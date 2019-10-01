Топ-8 лучших кремов от прыщей на лице

Поиск лучших кремов от прыщей на лице актуален не только для подростков, но и для взрослых людей. Никому не хочется сверкать сомнительными «украшениями» кожи, равно как и тратить деньги на малоэффективные средства ухода. Увы, но попытки с наскока избавиться от высыпаний обычно безуспешны. Другое дело – использование проверенных качественных продуктов, подобранных с учётом возраста и типа кожи.

Результаты масштабного европейского исследования показывают, что в последнее десятилетие на 60% увеличился показатель обращений к косметологам и дерматологам с жалобами на прыщи. Пациенты – женщины в возрасте 30+, 80% из них, будучи подростками, лечили акне, демодекоз, угревую сыпь. У 20% прыщи впервые выявлены в позднем возрасте, то есть после 25 лет.

Кожные проблемы, как правило, провоцируются следующими явлениями:

гормональный дисбаланс;

гиперактивность сальных желез;

болезни ЖКТ;

воздействие бактерий и вредных микроорганизмов;

неправильный уход;

приём антибиотиков, НПВС и некоторых других лекарственных средств;

загрязнение окружающей среды.

Какие кремы помогают от прыщей?

Список, дополненный характеристиками и ценами, представлен ниже. Специально для читателей, которые не имеют возможности приобрести указанные средства, предлагаем полезные рекомендации итальянского дерматолога Марии Розы Гавильо. Внимательно изучив советы доктора, вы легче сориентируетесь в многообразии ассортимента и выберете подходящий эффективный вариант.

При борьбе с юношескими прыщами лучше сосредоточиться на использовании лёгких гелей, не содержащих масел. Такие составы уменьшают активность сальных желез, тем самым противодействуя образованию высыпаний.

Жирную кожу, склонную к появлению угрей, необходимо увлажнять, используя матирующие средства. Правильный уход препятствует эффекту «отскока». Чистка лица агрессивными обезжиривающими составами чревата обратной реакцией. Срабатывают защитные механизмы, стимулирующие работу сальных желез.

Для дневного использования подходят кремы, регулирующие выделение жира, для ночного – мягкие салициловые пилинги.

Если проблема не исчезает, проконсультируйтесь с дерматологом. Доктор назначит анализы, подберёт антибактериальные кремы и целевые препараты для местного или перорального применения.

Если морщины появляются в дополнение к прыщам, используйте сыворотки с лёгкой текстурой и коллагеном. Состав быстро впитывается, противодействует старению, регулирует отделение жира, подтягивает.

Ассортимент продукции для борьбы за чистую кожу не ограничен одними лишь кремами. Избавиться от высыпаний помогают также специализированные средства для умывания, глиняные маски, локализованные карандаши и гели против угрей и покраснений, матирующие эмульсии, отшелушивающие и успокаивающие растворы. Для качественного ухода оптимальны наборы, выпущенные одним производителем.

Лучшие кремы от прыщей на лице

1. Себорегулирующий крем Hyséac 3-Regul от Uriage

Универсальное средство против прыщей, угрей, акне. Ориентировано на потребителей 18+. Крем матирует, отшелушивает, сужает поры, препятствует воспалению, контролирует выделения из сальных желез. В составе комплекс кислот, диметикон, растительные компоненты, вещества, оказывающие фунгицидное и бактерицидное действие. Подходит для дневного и ночного использования на протяжении 6 месяцев. Эффективность усиливается, если использовать с термальной водой Uriage.

2. Dramatically Different Moisturizing Gel от Clinique

Даже кожа, поражённая прыщами, нуждается в увлажнении. Вода необходима для поддержания упругости и снижения чувствительности эпидермиса, высушенного антибиотическими кремами и специализированными эксфолиантами. Гель противодействует избыточной выработке жира, насыщает клетки энергией, подтягивает. Ориентирован на потребителей до 25 лет. Без отдушек, но содержит потенциально токсичные красители.

3. Aknet Azelike Plus от BioNike

Гелиевая формула усилена комплексом азелаиновой кислоты, α-гидрокси кислот и ретиноида (HPR). Активные ингредиенты обладают кератолитическими, бактериостатическими и нормализующими кожное сало свойствами, помогают противодействовать образованию и развитию, уменьшают обструкцию волосяных фолликулов. Состав помогает контролировать пролиферацию Cutibacterium acnes, предотвращая её воспалительное действие и образование биоплёнки. Ориентирован на зрелых потребителей. Подходит для использования на ночь.

4. Sebiaclear сыворотка от SVR

Состав оказывает двойное действие: устраняет недостатки и борется с признаками старения. Ориентирован на потребителей 30+. Диметикон, токоферол, гидроксид натрия регулируют уровень рН, отшелушивают, оказывают себорегулирующее действие. Антарктицин, критмум морской и другие компоненты обеспечивают антивозрастной эффект: лифтинг, увлажнение, устранение отёков. Категория – дерматокосметика для проблемной, жирной и комбинированной кожи. Особенности использования – универсальность.

5. Relief гель для быстрой обработки лица от YourGoodSkin

Средство серии SOS за 3 минуты уменьшающее покраснение, удаляющее лишний жир, смягчающее дискомфорт от прыщей. Содержит: салициловую кислоту, экстракт солодки, зелёный чай и витамин С, антиоксиданты. Гель помогает поддерживать 5 ключевых признаков здоровой кожи: текстуру, ровность тона, сияние, уровень влажности и маслянистость. Исходно использовать раз в день, постепенно увеличивая частоту применения до двух-трёх.

6. Cleanance Expert от AVÈNE

Лёгкая эмульсия подходит для любого типа кожи. Изюминка состава – диоленил, блокирующий распространение бактерий P. Acnes. Содержит также успокаивающую воспаление термальную воду, гидроксид натрия, пилинговые компоненты. Ориентирован на потребителей 18+. Можно использовать вместо базы под макияж.

7. Effaclar DUO от La Roche-Posay

Корректирующий гель открывает поры, выравнивает рельеф верхнего слоя эпидермиса. Средство предназначено для использования в комплексной антиакне терапии. Активные компоненты: диметикон, ниацинамид кремний, салициловая кислота. Снимает воспаление. Смягчает. Предотвращает появление шрамов и пятен после основного лечения. Подходит для дневного и ночного использования, в том числе под макияж.

8. Крем SOS ANTI ACNE 24 от Пропеллер

Концентрированный состав предназначен для точечного нанесения. Подходит для профилактики и лечения прыщей, чуть хуже справляется с угрями. Восстанавливает проблемные участки: снимает воспаление, убирает покраснение, выравнивает мелкие шрамы. Активный компонент – Цинцидон - регулирует активность сальной секреции. Ориентирован на ночное использование. При неправильном применении пересушивает кожу.

Выбирая крем от прыщей на лице, учитывайте, что лучше всего с дефектами справляются: салициловая кислота, цинк, коллоидное серебро, биоочищающие масла (лаванда, чайное дерево, герань, розмарин, лимонный бальзам и мята перечная). Не спешите верить рекламным обещаниям, чтобы понять, насколько действенен конкретный продукт, почитайте отзывы.