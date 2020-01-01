15 продуктов против жирной кожи лица, список

Расширенные поры, сальный блеск, комедоны – проблемы, характерные для людей в возрасте 20+. Действенный способ их устранения – коррекция рациона. 15 продуктов от жирной кожи при регулярном употреблении помогут избавиться от неприятных «украшений» и поддерживать лицо в порядке. Запомните, красота зависит не только от генетики и косметики, но и от других факторов. Экология, сон, питание, вредные привычки – всё отражается на внешности. На некоторые моменты повлиять нельзя, но зачем игнорировать то, что можно исправить? Ешьте правильно и хорошейте.

15 продуктов от жирной кожи: список

Огурец. 95% состава – вода, полезные бонусы: витамины С и К, кремний, хром. Овощ прекрасно увлажняет, оказывает охлаждающий и антиоксидантный эффект. Грецкие орехи. Калорийные плоды включают во многие диеты красоты из-за содержания в них уймы ценных витаминов, микро- и макроэлементов. Кожные проблемы решают жирные кислоты омега-3. Апельсины. Аскорбинка и детоксифицирующие компоненты цитрусовых выводят излишки секрета сальных желез. Только не усердствуйте, продукт часто вызывает аллергические реакции. Зелень огородная. Черемша, латук, укроп, сельдерей, кинза, петрушка – исключительно полезные добавки к блюдам. Они не содержат жиров, но богаты клетчаткой. Пищевые волокна очищают кишечник, что благотворно влияет на внешний вид в целом, и кожу в частности. Авокадо. Заморский фрукт – must have в рационе для красоты. Его витаминные компоненты поддерживают гидролипидный баланс, жиры оказывают противовоспалительное влияние и питают клетки. Чечевица и бобы. Косметологи ценят их из-за высокого содержания клетчатки и никотиновой кислоты. Регулярное употребление плодов избавит от прыщей и покраснения, запустит регенерацию, защитит от дефицита влаги. Грейпфрут. Помимо аскорбинки, плод содержит уникальные эфиры. Ешьте грейпфрут, чтобы отрегулировать выделение кожного сала, упредить распространение комедонов. А добавка из эфирного масла в масках и лосьонах очистит, освежит, улучшит дренажные способности. Цельные злаки. Богаты клетчаткой, а ещё витаминами В и Е, жирными кислотами омега-6 и антиоксидантными веществами. Цельнозерновой хлеб и каши почистят кишечник от шлаков, наладят пищеварение и нормализуют обменные процессы. Комплексное влияние пусть не сразу, но обязательно благотворно отразится на коже. Брокколи. Железо, медь, кобальт и высокая концентрация витамина С улучшают кроветворение, нормализуют выделение себума. Макроэлементы укрепляют дренаж, препятствуют появлению прыщей. Морская рыба. Для красоты кожи ценен не только лосось, скумбрия, палтус, сайра, тунец и даже обычная сельдь. Рыба, как и орехи, содержит омега-3, о пользе которых вы уже знаете. Оранжевые овощи. Перец, морковь, батат, тыква насыщают бета-каротином и витамином А. Полезные вещества восстанавливают повреждённые клетки и формируют коллагеновую основу. В результате их употребления кожа сияет, а не блестит. Чёрный шоколад. Одна из немногих разрешённых сладостей. Натуральный шоколад не только вкусный. Он ещё и предотвращает угревые воспаления, нормализует функционирование сальных желез. Кокосовая вода. Новомодный напиток позиционируют как качественное средство для поддержки баланса влаги. Диетологи уверяют, что кокосовая вода очищает и усиливает упругость эпидермиса, убирает излишки жира. Лимон и лайм. И снова цитрусовые. Лимонный (лаймовый) сок – излюбленное средство косметологов по уходу за кожей любого типа. Он отлично увлажняет, сорбирует жир, купирует воспаление, а ещё отбеливает. Банан. Благодаря содержащимся в нём фосфатам, калию и витамину Е, лицо сияет здоровым блеском. Детоксифицирующие свойства фрукта регулируют состояние пор, предотвращают попадание грязи и контролируют выработку себума.

Составляйте рацион так, чтобы несколько из 15 продуктов от жирной кожи попадали в него ежедневно. Для ускорения результата наружно используйте средства, содержащие лимонный сок, экстракты грейпфрута, чайного дерева, гамомелиса, белую или голубую глину. В качестве «тяжёлой артиллерии» подойдёт косметика на основе салициловой кислоты и цинка.