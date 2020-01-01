Радоваться своему отражению в зеркале, получать уйму комплиментов и не тратить целое состояние на инъекции красоты. Дамы в возрасте 40+ считают, что это не реально. Диетологи утверждают обратное. Специалисты предлагают скорректировать меню, включив в него 11 продуктов, которые сделают вас на 10 лет моложе. Простая диета тормозит процесс старения, восстанавливает упругость и сияние кожи. Сверх того, она полезна для фигуры. Антиэйдж-питание – это не модные суперфуды и не архисложные программы, а обычная доступная еда. Давайте-ка посмотрим, какая именно.

Продукты, которые делают нас на 10 лет моложе

Горький шоколад. Невероятно, но факт: искушение, на которое наложено вечное табу, полезно для кожи. Горький шоколад содержит флавонолы, которые обеспечивают SPF-защиту, активируют репарацию клеток, стимулируют выработку эластина и коллагена. Эксперты утверждают, что антиоксиданты в тёмном шоколаде действеннее, чем аналогичные составляющие в ягодах. Рекомендуемая концентрация какао – 50% и более. Но, прежде чем начинать резко хорошеть, обратите внимание на калорийность: 544 ккал / 100 г – это пятая часть суточной нормы. Зелёный чай. Эфиры + витамины + флавоноиды, приправленные коктейлем из минеральных элементов, действуют лучше любого омолаживающего крема. Зелёный чай тонизирует мышцы лица, осветляет пигментацию, активизирует регенерацию клеток эпителия. Мочегонный эффект напитка избавляет от тёмных кругов и отёчности. Содержащиеся в нём антиоксиданты выводят токсины, которые негативно влияют на внешний вид и самочувствие. Согласитесь, достойные аргументы, чтобы превратиться в страстного любителя зелёного чая. Только не переусердствуйте, ограничьтесь четырьмя кружками в день. Если пить больше, прогрессирует бессонница, мучает мигрень и барахлит печень. Кофе. Польза бодрящего напитка – предмет множества споров, ему посвящено более 19000 исследований самых разных организаций. Обобщающий вывод: кофе - быть, только не травите себя сублиматами. Заваривайте свежеразмолотые зёрна, напиток употребляйте чуть остуженным. Соблюдение этих простых правил обеспечит бодрость, хорошее настроение и гладкость кожи. Авокадо. Ценители здорового питания давно уже не считают этот фрукт экзотикой, его относят к категории must eat. Плоды с приятным сливочным ароматом и нежным ореховым вкусом содержат витамины, клетчатку, калий, жирные кислоты. Если хотите активировать защиту от агрессивного влияния внешних факторов, вывести избыток холестерина из крови, восстановить и улучшить состояние эпителия, осваивайте рецепты с авокадо. Помидоры. Чтобы сохранить молодость, отправляйтесь не в beauty-market, а на овощной рынок. Давно доказано, что ликопин в составе плодов, томатных соусов и пасты предотвращает болезни сердца и глаз, снижает риск инсульта, полезен для профилактики онкологии. Вещество защищает кожу от солнечных лучей и тормозит процессы старения. Суточная норма составляет 5-10 мг. Здорово, что существует уйма рецептов вкусных салатов с помидорами, а ещё их можно использовать наружно, добавляя в домашние маски и скрабы. Овощи. Чтобы получить витаминный заряд + необходимое количество бета-каротина и клетчатки, старайтесь ежедневно съедать 5 видов разных плодов. В список полезностей входит и зелень. Проще и быстрее усваиваются сырые овощи, приправленные растительным маслом или сметаной. Увлажнение и противовоспалительный эффект обеспечивает тарелка с разноцветными компонентами: белыми, жёлтыми, оранжевыми, красными, зелёными. Костный бульон. Простое и дешёвое блюдо положительно воздействует на кишечник, суставы, укрепляет иммунитет. Бульон, сваренный из разных костей животных, богат коллагеном и аминокислотами. Если пить его ежедневно, помимо пользы для здоровья, получите крепкие ногти, красивые волосы и гладкую упругую кожу. Важно: чтобы сохранить ценные составляющие, кости перед приготовлением смочите лимонным соком, варите более восьми часов на очень медленном огне. Оливковое масло. Источник фенолов, витаминов и жирных кислот – обязательный элемент питания для сохранения красоты и молодости. Оливковое масло предотвращает вредное воздействие ультрафиолета, замедляет процесс старения, восстанавливает упругость кожи, улучшает вид шевелюры. Продукт калорийный, поэтому ограничьтесь двумя столовыми ложками в день. Черника. Ягоды славятся пользой для зрения, но это отнюдь не единственное их достоинство. Пектины, витамины и органические кислоты оказывают комплексный оздоровительный эффект. Чтобы ощутить благотворное влияние лесной скромницы, съедайте по 200 г черники ежедневно. Получите очищение организма от токсических веществ, гладкую кожу без пигментных пятен, защиту от агрессивных внешних воздействий. Сушёные и замороженные ягодки не теряют целебных свойств. Жирная рыба. Лосось, сёмга и даже обычная сардинка спасают от морщин, образующихся из-за сухости кожи. Менее интенсивно, но также положительно работают морепродукты. Увлажнение и питание обеспечивают омега-3 кислоты, А-, Е-витамины, цинк, стимулирующий внутреннюю выработку коллагена. В холодный период времени употребление жирной рыбы особенно актуально. Чем чаще её включать в меню, тем лучше. Арбуз. Бахчевая культура, как и помидоры, входит в ТОП-5 лучших источников ликопина. Кроме того, мякоть содержит бета-каротин, каротиноиды, флавоноиды и тритерпиноиды. Все названные вещества борются со старением. Арбуз также помогает избавиться от пастозности, увлажняет клетки, а ещё он просто вкусный.

Связь между питанием и внешним видом не вызывает сомнений. Организм оценит заботу и отблагодарит здоровьем, бодростью и красотой. А всего-то и требуется: включить в меню 11 продуктов, с которыми вы будете выглядеть на 10 лет моложе.