Как избавиться от пигментных пятен дома? С помощью натуральных средств

Обычно кожа здорового человека имеет однородный цвет, но иногда бывает сбой, после чего начинает в большем количестве вырабатываться меланин, в результате чего и появляются тёмные пятна на коже. И об этой проблеме многие женщины знают не понаслышке. Но, прежде чем решать, как избавиться от пигментных пятен на коже дома, нужно выяснить причину их появления.

Почему появляется пигментация на коже

Стресс, болезни и нарушение обмена веществ. Иногда пигментация появляется после того, как женщина серьёзно перенервничает, а также при хронических или женских заболеваниях мочеполовой системы. С тёмными пятнами на лице также сталкиваются те, у кого есть проблемы с печенью, щитовидной железой, а также нехватка витамина С на фоне соблюдения строгих диет.

Иногда пигментация появляется после того, как женщина серьёзно перенервничает, а также при хронических или женских заболеваниях мочеполовой системы. С тёмными пятнами на лице также сталкиваются те, у кого есть проблемы с печенью, щитовидной железой, а также нехватка витамина С на фоне соблюдения строгих диет. Врождённые дефекты. Родимые пятна невозможно вывести народными способами. В этом случае поможет только специалист, который назначит определённый курс процедур.

Родимые пятна невозможно вывести народными способами. В этом случае поможет только специалист, который назначит определённый курс процедур. Воздействие солнца. «Используйте солнцезащитный крем!» - постоянно напоминают врачи, но многие представительницы слабого пола по разным причинам игнорируют эти рекомендации. Действительно, косметические средства, защищающие от ультрафиолетового излучения, - это не пустая трата денег, поэтому ими нужно обязательно пользоваться каждой девушке, следящей не только за красотой своего тела, но и за здоровьем. Во время загорания солнечные лучи начинают влиять на клетки кожи. Впоследствии меланоциты, ответственные за выработку меланина, начинают темнеть. Наверняка, многие замечали, что сильная пигментация проявляется не сразу, сначала на коже образуются небольшие пятнышки, которые постепенно растут в определённой области. Усилить негативное воздействие ультрафиолетовых лучей можно при использовании косметических средств, в состав которых входит спирт, поэтому перед приёмом солнечных ванн нужно помыться и нанести крем с защитой от ультрафиолета.

«Используйте солнцезащитный крем!» - постоянно напоминают врачи, но многие представительницы слабого пола по разным причинам игнорируют эти рекомендации. Действительно, косметические средства, защищающие от ультрафиолетового излучения, - это не пустая трата денег, поэтому ими нужно обязательно пользоваться каждой девушке, следящей не только за красотой своего тела, но и за здоровьем. Во время загорания солнечные лучи начинают влиять на клетки кожи. Впоследствии меланоциты, ответственные за выработку меланина, начинают темнеть. Наверняка, многие замечали, что сильная пигментация проявляется не сразу, сначала на коже образуются небольшие пятнышки, которые постепенно растут в определённой области. Усилить негативное воздействие ультрафиолетовых лучей можно при использовании косметических средств, в состав которых входит спирт, поэтому перед приёмом солнечных ванн нужно помыться и нанести крем с защитой от ультрафиолета. Таблетки . Оральные контрацептивы - один из самых популярных в современном мире методов защиты от нежелательной беременности. Но, к сожалению, даже небольшое количество гормонов, содержащихся в таблетках, может оказать негативное влияние на кожу: появляется пигментация.

. Оральные контрацептивы - один из самых популярных в современном мире методов защиты от нежелательной беременности. Но, к сожалению, даже небольшое количество гормонов, содержащихся в таблетках, может оказать негативное влияние на кожу: появляется пигментация. Повреждение кожи. Какая женщина не выдавливала на теле прыщи в надежде, что благодаря этим манипуляциям они быстрее исчезнут. Однако данная процедура чаще приводит к печальным последствиям: от появления новых прыщей до пигментации на коже.

Как избавиться от пигментных пятен дома

Это довольно сложная процедура, поэтому придётся проявить максимум терпения, чтобы получить желаемый результат.

Огуречный тоник. Нужно взять 2-3 маленьких свежих огурца, нарезать их кольцами, поместить в поллитровую стеклянную банку, которую наполнить 200 мл воды, и добавить 3 ст. ложки спирта. Оставить смесь на неделю в тёмном и прохладном месте, недоступном для детей и домашних животных. Протирать проблемные участки кожи нужно утром и вечером, а затем наносить на кожу питательный крем.

Сок квашеной капусты или томатный сок . Взять марлевую салфетку, хорошо смочить её в соке и нанести на лицо на 10—15 минут, затем тщательно промыть водой. Если пятна не слишком тёмные, то они исчезнут через две недели.

. Взять марлевую салфетку, хорошо смочить её в соке и нанести на лицо на 10—15 минут, затем тщательно промыть водой. Если пятна не слишком тёмные, то они исчезнут через две недели. Творог . Нужно смешать 1 ст. ложку жирного творога с 1 ч. ложкой аммиака (около десяти капель) и 1ч. ложкой перекиси водорода. Использовать эту маску следует каждые два-три дня, не чаще, чтобы не спровоцировать появление ожога.

. Нужно смешать 1 ст. ложку жирного творога с 1 ч. ложкой аммиака (около десяти капель) и 1ч. ложкой перекиси водорода. Использовать эту маску следует каждые два-три дня, не чаще, чтобы не спровоцировать появление ожога. Лимонная маска. Взять 1 ч. ложку свежего лимонного сока и 25 граммов дрожжей, разведённых в 1 ст. ложке молока. Ватным спонжем нанести смесь на проблемные места на 20 минут, затем смыть водой. Проводить эту процедуру лучше ночью или рано утром, главное, чтобы после неё два часа на кожу не попадали солнечные лучи.

Чтобы не возникал вопрос, как избавиться от пигментных пятен дома, нужно не допускать их появления, а значит необходимо выбирать для ежедневного пользования качественную косметику, в состав которой входят натуральные ингредиенты, периодически пропивать курс витамина С или же есть продукты, содержащие этот витамин, а также пользоваться кремами, защищающими от ультрафиолетового излучения.