Лучшие и худшие отцы по знаку Зодиака: Топ-12

Папы бывают разные: одни готовы даже уйти вместо мамы в декретный отпуск, вторые всё своё свободное время проводят с детишками, третьи же, напротив, став отцом, полностью посвящают себя работе, лишь бы семья ни в чём не нуждалась. Как считают астрологи, отношение к детям зависит от зодиакального созвездия, под которым родился мужчина. Вот рейтинг лучших и худших отцов по знаку Зодиака.

Лучшие и худшие папы по знаку Зодиака

1. Место лидера занял Телец. Такой отец имеет ангельское терпение, он очень спокойный и рациональный, поэтому с лёгкостью справится со всеми капризами своего отпрыска. Телец – трудяга, поэтому с самого детства прививает это качество и своему ребёнку, что принесёт ему в будущем хорошие дивиденды. Практичный, он ценит деньги, поэтому его любимая игра с ребёнком - «Монополия», дрессирующая правильно распоряжаться своим капиталом. С дочками Телец нежен, сыновей же растит в строгости. Ради своих детей такой отец готов прыгнуть выше себя.

2. Козерог. Рационален и практичен, чуть ли не с пелёнок настраивает своих детишек на успех. Может побаловать детей, но довольно редко и только в качестве поощрения, дозволяя всё, что они пожелают. Он редко сюсюкается с детками, но при этом они его безумно любят, зная, что папа всегда примет их сторону. Козерог-отец своим примером и советом поможет ребёнку справиться с любой трудностью. Он учит своих отпрысков, что для достижения целей нужно идти медленно, но неуклонно, чётко следуя начертанному плану. Подросшие дети благодарны своему отцу за всё, что он сделал для них.

3. Папа-Близнец подвижный, обожающий путешествия, во время которых ребёнок сможет познать мир. Он сам не сидит на месте и поощряет подвижный образ жизни своего малыша, у Близнецов растут гиперактивные детки, лёгкие на подъём, умеющие быстро приспосабливаться к любой ситуации. Близнецы сами идут легко на контакт и тому же учат и детишек, поэтому их отпрыски легко сходятся с окружающими, обзаводясь новыми знакомыми. Ко всему прочему, такие папы, будучи интеллектуалами по своей природе, не жалеют денег и времени на развитие детей, прививая им любовь к учёбе и знаниям.

4. Папа-Овен ведёт активный образ жизни и прививает то же самое и своему ребёнку. Дети никогда не скучают, находясь рядом со своим отцом, ведь он всегда найдёт, чем заняться: рыбалка, поход, катание на санках или квадроцикле. К тому же, такие папы редко требуют высокой успеваемости в школе, считая, что ребёнка не следует перегружать умственно, главное, чтобы был здоров. Став взрослыми, дети Овнов будут с ностальгией вспоминать о днях, проведённых с отцом.

5. Раки – это и папа, и мама в одном лице: он и блины нажарит, и постирает грязные детские вещи, и починит поломанный стул, и соберёт робота из Лего. Раки понимают даже самые наивные мечты своего отпрыска, стараясь их изо всех сил реализовать. Он всегда выслушает и утешит малыша. Дети очень любят своих пап-Раков, но став взрослее, понимают, что отец где-то недожал, где-то проявил слабину, из-за чего ими и было допущено столько в жизни ошибок. Но это будет потом.

6. Дева – очень строгий и довольно критичный отец, может высказать всё, что думает о ребёнке, но в корректной форме. Бывает слишком придирчив, но только из-за того, что сильно беспокоится о своих детках. С малых лет он начнёт прививать своим отпрыскам любовь к литературе и философии, поощрять в них любые интеллектуальные увлечения, поэтому из них вырастают умные, начитанные и воспитанные дети. Став взрослыми, они ещё не раз будут вспоминать нравоучения отца, которые так раздражали в детстве.

7. Космополит. Так можно охарактеризовать отца, рождённого под знаком Стрельца. Он всю свою жизнь учит детей, что каждый день преподаёт урок, который не стоит забывать. Стрельцы по своей природе рисковые, поэтому и своих детишек приучают рисковать – прыгают вместе с ними с парашютом, отправляются в семейное путешествие, где придётся выживать в дикой природе, и многое другое. Также они учат деток, что не стоит унывать, даже тогда, когда ситуация кажется безнадёжной, нужно рискнуть ради своей цели.

8. Для папы-Весов важна красота в человеке, поэтому своих детей они учат быть утончёнными, стильными, модными и воспитанными. Они сами избегают конфликтов и детей настраивают на то, что всё всегда можно решить мирным путём. Часто Весы дают слабину в отношениях с детьми, но это объясняется тем, что они просто боятся ранить своего кроху. Нередко дети пользуются этим и садятся своим папочкам на шею. В такой ситуации отец обязательно проявит характер, пресечёт данное поведение на корню.

9. Амбициозный Лев постарается, чтобы дети считали его лучшим отцом на свете. Он будет в меру требователен, но в то же время позволит и некоторые слабости своему малышу, если тот что-то сильно хочет. С малых лет он приучает своих детишек к тому, что честолюбие – это всё, что нужно успешному человеку, поэтому его дети часто плюют на дружбу и партнёрство, главное – получить желаемое и состояться в жизни.

10. Скрытные Скорпионы никогда не раскрываются и перед своими детишками, поэтому найти им точки соприкосновения довольно сложно. Такой папа язвителен, критичен: его дети - борцы по жизни, наученные чуть ли не с рождения защищаться от выпадов окружающих. Часто и дети по образу и подобию своего отца тоже превращаются в язвительных и насмешливых. Папа их учит, что жизнь – это война, на которой побеждает сильнейший.

11. Водолеи ненавидят расписание и рамки, поэтому на первый план они ставят собственные интересы. Это эгоистичные, бесшабашные и непредсказуемые папы, которые такие же качества воспитывают и в своих детях, поэтому они вырастают высокомерными и себялюбивыми. Правда, что не отнять у Водолея – их хлебосольство, в его доме всегда множество друзей как собственных, так и их детишек. К тому же, если такой папа занимается действительно важным делом, например, научной деятельностью, то его дети тоже будут втянуты в этот проект, что благоприятно отразится на их будущем.

12. Очень своеобразный папа, рождённый под знаком Рыбы. Он эмоциональный, всегда имеет на всё свою точку зрения, которую обязательно будет навязывать своим отпрыскам. Притом что он никогда не занимается воспитанием детей, ведь он для них пример для подражания. Хороший или плохой, будет зависеть от того, чем он увлечён. Так, если им попадётся, например, папа-аферист, то и они станут такими же ловкачами по жизни.

Быть родителем очень сложно, но если женщине природой дано быть матерью, то стать настоящим и любящим отцом удаётся немногим. Особенно тяжело некоторым знакам Зодиака, но постараться стать хорошим папой никогда не поздно!