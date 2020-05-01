5 трюков, чтобы перестать есть, когда ты не голоден

Как перестать есть, когда ты не голоден? Многие продолжают приём пищи даже после того, когда уже сыты, так как еда для них - это способ успокоиться или же вариант общения с близкими. Но почему никто из этих «любителей утешиться едой» не думает о том, что желудок не резиновый и переедание может негативно отразиться на его работе? Есть несколько способов, как прекратить этот жор, безболезненно и легко.

Как перестать есть, когда ты не голоден?

Нож и вилка лежат у тарелки. Не нужно сразу разрезать весь кусок. Лучше отрезать по кусочку, а потом накалывать на вилку, класть в рот и пережёвывать, но вилка при этом должна лежать рядом с тарелкой. Как только пища будет пережёвана и проглочена, надо опять взять в руки вилку, отрезать кусочек и по старой схеме. Оттягивая таким образом время, легче достигнуть чувства сытости. Порцию подавать в два прихода. Не надо всю порцию еды класть на тарелку, поделите её на две части. Сначала поставьте на стол одну, а как только она закончится, можно приступать к другой. Возможно, вторую захочется съесть в меньшем объёме. Ну, а даже если и вторая порция будет съедена, то чувство сытости с такими манёврами точно придёт раньше, чем если бы на тарелке лежало всё блюдо. Концентрация на блюде. Посмотрите на то, что вы собираетесь съесть, подумайте о том, из чего оно состоит, а затем начните дегустировать. Почувствуйте запах пищи, подумайте, в меру ли оно остро или сладко, хорошо ли посолено. Такое медленное смакование еды поможет быстрее насытиться, а не проглотить, как обычно, пищу в несколько присестов. Только еда. Во время приёма пищи не нужно заниматься ещё чем-то – смотреть телевизор, читать книгу, играть в мобильном телефоне или же изучать деловые бумаги. Часто такая проблема возникает у людей, которые едят в одиночестве. Но, кстати, разговоры во время семейного ужина тоже провоцируют переедание, поэтому лучше всё же на стол ставить тарелки для каждого члена семьи, без дополнительных салатниц и блюдец, на которых лежат разносолы. Пить за полчаса до еды. Часто жажду путают с голодом. Поэтому стакан воды, выпитый за полчаса до приёма пищи, поможет утихомирить разыгравшийся голод, а может быть, если вы не голодны, и вовсе удовлетворит желание перекусить. Также выпейте стакан воды и во время еды. Он наполнит желудок, а значит там не будет места для лишней пищи.

Эти 5 трюков, чтобы перестать есть, когда вы сыты, вовсе не сложные в исполнении, поэтому стоит их попробовать уже сегодня. Возможно, уже завтра вы сможете отказаться от любимого перекуса перед сном во время просмотра интересного фильма.