10 простых правил долгой и здоровой жизни

Бессмертие – мечта человечества, но, увы, до сих пор бесконечная жизнь доступна только сказочным существам. Хотя подвижки в правильном направлении всё же есть: за последние десятки лет средний возраст увеличился, а молодость заканчивается аж в 44 года. Когда появится супер рецепт, мы не знаем, зато предлагаем для ознакомления 10 правил долгой и здоровой жизни. Эти советы подобраны не со слов всяких там умников, а из практики. Рекомендации подтверждены опытом людей, отметивших вековой юбилей. Требования такие, которым следовать легко и не очень. Но, согласитесь, цель оправдывает усилия.

100 лет – не возраст. Правила долгой и здоровой жизни

1. Ешьте больше углеводов

Японка - Наби Тадзиму - последний в мире верифицированный человек, родившийся в 19 веке. Страна Восходящего Солнца занимает второе место по продолжительности жизни населения (83,6 года), а опережает её Гонконг всего на 6 месяцев. Тадзима никогда публично не заявляла о своих секретах, но существует большая вероятность того, что ключевой фактор - диета. По данным исследования, граждане, которые следуют национальным рекомендациям по питанию, реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми проблемами, дольше живут. Правильное питание японцев: углеводы и овощи, сбалансированные порции мяса, рыбы и сои. Фрукты и молочные продукты – 2-3 раза в неделю в небольшом количестве. Но, внимание, местные жители считают углеводами рис и соевую лапшу, а не твёрдую пшеницу.

2. Ставьте цели

Тематическая цитата: «Не считайте годы, но следите, чтобы каждый год считался». Дельфина Гибсон, самая старая американка, говорила, что цель её пребывания в этом мире - вера и приходская община. Дама прожила 114 лет. Нюанс не в духовности и вероисповедании, смысл в том, что значимая цель помогает жить дольше. По данным JAMA Psychology, для людей, отметивших полувековой юбилей, крайне важны конкретные устремления. Они не дают замедлить темп и ослабить хватку, помогают игнорировать признаки старения.

3. Не бойтесь эмоций

Известная долгожительница Европы – испанка Ана Вела Рубио, 1901-2017. По словам её дочери, секрет в доброте, сострадании, позитивном настроении. Эмоции, как положительные, так и отрицательные, адаптируют к жизни. Они же мотивируют на быстрые действия. Внутренние чувства помогают найти ресурсы и инструменты, необходимые для достижения целей.

4. Наслаждайтесь музыкой

Не важно, что вы слушаете: классику, рок или эстраду… Берите в пример Алимихан Сейити – мудрую китаянку, прожившую, предположительно, 131 год. Точная дата рождения неизвестна, архивные записи до 1949 путаные. В интервью Daily Mail дама призналась, что в молодости любила петь, танцевать и делать зарядку. Старение не ослабило пристрастия к музыке. Издание The Sun подготовило обширный материал, в котором акцентировало внимание на том, что Алимихан не страдает деменцией, она запоминает или узнаёт песню, услышав её по телевизору всего один раз.

5. Пейте много воды

Факт, не требующий персонализированного подтверждения, и не удивительно, что его признали правилом долгой жизни. Необходимость увлажнения организма изнутри доказана сотнями исследовательских проектов. Норма для пожилых составляет 1,5+ литра в сутки. Потребление такого количества воды предупреждает развитие артрита, уберегает от диабета, запоров и мочекаменной болезни. За счёт естественного выведения токсинов и шлаков происходит самоочищение.

6. Ешьте меньше мяса

Да, не все долгожители – вегетарианцы. Упомянутые выше дамы допускали вкусную вольность в диете, но не часто – один-два раза в неделю. Животный белок необходим в ограниченном количестве, а потребление жира придётся снизить, поскольку интенсивность обменных процессов с годами замедляется. В правилах питания для пожилых людей рекомендовано постное мясо (филе индейки или курицы) без кожицы. От сала и субпродуктов лучше отказаться.

7. Завтракайте яйцами

Долгое время самой старой женщиной мира считали итальянку Эмму Морано, которая прожила 117 лет. Она и сёстры (100 и 102 года) использовали секретный компонент для поддержания формы – яйца. После первой мировой войны доктор порекомендовал их, как средство от анемии. На протяжении 90 лет Эмма ежедневно выпивала 2 сырых яйца на завтрак, а в полдень ела омлет. Современные врачи делают поправку по форме приготовления, но подтверждают пользу белка. Завтракайте яйцами, но не сырыми, а варёными.

8. Развивайте внутреннюю силу

Та же госпожа Морано большую часть жизни провела в осознанном одиночестве. До 1970 года разводы в Италии, мягко говоря, не приветствовались. Это не остановило Эмму, которая в 1938 после смерти шестимесячного сына разорвала неудачный брак. Сильный поступок сделал её счастливее. Много лет спустя (в 2015) почтенная итальянка призналась в интервью New York Times, что игнорировала предложения других мужчин, потому что не терпит доминирования. Одиночество – не лучший пример, но суть не в нём, а в силе воли. Исследования подтверждают, что женщинам, особенно страдающим сердечной недостаточностью, это личностное качество помогает бороться с болезнями.

9. Окружайте себя любимыми людьми

Легендарные Битлз пели: «любовь – это всё, что нам нужно». Интересно, понимали ли они глубокий смысл фразы? Правило подтверждает знаменитый индонезиец, дедушка Гото. Заядлый курильщик дотянул до 146 лет, он говорил: «У меня была долгая жизнь, потому что я окружил себя людьми, которые любят и заботятся обо мне». Мбах Гото признан самым старым человеком в истории. Психологи подтверждают его сентенцию, связывая крепкие социальные отношения с моральным и физическим здоровьем.

10. Ешьте продукты своего региона

Ограничьте импортные деликатесы, как бы вкусно их не рекламировали. Возьмите в пример жительницу Ямайки Вайолет Браун, которая признана вторым представителем негроидной расы, переступившим 117-летний возрастной рубеж. Дама раскрыла свою секретную диету в интервью местной газете: «Ем всё, кроме курицы и свинины, совсем не пью ром». Учёные подтверждают, что свежая еда, характерная для региона проживания, в разы полезнее завезённых продуктов, которые подвергают дополнительной обработке.

10 правил долгой жизни не помешало бы дополнить одиннадцатым, которое предполагает желание радоваться каждому дню.

А вы обратили внимание, что в числе персонажей нашего обзора только один мужчина?