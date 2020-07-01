Всё чаще желающие сбросить лишние кило разочаровываются в диетах, так как в большинстве своём они направлены на уменьшение употребляемых калорий, что приводит к замедлению обмена веществ. Ведь тело, ограниченное в еде, даёт мозгу сигнал о голоде, а тот в свою очередь командует изменить скорость метаболизма и прекратить тратить запасы жира, от которых как раз и хочется избавиться. Получается, какая-то круговая порука, из которой можно выйти, если знать 5 секретов, как похудеть без диет и не набирать больше лишний вес.

Похудение без диет – 5 секретов, чтобы не набирать больше лишний вес

Ферментированные продукты. Огромное значение в похудении имеет работа кишечника, нормализовать которую могут ферментированные продукты, так как содержат пробиотики – полезные бактерии, поддерживающие баланс кишечной бактериальной флоры. Поэтому так важно ежедневное употребление таких продуктов, как, например, кефир или квашеная капуста, которые желательно есть с овсом, так как он содержит пребиотические волокна, увеличивающие преимущества пробиотика. Зелёная диета. Нужно хотя бы один приём пищи сделать «зелёным», то есть, когда вся пища будет этого цвета. Именно такая цветовая гамма помогает быстрее избавиться от лишнего веса. К тому же, зелёные продукты являются идеальным детоксом, так как в них содержится мало калорий, но много клетчатки, которая как щётка вычищает все токсины и остатки не до конца переваренной пищи. К тому же, зелёные листовые овощи – шпинат, салат, руккола, богаты антиоксидантами, способствующими нормализации работы печени – главного органа, очищающего организм. Они также богаты волокнами, которые регулируют работу кишечника и уменьшают поглощение сахаров в крови, тем самым предотвращая его колебания, являющиеся основной причиной приступов голода. Наконец, они богаты такими минеральными солями, как магний и калий, которые стимулируют выведение из организма избыточных жидкостей, провоцирующих отёки. Хорошие жиры. Всемирные диетологи подтвердили тот факт, что ненасыщенные жирные кислоты могут разрушить даже самые старые жировые отложения. Поэтому так важно включать в свой рацион такие продукты, как оливковое масло, авокадо, анчоусы, сардину, скумбрию, лосось, орехи, в которых и содержатся полезные жиры. Они замедляют всасывание сахара в крови и помогают продлить чувство насыщения. Нет упакованным продуктам. Упакованные продукты, такие как закуски, выпечка промышленного назначения, часто и густо богаты вредными жирами и сахарами, поэтому лучше отказаться от них. Уже после двух недель без такой продукции будут заметны результаты на талии, коже и волосах: во-первых, исчезнут лишние кило, а во-вторых, кожа станет чище, волосы гуще и более блестящими. Цельные зёрна. По сравнению с рафинированными цельные зёрна содержат сложные углеводы и волокна, дающие постоянно энергию, так как позволяют организму медленнее поглощать и использовать сахара. Они также обеспечивают чувство сытости, длящееся дольше при том же количестве потребляемых калорий, полученных из других продуктов.

Зная вышеприведённые 5 секретов, чтобы похудеть без диет и не набирать больше лишний вес, можно быстро достичь желаемого результата и оздоровить свой организм.