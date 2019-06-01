20 мифов о здоровом образе жизни и правильном питании, которые могут навредить здоровью

Наверное, нет таких людей, которые бы не думали начать новую жизнь, где не будет вредных привычек, лишнего веса и различных действий, вредящих здоровью. Ведь для этого нужно совсем немного – сесть на диету, придерживаться правил здоровой жизни и начать заниматься спортом. Однако многие ограничения или же «правильные» привычки на самом деле – массовые заблуждения, с которыми стоило бы познакомиться, чтобы в своем желании оздоровиться впоследствии не навредить организму. Вот самые главные мифы о правильном питании и здоровом образе жизни, доказанные итальянскими диетологами.

Мифы о здоровье и правильном питании, которые могут навредить

1. Чтобы не было дефицита белка, нужно ежедневно есть мясо. Безусловно, белок нужен организму, но его дефицит встречается довольно редко и только у тех людей, кто употребляет мало калорий, например, при расстройствах пищевого поведения. Мясо и продукты животного происхождения – не единственный источник белка, он содержится также в растительной пище, особенно в зерновых и бобовых.

2. Нужно пить 8 стаканов воды в день. Конечно, пить воду вместо газировки, соков и других напитков с высоким содержанием сахара, правильно. Но у каждого организма собственная норма употребляемой воды, она варьируется в зависимости от пола, веса, физических нагрузок в течение дня, а также от съеденной пищи и температуры воздуха. К тому же, мало кто учитывает и тот фактор, что дневная норма жидкости – это вода, содержащаяся и в приготовленной еде, и фруктах, овощах.

3. Поднятие тяжестей придает девушке тучности. Многие представительницы прекрасного пола боятся поднимать тяжести и делать интенсивные упражнения из-за страха стать слишком «крепкой», заработать мужскую фигуру. Но правда в том, что физическая подготовка определяется несколькими факторами, включая питание и генетику.

4. Углеводы вредны. Дело в том, что углеводы содержатся в овощах, фруктах, злаках и многих других продуктах, являющихся «топливом» для нашего организма. Многие боятся углеводов, потому что вера в то, что после их употребления можно растолстеть, распространяется давно и многими, в том числе и авторитетными, источниками. Но в как в случае с любой едой, во всем нужна мера, и в количестве употребляемых углеводов тоже.

5. Использовать солнцезащитный крем нужно только при ярком солнце. Ультрафиолетовое излучение может проходить и сквозь облака, поэтому нужно обязательно защищаться от солнца, даже если оно скрыто за тучами.

6. Хруст в суставах – первый признак артрита. Сколько раз мы слышали, что «хруст» суставов может вызвать артрит? Согласно исследованиям, это не совсем так: до тех пор, пока он не сопровождается болью или припухлостью, абсолютно нечего бояться.

7. Глютен вреден. Некоторые люди действительно нетерпимы к глютену, так как страдают целиакией – аутоиммунным заболеванием, приводящим к серьезным последствиям. Но большинство людей могут спокойно употреблять глютен, не беспокоясь о своем здоровье.

8. Диетические напитки и продукты полезнее «обычных». На самом деле продукты, в которых нет сахара или жира, не то что полезны, но даже вредны для организма, ведь в них содержатся искусственные ингредиенты, которые не приносят никакой пользы. К тому же, как доказали ученые, жиры (исключение – транс-жиры) не враги нам. Только их нельзя переедать, поэтому лучше выпить стакан обычного молока, чем обезжиренного – пользы будет больше.

9. Больше тренировок – больше пользы. Выполнение большого количества упражнений не всегда является синонимом качества. Так при желании сбросить вес как раз 20-минутная интенсивная кардиотренировка будет эффективнее, чем час бега.

10. Простуда из-за переохлаждения. В простудах виноваты вирусы, которым проще попасть в организм человека, находящегося на холодном воздухе в неподходящей по теплоте одежде или с мокрыми волосами.

11. Худощавый человек намного здоровее, чем обладатель лишнего веса. Вес и внешность не определяют уровень здоровья человека. Каждый организм реагирует на физические упражнения и питание по-разному: некоторые из нас генетически предрасположены к похудению, другие легче набирают вес. В любом случае, здоровье внутренних органов, таких как сердце, легких, не обязательно крепче у худощавого человека. Ко всему прочему, внешний вид может быть обманчив. Так, «толстячок» окажется приверженцем здорового образа жизни – занимается спортом, ест в достаточном количестве овощи и фрукты, а худощавый человек – любитель покурить, к тому же еще и ведущий сидячий образ жизни.

12. Во время болезни лучше отказаться от еды. Во время болезни принято воздерживаться от еды, особенно когда высокая температура. На самом деле заболевший человек должен больше заботиться о своем питании, учитывая, что пища помогает организму и иммунной системе быстрее восстановить силы.

13. Холестерин вреден. Как и в случае с жиром, слишком много дезинформации в отношении холестерина. Необходимо проводить различие между плохим холестерином (ЛПНП) и хорошим холестерином (ЛПВП): второй тип необходим для организма, так как он производит необходимые гормоны и витамин D!

14. Чтобы похудеть, нужно сократить количество потребляемых калорий. Важно контролировать суточные калории, особенно если у вас избыточный или недостаточный вес. И в первом случае определенно поможет снижение калорий. Тем не менее, этот метод может иметь нежелательные побочные эффекты: подвергание вашего тела голоду вовсе не является здоровым и может привести к еще большему количеству употребляемой еды после окончания периода принудительной диеты.

15. Шоколад делает нас активнее. Вера в то, что шоколад делает нас гиперактивными, - миф. Некоторые исследования показали, что поведение людей до и после приема шоколада не меняется. Активность зависит от характера, а не от шоколада.

16. 10 тысяч шагов в день делают нас здоровыми. В последнее время распространилась вера в то, что 10000 - это идеальное количество шагов, которые нужно делать каждый день, чтобы оставаться в форме. Как и в случае с ежедневной нормой – 8 стаканов воды, это количество на самом деле варьируется для каждого индивидуально.

17. Диеты полезны для здоровья. Не все диеты вредны для здоровья, но, конечно, и не все полезны! Каждый организм индивидуален и по-разному реагирует на тип диеты, поэтому вам следует проконсультироваться с диетологом, прежде чем придерживаться какой-либо диеты.

18. Детокс. Ведутся постоянные дебаты об эффективности и необходимости периодов детоксикации. Конечно, забота о диете никогда не повредит, но наша печень и почки самостоятельно очень хорошо очищают организм от лишних токсинов! А вот все чудо-детоксы, продающиеся в аптеках, часто являются фруктово-овощными добавками к ежедневному рациону, содержащими в больших количествах сахар.

19. Сахар вреден. На самом деле сахар содержится в фруктах, овощах и злаках и необходим для сбалансированного питания! А вот искусственный как раз может стать причиной возникновения серьезных проблем со здоровьем.

20. Бездействие – синоним лени и слабости. Наша гиперактивный мир заставляет нас забыть, насколько важен отдых, особенно во время физических нагрузок. Выход за пределы наших возможностей может отрицательно сказаться на нашем здоровье: мы должны научиться слушать свое тело.

Верить данной информации или нет, дело каждого, но самое главное – это не навредить своему организму, поэтому во всем ищите золоту середину!