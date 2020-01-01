11 продуктов для того, чтобы вырасти выше

Стройная высокая фигура – это красиво и престижно. И хотя рост в первую очередь зависит от генетики, для детей и молодежи существуют способы немного увеличить его. Основной упор необходимо делать на физические упражнения и коррекцию питания. Последнее должно быть разнообразным, с минимальным количеством вредного сахара. Дополнительный стимулятор –продукты для того, чтобы вырасти выше. Вредных среди них нет, так почему бы и не попробовать. По мнению ученых, перечисленные ниже вещества и продукты стимулируют уровень гормона роста человека. А значит, это реальный шанс «подтянуть» заветный показатель.

Что есть, чтобы вырасти выше?

Аргинин. Одно из многочисленных полезных свойств уникальной аминокислоты – секреция гормона роста. Для того, чтобы все получилось, необходимо съедать 15-20 г в день. Лучшим источником аргинина диетологи считают мясо индейки (концентрация 1,645 / 100 г). Альтернативы с меньшим показателем содержания: свинина, курятина, арахис, тыквенные семечки и соевые бобы. В продаже представлены также ориентированные на спортсменов БАДы с L-аргинином. Белок. Этот макронутриент – must have для здорового роста и полноценного развития организма. Наше тело использует аминокислоты, содержащиеся в белке, для формирования костной и мышечной ткани. Для получения необходимого количества полезных веществ идеально подходят куриные яйца и молодая говядина. Тем, кто отказался от животного белка, рекомендуем растительные аналоги: авокадо, цельные злаки, бобовые овощи, орехи. Витамин D. Синтез данного вещества в достаточном количестве важен для функционального развития костей, оно отвечает за усваивание кальция. При наличии благоприятных условий организм вырабатывает витамин D самостоятельно. 90% нормы обеспечивают прогулки в солнечную погоду. Остаток можно получить из говяжьей печени, жирной рыбы, сливочного масла, сыра, яичных желтков. В аптеках предлагают фармакопейные формы витаминов D2 и D3, но их прием допустим только после согласования дозировки с врачом. Глутамин. Аминокислота необходима для разных физиологических процессов, участвует в синтезе белка. Кроме того, глутамин обеспечивает энергией быстро растущие клетки иммунной системы и органов пищеварения. Получить ценный компонент можно из свеклы, яиц, шпината, сыра, зелени, рыбы, но наиболее ценным источником диетологи считают козье молоко. Железо. Микроэлемент необходимый для нормальной жизнедеятельности людей в любом возрасте. Первоочередная функция: входит в состав гемоглобина, отвечающего за поставку кислорода ко всем тканям и органам. Суточная норма для детей – 4-18 мг (точная цифра зависит от возраста). Продукты, богатые гемовым железом: красное мясо и печень. Такой микроэлемент быстрее и лучше усваивается. Дополнительные источники: яблоки, шпинат, киноа, гречка. Кальций. Входит в ТОП-5 важнейших макроэлементов, отвечающих за здоровое формирование и функционирование организма. Кальций – основа костей и зубов. Он помогает поддерживать связь между мозгом и телом, регулирует разные внутриклеточные процессы. Продукты, содержащие ценный макроэлемент: молоко, темно-зеленые листовые овощи, сардины, йогурт, орехи. Магний. Популярное средство от стресса выполняет и другие полезные функции. В список продуктов, помогающих вырасти выше, магний попал, поскольку способствует правильному усваиванию кальция и витамина D, стимулирует синтез волокон соединительной ткани. Этот же макроэлемент нормализует сердечный ритм и кровяное давление. Суточная норма потребления для юношей – 400 г, для девушек – 310 г. Получить нужное можно, добавив в рацион пшеничные отруби, шпинат, сушеные финики, авокадо, фасоль и чечевицу. Мелатонин. Орехи, кислая вишня, брокколи, ананас, виноград, оливки, гранат, семечки – выбирайте по вкусу. Все это – источники серотонина, из которого, в свою очередь, синтезируется мелатонин. Эликсир здоровья стабилизирует работу биологических часов, улучшает качество сна, во время которого вырабатывается гормон роста. В числе других полезных функций отметим благотворное влияние на восстановительные процессы и улучшение иммунитета. Сырой шоколад. Новомодный продукт, изготовленный с применением технологии ферментации. Его влияние на организм пока еще изучают. Одна из теорий, выдвинутых исследователями, гласит, что сырой шоколад стимулирует гипофиз к увеличению выработки гормона роста. Кроме того, необычное лакомство содержит триптофан, который в итоге преобразуется в мелатонин. Пробовать или нет? Решайте сами. Кокосовое масло. Один из лучших способов стимулировать секрецию гормона роста – похудеть. Приготовление пищи на кокосовом масле и добавление его в салаты, коктейли способствуют сжиганию жира. Целесообразность употребления продукта подростками – вопрос спорный. При желании поэкспериментировать лучше проконсультироваться с диетологом. Витамин С. Любимая многими аскорбинка полезна не только для повышения иммунитета. Она же способствует восстановлению и росту мышечной ткани, сосудов, зубов. Витамин С участвует в кроветворении, необходим для усваивания железа и синтеза коллагена. Ориентировочная норма для подростков – 60 мг / сутки. Цитрусовые – популярный, но не единственный источник аскорбинки. Организм получает необходимое при употреблении клубники, ананасов, бахчевых культур, киви.

Как видите, пицца и гамбургеры, столь любимые подростками, в список не попали. Овощи, фрукты, мясо, молоко, орехи и семечки – вот основные продукты для того, чтобы вырасти выше. Адекватной доказательной базы, увы, нет. Но в любом случае правильное питание поможет привести в порядок фигуру, укрепит иммунитет, положительно отразиться на внешности в целом.