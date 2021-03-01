Как похудеть: 10 ошибок, которые нельзя делать!

Наступили времена, в которые мы, когда-то самая стройная нация, зациклились на проблеме избыточного веса. Увы, «офисный» образ жизни и искусственная еда сделали свое черное дело. По данным вездесущего Яндекса, еженедельно порядка двух миллионов пользователей интересуются у поисковика, как похудеть. Диетологи же рекомендуют расширить запрос, подбирать не только подходящую методику, но и четко уяснить, что нельзя делать. Вот и мы решили разбираться не только в диетах, но и в ошибках, мешающих успешному результату. Не допускайте их, чтобы весы как можно скорее показали нужные цифры.

Как похудеть наверняка!? Ошибки, которые категорически нельзя делать

Как сжечь больше калорий?

Добавляйте в еду специи и продукты с термогенным действием, такие как перец чили, куркума и имбирь. Не пропускайте перекусы: прием пищи каждые три часа ускоряет основной обмен, что облегчает похудание. Не только тренировки в зале, но и домашние дела помогают сжигать больше калорий: мытье окон и полов, уборка пылесосом. И вы в отличной форме, и дом чистый. Забудьте о лифте, ходите только по лестнице.

Диетологи настаивают на необходимости трехразового питания. Обратите внимание, режим не понедельник, среда, пятница, а завтрак – обед – ужин! Несколько слов о том, почему это важно. Пропуск основных приемов пищи влечет за собой дефицит сахара в крови. В результате организм стрессует, мозг требует компенсации. Так, пропуская завтрак, мы больше съедаем в обед, растягиваем желудок, вредим кишечнику.При недостаточном питании организму нужно откуда-то черпать энергию. Мы теряем в первую очередь жидкость, затем мышечную ткань и только потом жир. Запасы последнего начнут восстанавливаться сразу же при возвращении к более-менее нормальному режиму. Отсюда и возникает пресловутый эффект «йо-йо».Почему это вредно, мы разобрали в предыдущем пункте. Запомните раз и навсегда: принудительное голодание, как и резкое сокращение потребления калорий, действительно приводит к потере веса, но существенно влияет на мышечную ткань. Фактически, тело получив ложное сообщение, автоматически переключается в режим сохранения жира. Стрессовая реакция улучшению фигуры не способствует, а вредит.Дефицит важного макронутриента – быстрый, но категорически ошибочный способ борьбы с весом. Похудение на несколько граммов – ерунда, если его сопровождает потеря энергии и мышечной массы, замедление метаболизма. Сбалансированная диета предполагает употребление углеводов при каждом приеме пищи. Малокрахмалистые овощи, несладкие фрукты, цельнозерновые крупы фигуре не навредят, а принесут только пользу.Еще один незаменимый макронутриент, который незаслуженно демонизируют. От жиров нельзя отказываться, нужно просто выбирать с умом. Говядина, рыба, яйца, оливковое масло, авокадо – компоненты, умеренное употребление которых исключительно полезно. Старайтесь придерживаться нормы: 70% - жиры животного происхождения, 30% - растительного. Полный отказ чреват проблемами с выработкой клеточных мембран, гормонов, отдельных витаминов, дисфункцией желчеотделения, иммунной и сердечно-сосудистой систем.Полки супермаркетов пестрят продуктами, на упаковке которых обозначено коварное «light» или «fitness». Типичные примеры: мюсли, каши быстрого приготовления, сосиски и, конечно, Cola. Господа худеющие с надеждой на чудо охотно раскупают творчество маркетологов. Не ленитесь анализировать состав и калорийность. В большинстве случаев продукты указанной категории отнюдь не диетические.Мы падаем в обморок от лишней макаронины, но часто игнорируем напитки. А ведь промышленные фруктовые соки, сомнительного качества йогурты, сладкий кофе и алкоголь отнюдь не помогают в борьбе за стройность. Перечисленные и другие напитки – источники сахара и пустых калорий, замедляющих похудение.Новомодная фишка – разгрузка, во время которой разрешены: смузи, центрифугированные овощные и фруктовые соки, вода. Такие эксперименты имеют смысл для очищения организма, но не продолжительный период времени и под врачебным наблюдением. Самостоятельно проводить их нельзя. Отсутствие основных питательных веществ приводит к гипотонии, анемии, потере мышечной массы, метаболическому ацидозу. Дополнение к неприятным последствиям – быстрый набор веса.Полноценный отдых – приоритет №1. Систематический недосып повышает уровень гормона стресса в крови. Избыток кортизола способствует развитию различного рода воспалений и накоплению жира, особенно в области живота. Недостаток сна влияет также на два других гормона, лептин и грелин: первый, отвечающий за снижение аппетита, вырабатывается меньше в пользу второго, который стимулирует внеплановые походы к холодильнику.Сбалансированная диета – ключ к успешному похудению, но ее недостаточно для достижения и поддержания желаемых результатов. Питание нужно дополнять постоянной физической активностью: одно без другого не имеет большого смысла, поскольку их синергия дает нам лучшие плоды. Так что отрываем пятую точку от комфортных кресел и диванов и двигаемся. Привыкаем постепенно, но уверенно: по вечерам выходим на приятную прогулку в быстром темпе; предпочитаем лестницу лифту; записываемся в тренажерный зал или на уроки танцев. Императив один: шевелимся!Чрезмерная физическая активность после месяцев, а то и лет, безделья - неправильная стратегия похудения. Резкий переход с диванного режима к образу fitness girl – психологическая травма. Тело не привыкло, мозг не готов. Первоначальный восторг и энтузиазм быстро сменяют разочарование и демотивация. Двигаться, безусловно, нужно, но постепенно и последовательно.Бонусом к вышесказанному предлагаем несколько проверенных хитростей, способствующих похудению.

А знаете, в чем самая распространенная ошибка, из-за которой не уходит вес!? В 95% случаев – лень и отговорки на занятость. Вы ведь знаете, как похудеть! Прочитали, что нельзя делать! Отлично. Переходим к практике. Прямо сейчас 5 минутная разминка и составление меню на завтра. Три. Два. Один. Начинаем стройнеть!