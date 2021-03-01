Как похудеть: 10 ошибок, которые нельзя делать!
Наступили времена, в которые мы, когда-то самая стройная нация, зациклились на проблеме избыточного веса. Увы, «офисный» образ жизни и искусственная еда сделали свое черное дело. По данным вездесущего Яндекса, еженедельно порядка двух миллионов пользователей интересуются у поисковика, как похудеть. Диетологи же рекомендуют расширить запрос, подбирать не только подходящую методику, но и четко уяснить, что нельзя делать. Вот и мы решили разбираться не только в диетах, но и в ошибках, мешающих успешному результату. Не допускайте их, чтобы весы как можно скорее показали нужные цифры.
Как похудеть наверняка!? Ошибки, которые категорически нельзя делать1. Не пропускайте приемы пищи.
Диетологи настаивают на необходимости трехразового питания. Обратите внимание, режим не понедельник, среда, пятница, а завтрак – обед – ужин! Несколько слов о том, почему это важно. Пропуск основных приемов пищи влечет за собой дефицит сахара в крови. В результате организм стрессует, мозг требует компенсации. Так, пропуская завтрак, мы больше съедаем в обед, растягиваем желудок, вредим кишечнику.
При недостаточном питании организму нужно откуда-то черпать энергию. Мы теряем в первую очередь жидкость, затем мышечную ткань и только потом жир. Запасы последнего начнут восстанавливаться сразу же при возвращении к более-менее нормальному режиму. Отсюда и возникает пресловутый эффект «йо-йо».
2. Не голодайте.
Почему это вредно, мы разобрали в предыдущем пункте. Запомните раз и навсегда: принудительное голодание, как и резкое сокращение потребления калорий, действительно приводит к потере веса, но существенно влияет на мышечную ткань. Фактически, тело получив ложное сообщение, автоматически переключается в режим сохранения жира. Стрессовая реакция улучшению фигуры не способствует, а вредит.
3. Не отказывайтесь от углеводов.
Дефицит важного макронутриента – быстрый, но категорически ошибочный способ борьбы с весом. Похудение на несколько граммов – ерунда, если его сопровождает потеря энергии и мышечной массы, замедление метаболизма. Сбалансированная диета предполагает употребление углеводов при каждом приеме пищи. Малокрахмалистые овощи, несладкие фрукты, цельнозерновые крупы фигуре не навредят, а принесут только пользу.
4. Не исключайте жиры из рациона.
Еще один незаменимый макронутриент, который незаслуженно демонизируют. От жиров нельзя отказываться, нужно просто выбирать с умом. Говядина, рыба, яйца, оливковое масло, авокадо – компоненты, умеренное употребление которых исключительно полезно. Старайтесь придерживаться нормы: 70% - жиры животного происхождения, 30% - растительного. Полный отказ чреват проблемами с выработкой клеточных мембран, гормонов, отдельных витаминов, дисфункцией желчеотделения, иммунной и сердечно-сосудистой систем.
5. Не верьте рекламным слоганам.
Полки супермаркетов пестрят продуктами, на упаковке которых обозначено коварное «light» или «fitness». Типичные примеры: мюсли, каши быстрого приготовления, сосиски и, конечно, Cola. Господа худеющие с надеждой на чудо охотно раскупают творчество маркетологов. Не ленитесь анализировать состав и калорийность. В большинстве случаев продукты указанной категории отнюдь не диетические.
6. Толстеют не только от продуктов.
Мы падаем в обморок от лишней макаронины, но часто игнорируем напитки. А ведь промышленные фруктовые соки, сомнительного качества йогурты, сладкий кофе и алкоголь отнюдь не помогают в борьбе за стройность. Перечисленные и другие напитки – источники сахара и пустых калорий, замедляющих похудение.
7. Не зацикливайтесь на жидкой диете.
Новомодная фишка – разгрузка, во время которой разрешены: смузи, центрифугированные овощные и фруктовые соки, вода. Такие эксперименты имеют смысл для очищения организма, но не продолжительный период времени и под врачебным наблюдением. Самостоятельно проводить их нельзя. Отсутствие основных питательных веществ приводит к гипотонии, анемии, потере мышечной массы, метаболическому ацидозу. Дополнение к неприятным последствиям – быстрый набор веса.
8. Дефицит сна.
Полноценный отдых – приоритет №1. Систематический недосып повышает уровень гормона стресса в крови. Избыток кортизола способствует развитию различного рода воспалений и накоплению жира, особенно в области живота. Недостаток сна влияет также на два других гормона, лептин и грелин: первый, отвечающий за снижение аппетита, вырабатывается меньше в пользу второго, который стимулирует внеплановые походы к холодильнику.
9. Малоподвижность.
Сбалансированная диета – ключ к успешному похудению, но ее недостаточно для достижения и поддержания желаемых результатов. Питание нужно дополнять постоянной физической активностью: одно без другого не имеет большого смысла, поскольку их синергия дает нам лучшие плоды. Так что отрываем пятую точку от комфортных кресел и диванов и двигаемся. Привыкаем постепенно, но уверенно: по вечерам выходим на приятную прогулку в быстром темпе; предпочитаем лестницу лифту; записываемся в тренажерный зал или на уроки танцев. Императив один: шевелимся!
10. Бесконтрольные нагрузки.
Чрезмерная физическая активность после месяцев, а то и лет, безделья - неправильная стратегия похудения. Резкий переход с диванного режима к образу fitness girl – психологическая травма. Тело не привыкло, мозг не готов. Первоначальный восторг и энтузиазм быстро сменяют разочарование и демотивация. Двигаться, безусловно, нужно, но постепенно и последовательно.
Как сжечь больше калорий?Бонусом к вышесказанному предлагаем несколько проверенных хитростей, способствующих похудению.
- Добавляйте в еду специи и продукты с термогенным действием, такие как перец чили, куркума и имбирь.
- Не пропускайте перекусы: прием пищи каждые три часа ускоряет основной обмен, что облегчает похудание.
- Не только тренировки в зале, но и домашние дела помогают сжигать больше калорий: мытье окон и полов, уборка пылесосом. И вы в отличной форме, и дом чистый.
- Забудьте о лифте, ходите только по лестнице.
А знаете, в чем самая распространенная ошибка, из-за которой не уходит вес!? В 95% случаев – лень и отговорки на занятость. Вы ведь знаете, как похудеть! Прочитали, что нельзя делать! Отлично. Переходим к практике. Прямо сейчас 5 минутная разминка и составление меню на завтра. Три. Два. Один. Начинаем стройнеть!
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