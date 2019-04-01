12 эффективных способов убрать жир на животе

Многие женщины не знают, как убрать жир на животе, ведь именно он является главным виновником появления многих женских комплексов. Хватит себя упрекать за этот маленький недостаток фигуры, тем более, что от него очень легко избавиться. Даже легче, чем похудеть в бёдрах, ягодицах и других частях тела. Для этого нужно лишь придерживаться определённых правил, разработанных группой диетологов, тренеров и гастроэнтерологов.

Эффективные способы, как убрать жир на животе

Продукты, содержащие клетчатку. Безусловно, продукты с высоким содержанием углеводов, вкусные. Но они не утоляют голод. К тому же, они прибавляют лишние кило. Вместо них лучше употреблять продукты, содержащие клетчатку, - цельнозерновой хлеб, овёс, овощи, фрукты, бобы и бобовые. Они наполняют желудок и замедляют пищеварение. В итоге вы перестанете в свой рацион включать вредные продукты, увеличивающие вес. Можно начать с 25 г клетчатки в день (исходя из 2000 калорий). Ежедневные прогулки. Если вы не занимаетесь спортом, то просто начните прогуливаться: ходьба – первый шаг к потере веса. Как показывают исследования, женщины, ходившие в день 50-70 минут три раза в неделю в течение 12 недель, сбросили намного больше веса в сравнении с теми, кто вёл сидячий образ жизни. И не стоит начинать с длительных дистанций, иначе можно быстро сдаться. Лучше ввести себе за правило 10-минутную прогулку, например, после обеда, а после этого её постепенно увеличивать. Также рекомендуется периодически менять свою скорость, расстояние и место ходьбы. Силовые тренировки. Они помогут нарастить мышечную массу, которая после заменит жировые отложения. К тому же, ускоряется метаболизм, что также благотворно скажется на аппетите – не будет желания есть большие порции. Начинать лучше с двух дней в неделю и с небольшим количеством повторений, после можно оставить те же два дня, но увеличить число повторений. После того, как втянетесь, возможно, появится желание заниматься чаще, чем два раза в неделю. Неплохо бы и в повседневной жизни не забывать о силовых тренировках, например, носить более тяжёлые сумки. Больше белка перед тренировками. Белок не только придаёт сытости, но и устраняет крошечные разрывы в мышцах, вызванные силовыми тренировками. Рекомендуется съедать в день минимум 70 г белка и хорошо бы перед тренировкой. Ведь большинство спортсменов сначала усердно тренируется в зале, а после, изголодавшись, они идут в кафе, чтобы утолить свой голод. В итоге потребляют намного больше калорий, чем сожгли. Поэтому перед занятием желательно съесть 12 г белка, например, в виде протеинового батончика с цельными орехами. Он же будет полезен и после, если вдруг чувство голода не оставит вас. Укрепление пресса. Помните, что каждое ваше движение руками, ногами и плечами, а также другими органами тела помогает сжигать жир. Поэтому ежедневно катайтесь на велосипедах, скейтах, плавайте в бассейне или же просто бегайте. Делайте то, что вам приносит удовольствие, но всегда помните о своих мышцах живота – напрягайте их. Тренироваться можно и дома, например, качая пресс, оперевшись о ножки дивана или кровати. После можно переходить и в тренажёрный зал. Нет места стрессу. Стресс может испортить любую часть вашего тела, но то, как вы справляетесь с ним, влияет на ваш вес. Многие его любят заедать, что соответственно и провоцирует наращивание сантиметров в районе талии. Вам нужно срочно придумать новый метод избавления от негативной энергии, возможно, придётся обратиться и к психотерапевту. В приоритете сон. Он очень важен, когда вопрос касается потери веса. Притом, как не рекомендуется спать слишком много, так и мало, но последнее даже хуже. Так, согласно исследованиям, люди, которые спали в день 5,5 часов или меньше, на следующий день съедали на 385 ккал больше, чем те, кто проспал 7-9 часов. К тому же, в рационе малоспящих было больше жирной еды с пустыми калориями, например, чипсы. Отказ от алкогольных напитков. Если вы часто пьёте алкоголь, то есть большая вероятность того, что вы его закусываете продуктами, содержащими ненужные калории. Неудивительно, что после выпитого бокала вина вам тяжело отказаться от куска пиццы на ночь. Еда собственного приготовления. Если вы будете готовить еду самостоятельно и из правильных продуктов, то, согласно исследованиям, ваш индекс массы тела станет на 28% меньше, чем у тех, кто ел в ресторанах или кафе. Оказывается, люди, готовящие еду самостоятельно, могут использовать для этого только фрукты или овощи, или же подбирать сочетающиеся продукты, что сильно отличается от общепита, где пища калорийная. Низкоуглеводная диета. Диета с низким содержанием углеводов (менее 60 граммов углеводов в день) лучше, чем диета с низким содержанием жиров, чтобы избавиться от лишних кило. Объясняется это тем, что она является жиросжигающей, она заставляет вас чувствовать себя менее голодным. Но такая диета имеет противопоказания, поэтому прежде чем вносить изменения в свой рацион питания, нужна консультация доктора, особенно, если у вас есть какие-то хронические недуги. Отслеживайте свои калории. Используйте для этого различные мобильные приложения или же просто делайте записи в пищевой блокнот. Так вы выясните, сколько нужно сжечь калорий в тренажёрном зале или же сократить в своём рационе. У вас есть цель. Её нужно осознать, тогда проще будет действовать. Например, вы прекрасно проводите время с друзьями в кафе и не обращаете внимания на количество съеденной еды, после же вам становится не по себе из-за собственной несдержанности. Так не лучше ли сразу держать себя в руках, чтобы потом не пришлось корить себя за допущенные ошибки, мешающие в достижении цели.

Итак, избавление от лишнего веса - это трёхсторонний подход: питание, физические упражнения и преданность делу. Поэтому, если вы не знаете, как убрать жир на животе, просто вспомните это правило трёх. И реальные результаты не заставят себя ждать.