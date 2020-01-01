6 натуральных средств для окрашивания волос в каштановый цвет

Испокон веков женщины красили волосы, чтобы быть красивее, моложе и привлекательнее. Так в Египте использовали масла и хну, также они применяли такой интересный метод, как опускание свинцовой расчёски в уксус. После ей расчёсывали волосы, придавая им тёмный оттенок. Кстати, и сегодня многие женщины, не желающие портить волосы химическими красками, используют натуральные средства для окрашивания в каштановый цвет, благодаря которым придают своим локонам ещё и густоты и блеска.

Натуральные средства для окрашивания в каштановый цвет

1. Хна. Натуральная хна имеет красный оттенок. Она является единственным природным компонентом для окрашивания, который связывается с кератином волос и обладает, в отличие от других, имеющих отражающий или окрашивающий эффект, перманентный. Для покраски понадобится 3 столовых ложки хны и 0,5 стакана воды, которые нужно перемешать до однородной массы и распределить по всей длине волос. Оставить на час-полтора. Смыть тёплой водой.

Внимание! Хна может покрасить и вещи, поэтому желательно во время проведения этой процедуры надеть старую одежду.

2. Куркума и ромашка. Этот вариант подойдёт больше блондинкам. Нужно взять 1 столовую ложку куркумы, 5 столовых ложек ромашки и литр воды. Воду довести до кипения и бросить в неё куркуму и ромашку. Дать настояться полчаса, процедить и нанести на волосы. После окрашивания они приобретут светло-каштановый оттенок.

3. Грецкий орех. Этот вариант подойдёт обладательницам тёмных волос. Нужно взять 200 г порошка высушенной кожуры грецкого ореха (можно приобрести готовую или же измельчить через мясорубку), 1 чайную ложку соды и литр воды. Воду закипятить и залить ею ореховую кожуру и соду. Дать остыть и нанести на всю длину волос. Надеть полиэтиленовую шапочку или пакет, оставить на двадцать минут, но можно и на два часа (всё зависит от цвета, который бы хотелось получить в итоге). Смыть шампунем.

4. Розмарин. Питательные вещества этого растения способны стимулировать рост волос и регулировать рН кожи. Взять букет розмарина и залить литром воды. Довести до кипения, а после дать покипеть на медленном огне четверть часа. Дать остыть и процедить. Затем налить в распылитель и тщательно сбрызнуть волосы. Можно не смывать. Идеальное средство для темноволосых девушек.

5. Шалфей. Взять горсть шалфея, пакетик чёрного чая и литр воды. Воду довести до кипения и кинуть в неё шалфей и чай. Дать постоять на медленном огне минут 5-10, после дать остыть и процедить. Этим средством нужно будет мыть голову трижды в неделю.

6. Липа. Подойдёт для обладательниц русых волос. Нужно взять 5 столовых ложек липового цвета и залить поллитрами воды. Прокипятить на медленном огне, пока не останется половина жидкости. Дать остыть. После процеживания нанести на волосы на полчаса. Надеть полиэтиленовую шапочку и укутать полотенцем. Ополоснуть водой комнатной температуры без использования шампуня.

Если вы готовы к небольшим изменениям во внешности, то можете попробовать эти 6 натуральных средств для окрашивания в каштановый цвет, которые, в отличие от химических реагентов, не вредят волосам и даже, наоборот, придают локонам блеск, густоту и красоту. Экспериментируйте!