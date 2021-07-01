Секреты долголетия: 5 продуктов, продлевающих жизнь и молодость

Специалисты Гарвардской медицинской школы вывели идеальную фудформулу. Доступность ингредиентов радует. Никакой тебе красной икры, фуа-гра, трюфелей или лобстеров. 5 продуктов, продлевающих вашу жизнь и молодость: простейшие овощи и фрукты. Диетологи настаивают, что именно такой набор продуктов укрепляет иммунитет, поддерживает здоровье сердца, дарит, а не забирает годы.

Эликсир долгой жизни состоит из трёх видов овощей и двух - фруктов

Эксперимент длился несколько десятилетий. Участники: 66719 женщин и 44019 мужчин. Смена пищевых привычек существенно увеличила не только продолжительность жизни, но и улучшила её качество. Исследователи оперируют следующими показателями:

снижение риска развития онкозаболеваний – 10%;

укрепление сердечно-сосудистой системы – 12%;

нормализация веса – 27%.

Три + два: 5 продуктов, продлевающих вашу жизнь и молодость

Идеальный баланс – не менее 80 г каждого из перечисленных пунктов ежедневно. Нужно ли акцентировать внимание на том, что овощи и фрукты должны быть зрелыми и свежими? Соки, даже свежевыжатые, не считаем, покупные нектары с сомнительным составом не рассматриваем.

Фрукты:

Цитрусовые : помело, красный грейпфрут, апельсин, мандарин и даже простейшая вода с лимоном. С маленькой оговоркой: аллергикам данная разновидность фруктов категорически не подходит.

: помело, красный грейпфрут, апельсин, мандарин и даже простейшая вода с лимоном. С маленькой оговоркой: аллергикам данная разновидность фруктов категорически не подходит. Абрикос – в сезон, курага. Лучшее средство для оптимальной работы кишечника и, как следствие, организма в целом. Главное условие: не переусердствуйте с нормой потребления. Мягкое слабительное и мочегонное, общеукрепляющее, оптимизирующее кроветворение действие плодов – гарант здоровья и долголетия.

Овощи:

Капуста: брокколи, пекинка, цветная, белокочанная – полезны все сорта этого замечательного овоща, кроме кольраби. Ограничений для кулинарных фантазий нет: экспериментируйте с салатами, тушите, солите, квасьте. Обязательно ешьте красную капусту. В отличие от других сортов, она содержит противодействующий раковым клеткам сульфофаран. Листовые овощи. Полный список включает 24 пункта. Много, потому остановимся на наиболее подходящих вариантах: целебных и доступных. Добавляем в ежедневный рацион щавель, сельдерей, латук, шпинат, крапиву, кресс-салат. Нормой в 80 г можно пренебречь. Миксуйте или жуйте без каких-либо добавок и будьте здоровы! Морковь. Организму полезны не только корешки, к которым мы все привыкли, но и вершки, то есть ботва. Пользу морковки диетологи объясняют богатейшим витаминным составом, содержанием клетчатки, ценных кислот, всевозможных микро- и макронутриентов. Совет: для здоровья полезен сырой или вареный корнеплод, а вот об ароматной зажарочке лучше забыть.

Бонусом к пяти продуктам, продлевающим жизнь, исследователи назвали овощи и фрукты, потребление которых лучше минимизировать. В списке: бобовые, привычный и любимый многими картофель, кукуруза (из-за высокой калорийности), виноград и клубника.