Как есть сладкое без вреда для фигуры и организма? 7 рецептов полезных сладостей

Согласно научным исследованиям любители десертов имеют генетическую предрасположенность (ген FGF21), оправдывающую их любовь к сладкому. Однако это не повод есть сладости без меры, так как сахар является ядом для организма. Он вреден для нервной системы, микрофлоры кишечника и поджелудочной железы. К тому же, чрезмерное употребление тортов и пирожных уничтожает запасы кальция и других минералов в организме. Поэтому диетологи разработали специальные рецепты для носителей гена FGF21, помогающие избежать проблем в частности с весом и в целом со здоровьем.

Как есть сладкое без вреда для организма и фигуры

Чёрный шоколад (не меньше 70%). В его состав входит минимум сахара и в обилии антиоксидантов. Тёмный сорт шоколада считают союзником в борьбе с нейродегенеративными заболеваниями и депрессией, он активирует обмен веществ. Поэтому его рекомендуется есть небольшими порциями каждый день. Натуральное мороженое. Оно (сливки, кстати, тоже) может заменить полноценный обед. Особенно если вы предпочтёте фисташковое, ведь в нём есть жиры, белки и углеводы. Но такие обеденные трапезы желательно не устраивать часто. Эскимо по-домашнему. Приготовьте себе мороженое из сезонных фруктов, предварительно их измельчив и перемешав, добавьте туда чайную ложку коричневого сахара (или ничего) и заморозьте смесь в формочке для мороженого. Ешьте это вкуснейшее эскимо в качестве перекуса. Полезное тирамису. Вам понадобится два сухарика, чашка кофе и половинка стаканчика йогурта. Разломайте сухарики и намочите их в кофе, выложите из них пирамидку, перемазывая их между собой йогуртом, его же полейте сверху готового блюда. Теперь присыпьте горьким какао. Десерт готов! Блинчики с ягодами. Побалуйте себя на завтрак блинами, политыми кленовым сиропом и посыпанными черникой или малиной (только не обильно). Отличным дополнением к этому десерту будет чашка несладкого зелёного чая. Молочко кокоса с семенами чиа. Такой десерт готовится в течение двух минут, никаким образом не отражается на фигуре (конечно, если к нему не добавлять мёд, булки и бутерброды), стабилизирует сахар в крови, богат клетчаткой и Омега 3. Возьмите 200 мл кокосового молока (не лайт), 75 г малины (можно и другие замороженные ягоды), 3 ст. ложки семян чиа. Всё перемешайте и разлейте в стаканы, накройте на ночь пищевой плёнкой. Утром вкуснейший десерт готов к употреблению! Хотелось бы заметить, что заменять кокосовое молоко коровьим, а ягоды фруктами или мёдом не рекомендуется, так как это может негативно отразиться на работе желудка и фигуре. Апельсиновые конфетки. Вам понадобится замочить на час сухофрукты (чернослив, курага, изюм) в холодной воде, после отжать их и измельчить вместе со 150 граммами грецких орехов, а также апельсиновой цедрой в блендере. Полученную смесь скатать в шарики и обвалять в кокосовой стружке или зёрнах кунжута, маке, какао, измельчённом миндале. Внутрь по желанию можно положить замороженные ягоды вишни и миндальный орех.

Это лишь несколько полезных рецептов для сладкоежек, которые помогут им наслаждаться любимыми десертами и не портить при этом свою фигуру и здоровье. Приятного аппетита!