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5 секретов, как похудеть без диет и не набирать больше лишний вес
Всё чаще желающие сбросить лишние кило разочаровываются в диетах, так как в большинстве своём они направлены на уменьшение употребляемых калорий, что приводит к замедлению обмена веществ. Ведь тело, ограниченное в еде, даёт мозгу сигнал о голоде, а тот в свою очередь командует изменить скорость метаболизма и прекратить тратить запасы жира, от которых как раз и хочется избавиться. Получается, какая-то круговая порука, из которой можно выйти, если знать 5 секретов, как похудеть без диет и не набирать больше лишний вес.
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Похудение без диет – 5 секретов, чтобы не набирать больше лишний вес
- Ферментированные продукты. Огромное значение в похудении имеет работа кишечника, нормализовать которую могут ферментированные продукты, так как содержат пробиотики – полезные бактерии, поддерживающие баланс кишечной бактериальной флоры. Поэтому так важно ежедневное употребление таких продуктов, как, например, кефир или квашеная капуста, которые желательно есть с овсом, так как он содержит пребиотические волокна, увеличивающие преимущества пробиотика.
- Зелёная диета. Нужно хотя бы один приём пищи сделать «зелёным», то есть, когда вся пища будет этого цвета. Именно такая цветовая гамма помогает быстрее избавиться от лишнего веса. К тому же, зелёные продукты являются идеальным детоксом, так как в них содержится мало калорий, но много клетчатки, которая как щётка вычищает все токсины и остатки не до конца переваренной пищи. К тому же, зелёные листовые овощи – шпинат, салат, руккола, богаты антиоксидантами, способствующими нормализации работы печени – главного органа, очищающего организм. Они также богаты волокнами, которые регулируют работу кишечника и уменьшают поглощение сахаров в крови, тем самым предотвращая его колебания, являющиеся основной причиной приступов голода. Наконец, они богаты такими минеральными солями, как магний и калий, которые стимулируют выведение из организма избыточных жидкостей, провоцирующих отёки.
- Хорошие жиры. Всемирные диетологи подтвердили тот факт, что ненасыщенные жирные кислоты могут разрушить даже самые старые жировые отложения. Поэтому так важно включать в свой рацион такие продукты, как оливковое масло, авокадо, анчоусы, сардину, скумбрию, лосось, орехи, в которых и содержатся полезные жиры. Они замедляют всасывание сахара в крови и помогают продлить чувство насыщения.
- Нет упакованным продуктам. Упакованные продукты, такие как закуски, выпечка промышленного назначения, часто и густо богаты вредными жирами и сахарами, поэтому лучше отказаться от них. Уже после двух недель без такой продукции будут заметны результаты на талии, коже и волосах: во-первых, исчезнут лишние кило, а во-вторых, кожа станет чище, волосы гуще и более блестящими.
- Цельные зёрна. По сравнению с рафинированными цельные зёрна содержат сложные углеводы и волокна, дающие постоянно энергию, так как позволяют организму медленнее поглощать и использовать сахара. Они также обеспечивают чувство сытости, длящееся дольше при том же количестве потребляемых калорий, полученных из других продуктов.
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Зная вышеприведённые 5 секретов, чтобы похудеть без диет и не набирать больше лишний вес, можно быстро достичь желаемого результата и оздоровить свой организм.