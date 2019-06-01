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Модный стальной макияж для голубых глаз. Урок пошагово с фото

В этом сезоне модные стальные переливы берут верх над надоевшей классикой. Как раз сегодня мы рассмотрим технику выполнения такого макияжа, без использования чёрного цвета, что может показаться очень странным. Чёрный цвет всегда придаёт глубину и кажется, что без него макияж не будет таким интенсивным. Но вполне можно добиться нужной глубины при помощи других оттенков. Смотрите урок модного стального макияжа для голубых глаз с пошаговыми фотографиями.

 

модный стальной макияж для голубых глаз урок пошагово фото

 

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Для создания модного стального макияжа для голубых глаз вам понадобятся:

  • серые кремовые тени;
  • перламутровые тени мелкого помола в сиреневом, голубом или серебристом оттенке;
  • тёмно-серые тени;
  • светло-серые тени;
  • кисти для макияжа;
  • тушь.

Урок «Модный стальной макияж для голубых глаз» пошагово с фото

1. Если правильно подобрать оттенки теней, то макияж будет смотреться очень модно и насыщенно. Подберите перламутровые тени в металлическом оттенке, а для перехода во внешнем уголке выберите тёмно-серый цвет.

2. Обязательно подготовьте кожу лица и век перед работой с тенями, так как она должна быть чистой, чтобы макияж не смотрелся грязным и неряшливым.

 

подготовьте кожу лица и век фото 1

 

3. Исходя из того, какого цвета будет подложка, вы получите соответствующий результат. Для стального макияжа лучше всего подобрать кремовые тени в сером оттенке для дополнительного эффекта. Наносим тени по всему верхнему веку и слегка растушёвываем от верхней складки.

 

Наносим тени по всему верхнему веку фото 2

 

растушёвываем тени от верхней складки фото 3

 

4. Так как подложка кремовая, то имеет липкую текстуру, на которую отлично ляжет любая сухая текстура. Перламутровые тени в выбранном холодном оттенке наносим на область между внутренним уголком и зрачком.

 

Наносим перламутровые тени фото 4

 

5. Заполняем внешний уголок тёмно-серыми тенями, стушёвывая их по подвижному веку на перламутровые. Делаем скос, будто выводим широкую стрелочку. Получится очень плавный переход с тёмно-серого на перламутровый без дополнительных оттенков.

 

Заполняем внешний уголок тёмно-серыми тенями фото 5

 

6. Аналогичным образом оформляем нижнее веко. Сначала наносим серые кремовые тени и соединяем с тушёвкой на верхнем веке. Наносим слой сухих теней таким же образом, как на верхнем веке. Формируем уголок, пока не растушёвывая его.

 

наносим тени на нижнее веко фото 6

 

наносим перламутровые тени на нижнее веко фото 7

 

7. Подберите светло-серый цвет теней и нанесите их в уголок глаза, а затем под бровь. Этот оттенок соединяем с перламутровым по подвижному веку и от брови к серому до складки.

 

нанесите их в уголок глаза светлые тени фото 8

 

Соединяем цвета фото 9

 

8. При помощи пушистой кисти и светло-серого оттенка растушёвываем границу тёмно-серого уголка, тем самым вытягиваем цвет к виску.

 

растушёвываем границу тёмно-серого уголка фото 10

 

9. По верхнему ресничному ряду от внешнего уголка нанесите стрелочку в более тёмном сером оттенке. Это нужно для того, чтобы сделать ресничный ряд более насыщенным. Если же изначально выбранные вами серые тени достаточно тёмные, то можно обойтись без этого этапа.

 

нанесите стрелочку в более тёмном сером оттенке фото 11

 

10. Прокрашиваем ресницы очень интенсивным слоем.

 

Прокрашиваем ресницы фото 12

 

В итоге получается дымчатый стальной макияж, очень модный и стильный. Особенно он подходит тем, кто не хочет использовать чёрный цвет в макияже, добиваясь насыщенности другими оттенками.

 

Модный стальной макияж для голубых глаз. Урок пошагово с фото

 

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Аналогичным образом можно заменить серые оттенки на те, которые больше подходят или нравятся вам.

 

Как сделать стальной макияж для голубых глаз

 

Пошаговый урок макияжа для голубых глаз


 (голосов: 1)
Автор: Антонина Мазур
Сегодня, 08:08

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