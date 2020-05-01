10 модных вещей, которые нельзя носить женщинам после 30 лет

30 лет – это возраст, когда женщине стоит задуматься о пересмотре своего образа. Это не значит, что нужно вовсе отказываться от любимой шапки с большим помпоном или ультракороткого платья с глубоким разрезом (если нравится, то почему бы и нет), но внести некоторые коррективы в повседневный гардероб придётся, особенно в тех случаях, когда надо выглядеть элегантно и ухоженно. Вот что нельзя носить женщине после 30 лет.

Модные вещи, которые нельзя носить женщинам после 30 лет

Футболки с мультипликационными принтами. С этой одеждой лучше попрощаться, даже если вы до сих пор следите за жизнью диснеевских принцесс и достижениями Фиксиков. Кстати, пижамы и нижнее бельё тоже желательно сменить на более сдержанное из качественного хлопка, трикотажа и атласа. Что же касается футболок, то их нужно выбирать в пастельных тонах и хорошо покроенные, без лишних деталей. Изюминку добавит ткань – вискоза или шёлк. Струящиеся, лёгкие с треугольным вырезом или лодочкой. Мини вещи. Конечно, если у вас прекрасной формы ноги, то зачем их скрывать – надевайте короткие шорты, но только на отдыхе. Для повседневной одежды, а тем более для офисной, они - не лучший вариант. То же самое касается и мини платья. Даже очень юная девушка с лишним весом не очень привлекательна в таком наряде, не говоря уже о женщине 30+. Надевая слишком короткие юбки или платья, невозможно не привлечь внимание к своим недостаткам фигуры. Поэтому лучше выбирать юбки-карандаш, солнце или же миди. А тем, кто готов хвастаться своими соблазнительными формами, можно надевать короткие вещи на вечеринку или отдых. Вещи в обтяжку. С возрастом фигура изменяется, формы заметно округляются, поэтому и не рекомендуется подбирать вещи, подчёркивающие слишком выдающиеся округлости. Желательно отказаться от трикотажных кофт, джинсов с низкой талией в обтяжку, лосин и вязаных платьев, либо носить их, правильно сочетая с вещами, которые смогут спрятать ненужное и подчеркнуть необходимое. При красивых ногах можно позволить себе надеть джинсы скини с жакетом. Кстати, он же подойдёт к платью, брюкам и юбке. Главное, чтобы жакет был нейтрального цвета, тёмного или светлого оттенка, и хорошего качества. Его можно будет носить очень долго. Если же вас природа одарила прекрасной фигурой, то не стоит её скрывать – наденьте лосины во время занятий спортом, вязаное платье - на прогулку с подругой, а джинсы в обтяжку – на пикник с коллегами. Спецодежда. Как считает самый известный стилист Голливуда – Рейчел Зои, джинсовые комбинезоны нужно прекратить носить, когда девушке исполнилось 20 лет, не говоря о 30-летнем возрасте. Поэтому спецодежду можно надевать только для работы в саду или огороде, но ни в коем случае не использовать для повседневной носки. Топы, открывающие живот. Они идеально подходят для молодых девушек, но не для тридцатилетних женщин, даже если у них накачанный пресс. Лучше заменить такой топ на блузу с открытыми плечами или спиной. Образ будет романтичный и привлекательный. А если его скомбинировать с юбкой или джинсами, то подойдёт для вечеринки или корпоратива. Цветные колготы или с принтом. Девушкам-подросткам они подойдут и в повседневной жизни, но женщинам за тридцать нужно выбирать классические варианты – без блеска и рисунков, натуральных оттенков. Конечно, если сильно хочется помодничать в ярких колготках, то можно их надеть для выхода в свет или же на вечеринку. Пуховик. Эта верхняя одежда идеально подходит молодёжи, но дутые, пусть и тёплые, удобные и лёгкие куртки, снижают женственность до нуля. Конечно, в холодное время года не приходится думать о стиле, тепло в приоритете, но на демисезонный период нужно отказаться от пуховиков, заменив их на классическое пальто. Кстати, если в его составе шерсти более 50%, то оно согреет не хуже пухового пальтишка. Причудливые ногти. Руки многое говорят о женщине, поэтому тридцатилетним и не стоит наносить фантазийные и авангардные рисунки на ногти. Пришло время выбирать минимализм и классику. Исключение делается только в праздничные дни – Новый год, Хэллоуин и другие, а также на время отпуска. Стразы и аксессуары. Безусловно, последние придают элегантность и женственность подобранной одежде, но при условии, что аксессуары используются в меру. К тому же, их не стоит сочетать с блестящими вещами в пайетках и стразах, иначе можно превратиться из стильной и модной женщины в новогоднюю ёлку. Причёска и цвет волос. Яркость – не значит радуга в волосах. Яркость после 30 лет – это современная стрижка и цвет волос, делающий кожу свежей и молодой. Что же касается причёски, то нужно срочно отказаться от двух косичек в пользу хвоста или распущенных ухоженных волос.

Конечно, самое важное – это чувствовать себя комфортно в своём теле и одежде, однако не стоит забывать и о том, что возраст диктует свои условия. Поэтому и надо запомнить, что есть 10 модных вещей, которые нельзя носить после 30 лет, так как от ощущения дисгармонии внешнего вида и внутреннего состояния не убежать. Так не лучше ли прямо сегодня провести чистку гардероба и смену привычек, чтобы обрести новый женственный образ?