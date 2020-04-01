Как правильно замаскировать отросшие корни волос?

Все шутят, что если перестанут работать стилисты, то блондинок в мире станет меньше. Хотя ряды брюнеток и рыжеволосых девушек тоже поредеют. Чтобы этого не произошло, можно попытаться стать самому себе мастером и подарить желаемый цвет волос. Тем более это вовсе не сложно, особенно если нужно закрасить только корни.

Как лучше замаскировать отросшие корни

Выбирайте цвет, который на пару оттенков светлее вашего натурального, так как слишком тёмные корни довольно сложно осветить самостоятельно. На это способны лишь профессионалы и только в салонных условиях. Поэтому, если у вас, например, каштановые волосы, то выберите светло-коричневый цвет краски. Распространённая ошибка, которой следует избегать, - это начинать окрашивание с передних прядей, потому что иногда до окончания нанесения цвета может пройти даже полтора часа, соответственно, первые окрашенные волосы могут сильно отличаться от остальных. Лучше начать с линии в центре, которая идёт ото лба к затылку, а затем продолжить, проводя другие параллельные линии по всей голове, чтобы равномерно нанести продукт, пока корни не будут полностью покрыты краской. Не имея профессиональных инструментов дома, лучше использовать пальцы для распределения краски. Только не забудьте надеть перчатки. Цвет должен наноситься только на отросшие волосы, а не на всю длину, особенно если волосы осветлённые, не только потому, что работа, выполненная когда-то парикмахером, будет полностью испорчена, но и потому, что при домашнем окрашивании существует риск появления желтизны на волосах, которую очень тяжело убрать. Чтобы избежать окрашивания кожи, перед нанесением красителя рекомендуется наложить увлажняющий крем на лоб, уши и линию роста волос. Если краска попала на лицо, её необходимо немедленно удалить с помощью ваты, смоченной в воде или духах. Чтобы защитить свою одежду, нужно накрыться старым полотенцем, учитывая, что оно может испортиться. Промывание волос после покраски должно быть выполнено быстро, чтобы цветная вода не затемнила или осветлила другие волосы. В идеале хорошо промыть волосы и помассировать корни во время первого и второго нанесения шампуня, чтобы устранить остаточный оттенок, а затем перейти от корней к кончикам. Неверно, что шампунь, используемый после окрашивания, обладает фиксирующим эффектом. Формулы шампуней: рН от 5,5 - нейтральный, от 7 - щелочной. Нейтральные обычно предназначены для ежедневного использования, с рН 7 моют более интенсивно и не предназначены для фиксации цвета, а только для очистки. С другой стороны, маски для окрашенных волос могут выполнить эту функцию, так как при кислотном pH они не повреждают чешуйки волос. Есть ещё кондиционеры, также имеющие кислотный рН, у которых более крупные молекулы, служащие только для обеспечения лёгкого расчёсывания. Они не действуют для закрепления цвета. Они должны быть смешаны вместе с маской для волос, чтобы тонировать. Говоря о мелировании, колорировании и балаяже, самому лучше не браться за их создание на волосах. Лучше использовать маленькие хитрости при сушке, придавая больше объёма корням, корни становятся менее заметными. Кроме того, вы можете использовать большие бигуди, чтобы придать объём корню, или попробовать эффект пляжных волн: плетёте косы на влажных волосах, потом сушите их феном, распускаете и руками придаёте объём. Причёска готова!

Нет никакой сложности замаскировать отросшие корни. Главное, иметь большое желание исправить цвет волос и действовать по вышепредложенным правилам. И вы будете выглядеть великолепно, даже без вмешательства мастера.