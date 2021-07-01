ТОП-10 хитростей, чтобы быстро похудеть

Диета на одном маковом зёрнышке и круглосуточная тренировка. Когда стоит вопрос, как похудеть быстро, 99% food-экспертов предлагают советы примерно из этой категории. И много ли найдётся желающих экспериментировать с такими садистскими способами?! Инстинкт самосохранения в паре с голодом в зародыше душат планы по работе над стройной и подтянутой фигурой. Запомните главное правило: тратим калорий больше, чем потребляем. Но этого мало. Поскольку сроки поджимают, придётся прибегнуть к дополнительным хитростям. Рассказываем, к каким именно.

Как быстро похудеть? 10 работающих приёмов

1. Добавьте динамики.

Бег, плаванье, теннис, езда на велосипеде, кроссфит – первые помощники в нелёгкой борьбе с лишними килограммами. Но, если нужно быстро, нескольких тренировок в неделю недостаточно. Усильте эффект ежедневными пешими прогулками. А в те дни, когда спорт совсем уж поперёк горла, займитесь генеральной уборкой и шопингом.

2. Ешьте.

Голодание или отказ от определённого приёма пищи, например, от ужина, не помогают быстро похудеть, а совсем наоборот! Ошибочные методы вредят: замедляют метаболизм, поглощают энергию.

Начинайте день с сытного белкового завтрака. Обычная яичница наполнит организм силами и запустит процесс адекватного жиросжигания.

3. Соблюдайте режим.

Есть по расписанию хлопотно, скучно, но действенно. Завтрак, обед и ужин в строго определённое время нормализуют метаболизм. Если можете обойтись без перекусов, отлично. Не получается – не беда. Просто их тоже необходимо включить в расписание. Низкокалорийные фрукты и овощи – идеальный вариант для ланча и полдника.

4. Избавьтесь от вредных пищевых привычек.

Давайте проанализируем, какие вредности мешают именно вашему ПП, и сразу же заменим их полезными приёмами, которые помогают похудеть быстро.

ПЛОХО:

трансжиры в рационе: магазинная выпечка, пицца, попкорн, фри, чипсы, пирожки, чебуреки;

колбаса, консервы, жареная еда;

перекусы вне дома в ларьках и дешёвых кафешках.

ХОРОШО:

умеренное потребление углеводов (совсем отказываться от них нельзя);

постное мясо и рыба;

овощи: сырые, вареные, запечённые, приготовленные на гриле;

яблоко на перекус;

добавление перца и петрушки в первые и вторые блюда.

5. Пейте много воды. Забудьте об алкоголе и газировке.

Обильное питьё способствует детоксикации. Всегда носите с собой бутылочку негазированной воды и не забывайте периодически делать глоток-другой.

Минимизируйте алкоголь. В моменты, когда отказаться от выпивки не получается, ограничьтесь бокалом красного сухого вина.

В жару пейте воду с лимоном (1/2 цитруса на литр). Смесь оказывает мочегонное и дренирующее действие.

6. Не забывайте об отдыхе.

Качественный восьмичасовой сон необходим для перезарядки тела и мозга, снижения уровня стресса, который неизбежно приводит к перееданию.

7. Чистите зубы после еды.

Простой приём, помимо удовлетворения обычных гигиенических потребностей, полезен, чтобы избежать внеплановых дополнительных перекусов. Сразу после обеда или ужина бегите в ванную чистить зубы! Вкус зубной пасты во рту избавит от желания снова распотрошить холодильник через час.

8. Пейте травяной чай и отвары, чтобы быстро похудеть.

Первый плюс – напитки обманывают желудок, наполняя объём фактически без калорий.

Следующая выгода – многие травяные сборы обеспечивают детоксикацию.

ВАЖНО: сахар, мёд, стевию и другие подсластители не добавляйте.





Обращаем внимание, что лучше всего помогают быстро похудеть отвар крапивы и зелёный чай. Первый – действенное противовоспалительное и мочегонное средство. Второй активизирует обменные процессы.

9. Отправляйтесь за покупками на полный желудок.

Поход в супермаркет за продуктами натощак – верный способ приобрести множество калорийных и откровенно вредных вещей. Старайтесь ходить по магазинам после приёма пищи, чтобы при выборе продуктов не хватать с жадностью что попало.

10. Не ешьте перед телевизором!

Дурная привычка, из-за которой многие неосознанно съедают намного больше обычной порции. Внешний раздражитель отвлекает мозг настолько, что тот не принимает от желудка сигнал о насыщении. Результат – переедание. Кроме того, процесс просмотра обычно сопровождает вредная пища: калорийные чипсы, сладости, бутерброды.

А у вас есть опыт успешной борьбы с весом? Удалось быстро похудеть? Делитесь советами в комментариях, получите огромный плюс в карму и множество благодарностей от тех, у кого пока не получается.