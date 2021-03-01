Как быстро похудеть? 6 советов, которые железно работают!

Если вы читаете этот материал, то, вероятнее всего, цифры на весах видите совсем не те, что хотелось бы. А совсем скоро наступит день Х, когда очень нужно выглядеть стройняшкой. Да, в сети множество ответов на вопрос, как быстро похудеть, советы разные, по большей части для обывателей невыполнимые. Но не стоит отчаиваться.

Важно осознать, что экспресс-диеты, из серии -5 кг за неделю, - откровенно вредная затея. Большая часть смельчаков, решившаяся на такие эксперименты над собой, срывается на третий-четвёртый день. Те, кто дошёл до конца, отмечают, результат – не длительная потеря веса, а иллюзия, потому как из организма уходит не висцеральный жир, а жидкость и мышечная ткань.



Давайте худеть быстро и безопасно! Ориентир – рекомендации британской системы здравоохранения. Уж поверьте, рациональные англичане чётко знают, как оптимизировать эффект.

Как быстро похудеть? Советы и секреты

1. Не игнорируйте завтрак

2. Не пропускайте приёмы пищи

3. Физические нагрузки

4. Откажитесь от алкоголя

5. Ешьте из маленькой тарелки

6. Пейте много воды

Одной лишь чашки крепкого кофе мало. Чтобы там ни говорили псевдоисследователи, утренний приём пищи крайне важен для худеющих. Во-первых, он тормозит возникновение голода, что помогает легче пережить резкое сокращение потребления калорий. Во-вторых, завтрак стимулирует метаболизм, благодаря ему съеденное за день перерабатывается быстрее и качественнее.Следуйте классическому правилу ПП: ешьте чаще, но меньше. Завтрак, обед, ужин – обязательны, между ними низкокалорийные перекусы. Крайне желательно соблюдать чёткий режим питания, как в армии или в детском саду.Вы не похудеете до тех пор, пока не будете тратить больше калорий, чем потребляете. Так что, пошевеливайтесь, господа. Фитнес-зал – отличная идея, но есть ещё лучше – ежедневная пробежка. Самая действенная дистанция – 10 км. Начинайте сегодня, вы же хотите быстро попрощаться с лишним весом.Совсем. Даже по праздникам и при стрессе. Пиво, водка и даже шампанское – всё под запретом из-за высокой концентрации калорий. Норма в период похудения – 1500-1900 ккал, этого достаточно для нормального функционирования всех внутренних систем и органов. Нужное количество набирайте за счёт полезных продуктов.Да, это самообман, но он срабатывает. Логика простая: меньше тарелка = насыщение урезанной порцией. Так легче удержаться от срыва и снизить количество потребляемых калорий.

2 литра, о которых все говорят и пишут, - это норма, но не предел. Столько необходимо для стабильной работы организма. Если получается больше, пейте на здоровье. Вода заполняет желудок, стимулирует перистальтику и не превращается в жир.



Обязательно посчитайте ИМТ и определитесь, сколько именно килограммов необходимо сбросить. Чем ближе показатель к норме, тем сложнее расстаться с весом. Чтобы всё получилось, забудьте вопрос, как быстро похудеть. Советы по этому поводу разные, но, как правило, отнюдь не полезные. Ориентируйтесь на показатель -3-5 кг за 2-3 месяца.