Топ-6 полезных свойств коллагена для организма

Коллаген – один из самых распространённых белков, синтезирующихся соединительной тканью. От него зависит прочность костей и упругость кожи. Так первые морщинки чаще всего возникают на фоне сниженного содержания коллагена. Поэтому так важно, чтобы этот белок всегда был в норме, для восстановления которой понадобятся как коллагеновые добавки, так и некоторые натуральные продукты. Кстати, этот белок нужен не только для поддержания эластичности кожи, но и для облегчения суставных болей, а также других нужд. Учёные вместе с диетологами даже создали список полезности коллагена.

6 полезных свойств коллагена для нашего организма

1. Улучшение кожи. Коллаген, являясь главным кожным компонентом, отвечает за её укрепление, эластичность и увлажнение. С годами вырабатывается меньшее количество коллагена, что и становится причиной сухости кожи, которая приводит к появлению морщин. Поэтому нужно найти замену этому природному белку, которой могут стать коллагеновые пептиды.

Во время исследования группа лиц принимала на протяжении пары месяцев по 3 г коллагена. После чего кожа испытуемых стала эластичнее, практически исчезла сухость. Ко всему прочему, коллагеновые добавки стимулируют организм к выработке собственного коллагена и белков, ответственных за структуру кожи, например, таких как эластин и фибриллин.

2. Облегчение суставных болей. Коллаген поддерживает целостность хряща, который является резиноподобной тканью, защищающей суставы. Как только с возрастом начинает идти на спад выработка собственного коллагена, появляется риск проявления такого заболевания, как остеоартрит.

Были проведены опыты, во время которых учёные выявили, что коллагеновые добавки способны избавить от симптомов остеоартрита, а также снять болезненность в суставах. Но самое важное, что они способствуют собственной выработке коллагена.

3. Предотвращение потери костной массы. В основном в состав костей входит коллаген, отвечающий за их крепость. Но следует знать, что костной массы с годами становится меньше. Это и становится причиной появления остеопороза – заболевания, приводящего к уменьшению костной плотности и соответственно к высокому риску переломов.

Во время годового ежедневного исследования испытуемые были разделены пополам. Одна половина пила кальциевую добавку вместе с некоторым количеством коллагена, а вторая - чистую кальциевую добавку. После окончания эксперимента вторая группа имела более высокий уровень белков в крови, которые разрушают кости, чем первая, принимающая смесь кальция и коллагена.

4. Рост мышечной массы. В состав мышц ткани входит коллаген (1-10%), который нужен для крепости и правильного функционирования мышц.

Во время изучения учёные пришли к выводу, что коллагеновые добавки помогают увеличить мышечную массу у страдающих саркопенией - возрастная болезнь, во время которой мышечная масса сильно теряется. Так был проведён двенадцатинедельный опыт, во время которого мужчины были разделены на две группы. Первая пила 13 г коллагена, вторая же занималась посильным спортом каждый день. После чего был сделан вывод, что в сравнении с тренирующимися, но не принимающими коллаген, первая группа смогла набрать значительно большую мышечную массу. После чего учёные предположили, что коллаген может не только посодействовать синтезу креатина, но и росту мышц после занятий спортом.

5. Снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Коллаген укрепляет артерии кровеносной системы. Без нужного его количества они ослабевают, что приводит к развитию атеросклероза, заболевания, характеризующегося сужением артерий, что чревато инфарктом или инсультом.

Во время исследования около тридцати испытуемых, обладающих крепким здоровьем, принимали по 15 г коллагена ежедневно на протяжении полугода. По окончании опыта у них не только окрепли сосуды кровеносной системы, но и поднялся уровень «хорошего» холестерина на 10%.

6. Плюсы для других органов. Коллагеновые добавки способствуют улучшению мозговой деятельности, работы желудочно-кишечного тракта, а также поддерживают в норме вес и укрепляют волосы и ногти.

Изучив 6 самых полезных свойств коллагена, вы наверняка решите незамедлительно начать его употребление, но не стоит забывать и о побочных свойствах - послевкусие во рту, проблемы с работой ЖКТ, аллергия, поэтому надо искать добавки, в состав которых не входят аллергены. Ну и, конечно, помните о натуральных продуктах. Так коллаген был найден в соединительной ткани птиц и животных, поэтому нужно обязательно включить в свой рацион такие продукты как говядина, куриная и свиная кожа, рыба, а также бульон на костях.