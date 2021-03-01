Как быстро похудеть? 6 советов, которые железно работают!
Если вы читаете этот материал, то, вероятнее всего, цифры на весах видите совсем не те, что хотелось бы. А совсем скоро наступит день Х, когда очень нужно выглядеть стройняшкой. Да, в сети множество ответов на вопрос, как быстро похудеть, советы разные, по большей части для обывателей невыполнимые. Но не стоит отчаиваться.
Важно осознать, что экспресс-диеты, из серии -5 кг за неделю, - откровенно вредная затея. Большая часть смельчаков, решившаяся на такие эксперименты над собой, срывается на третий-четвёртый день. Те, кто дошёл до конца, отмечают, результат – не длительная потеря веса, а иллюзия, потому как из организма уходит не висцеральный жир, а жидкость и мышечная ткань.
Давайте худеть быстро и безопасно! Ориентир – рекомендации британской системы здравоохранения. Уж поверьте, рациональные англичане чётко знают, как оптимизировать эффект.
Как быстро похудеть? Советы и секреты
1. Не игнорируйте завтракОдной лишь чашки крепкого кофе мало. Чтобы там ни говорили псевдоисследователи, утренний приём пищи крайне важен для худеющих. Во-первых, он тормозит возникновение голода, что помогает легче пережить резкое сокращение потребления калорий. Во-вторых, завтрак стимулирует метаболизм, благодаря ему съеденное за день перерабатывается быстрее и качественнее.
2. Не пропускайте приёмы пищиСледуйте классическому правилу ПП: ешьте чаще, но меньше. Завтрак, обед, ужин – обязательны, между ними низкокалорийные перекусы. Крайне желательно соблюдать чёткий режим питания, как в армии или в детском саду.
3. Физические нагрузкиВы не похудеете до тех пор, пока не будете тратить больше калорий, чем потребляете. Так что, пошевеливайтесь, господа. Фитнес-зал – отличная идея, но есть ещё лучше – ежедневная пробежка. Самая действенная дистанция – 10 км. Начинайте сегодня, вы же хотите быстро попрощаться с лишним весом.
4. Откажитесь от алкоголяСовсем. Даже по праздникам и при стрессе. Пиво, водка и даже шампанское – всё под запретом из-за высокой концентрации калорий. Норма в период похудения – 1500-1900 ккал, этого достаточно для нормального функционирования всех внутренних систем и органов. Нужное количество набирайте за счёт полезных продуктов.
5. Ешьте из маленькой тарелкиДа, это самообман, но он срабатывает. Логика простая: меньше тарелка = насыщение урезанной порцией. Так легче удержаться от срыва и снизить количество потребляемых калорий.
6. Пейте много воды
2 литра, о которых все говорят и пишут, - это норма, но не предел. Столько необходимо для стабильной работы организма. Если получается больше, пейте на здоровье. Вода заполняет желудок, стимулирует перистальтику и не превращается в жир.
Обязательно посчитайте ИМТ и определитесь, сколько именно килограммов необходимо сбросить. Чем ближе показатель к норме, тем сложнее расстаться с весом. Чтобы всё получилось, забудьте вопрос, как быстро похудеть. Советы по этому поводу разные, но, как правило, отнюдь не полезные. Ориентируйтесь на показатель -3-5 кг за 2-3 месяца.
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