хлебушек, макароны и прочие вкусняшки. Они обеспечивают длительный запас энергии: высвобождают глюкозу медленнее, поэтому продлевают чувство сытости. Богаты клетчаткой и витамином B. Такие союзники концентрации и хорошего настроения важны для обеспечения и улучшения функционирования мозга и ЦНС.

10. Цветная капуста.

Первый аргументище: 20 калорий на 100 г, а значит, едим и худеем. Помимо того, цветная капуста снижает уровень сахара в крови и предотвращает его накопление в виде жира. Клетчатка наполняет и одновременно чистит кишечник. Витамин С, магний, кальций и калий, которые превращает овощ в мочегонное (и снимающие отёк) средство.

11. Мясо.

Тревоги ВОЗ и призывы вегетарианцев преувеличены. Организм нуждается в энергии, а значит, в животном белке. Обратите внимание на куриное филе и телятину. Необходимый минимум: по 150 г дважды в неделю. Можно и больше, если много активничаете.

12. Брокколи.

Без жира, от слова совсем. Тем не менее, любимый продукт худеющих – кладезь витаминов, минеральных солей и сульфурана. Последний предотвращает рост раковых клеток, препятствует их делению, уничтожает. Благодаря брокколи иммунитет крепнет, сердечно-сосудистая система и кишечник работают как часики.

13. Цитрусовые.

Must have для крепкого иммунитета. Один из лучших источников аскорбинки, которая защищает от действия свободных радикалов - одной из основных причин старения кожи. А органические кислоты и витамины B1, B2, B3 стимулируют пищеварение и дезинфицируют организм.

Забудьте о пицце и колбасе! В списке нет ничего сверхдорогого или недоступного. Составляйте меню из оздоровительных продуктов для женщин старше 50 лет, хорошейте и молодейте!