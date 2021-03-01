ТОП-10: самые популярные и модные диеты по версии Google

Попрощаться с лишним весом легко и навсегда – несбыточная мечта! Здоровое и эффективное похудение требует ограничения питания и физических нагрузок. Разберём подробнее первое условие. Внимание, ТОП-10 самых популярных диет по версии Google. С одной стороны, это просто статистика. Но с другой, перечисленные ниже методики чаще других изучают и используют люди разных стран, а значит, шансы на успех потенциально выше. Только учтите, место в рейтинге не гарантирует абсолютной безопасности системы питания. Перед тем как переходить от теории к практике, обязательно проконсультируйтесь с врачом, изучите противопоказания.

Краткий путеводитель. ТОП-10 самых популярных диет по версии Google

1. Кетогенная диета.

2. Интервальное голодание.

3. Палеолитическая диета.

4. DASH-диета.

5. Система питания Аткинса.

6. Военная диета.

7. Сиртфуд-диета.

8. 30 дней.

9. Щелочная диета.

10. Диета NOOM.

Заслуженное первое место. В прошлом году данная система похудения заинтересовала более 25 миллионов пользователей. Этот поисковый запрос задавали 69000 человек ежедневно. Непосвящённым объясняем, кеторацион ограничивает потребление углеводов, ориентирован на продукты с высоким содержанием жиров, умеренным – белков. Потеря веса происходит за счёт активизации липолиза. Проще говоря, жир превращается в источник жизненной энергии.12 миллионов просмотров. При этом большей популярностью пользуется схема 16 / 8. Основы этого режима питания заложил сам Гиппократ. А моду на интервальное голодание ввели знаменитости: Дженнифер Энистон, Кортни Кардашьян, Хэлли Берри. Ориентир по результатам: минус 5-7 килограммов в неделю. Заморочек минимум, но существуют противопоказания, основное из которых – дисфункции желчного пузыря.Главный тренд ещё 2015 года уверенно держит позиции в ТОПе. Почётное третье место, согласитесь, достойно. Результат прошлого года – 3,8 миллионов запросов. Основная идея – исключить из рациона промышленно обработанные продукты, заменить их пищей, востребованной до эпохи земледелия. В меню: свежие и сушёные фрукты, постное мясо и рыба, морепродукты, коренья.№1 для гипертоников. 2 миллиона просмотров за 12 месяцев. Оценка медиков в категории «Польза для здоровья» - 4,8 баллов из 5 возможных. Режим питания сходен с правилами средиземноморской диеты. Упор на потребление сезонных фруктов и овощей, нежирных молочных продуктов, цельного зерна и белого мяса. Разрешена также рыба, бобовые и злаки.Методика, лично опробованная автором, заинтересовала полтора миллиона пользователей Google. Главное условие потери веса – ограничение потребления углеводов + снижение калорийности рациона. Доктор Аткинс биохимически обосновал свою теорию, лично проверил её действие и даже несколько раз усовершенствовал.Гипокалорийный рацион для экстремалов. Предположительный результат: минус 4,5 килограмма за 3 дня, по некоторым версиям - за неделю. Худеющим необходимо строго соблюдать программу, рассчитанную на 1500 килокалорий. В рационе мало углеводов и незначительное количество белка. Приёмы пищи разделены и строго привязаны ко времени. Основные минусы: быстрый возврат веса, потенциальная опасность для здоровья.Метод, который помог быстро похудеть принцу Гарри и певице Адель, не мог не заинтересовать страждущих. Приятные «побочные» эффекты – детокс и омоложение на клеточном уровне. Нутрициологи много рассказывают о плюсах сиртуинов, активации обмена веществ. Но… Ограничение калорий это не отменяет. Первая фаза – 1000, вторая – 1500 ккал / сутки.Методика сброса веса, появившаяся в 2009 году, обрела популярность благодаря Меган Фокс и Майли Сайрус. 558 000 запросов. Суть – постепенные, но кардинальные изменения режима питания. В меню нет молочных продуктов, сахара, злаков, бобовых и алкоголя. Только здоровая пища: фрукты и овощи, мясо, яйца, рыба.Теория питания, заинтересовавшая 549 000 пользователей Google. Суть – исключение кислотных продуктов в пользу щелочных. Готовы заменить мясо и молоко на орехи, фасоль, овощи и сухофрукты? Тогда этот метод для вас.

Главный тренд ЗОЖ Запада основан на использовании современных технологий. 540 000 запросов. Разработчики предлагают приложение – личный тренер по питанию. Оно не запрещает есть, но оперирует конкретными цифрами активности и калорийности. Советует, как правильно изменить пищевое поведение, напоминает о важности спортивных нагрузок.

А вы худели, используя самые популярные диеты по версии Google? Делитесь впечатлениями и результатами.