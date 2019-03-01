5 лучших матерей по знаку Зодиака, рейтинг

Мама для любого ребёнка – самый главный, самый любимый человек на свете. Но астрологи всё же выделили несколько зодиакальных созвездий, которые сама природа наделила сильнейшими материнскими инстинктами. Лучшие матери по знаку Зодиака – самые заботливые, нежные, сильные, терпеливые, добрые. Одним словом, они самые-самые. Кто же эти супермамы? Смотрите рейтинг.

Рейтинг лучших матерей по знаку Зодиака

1. Овен.

Это самая лучшая мать на свете. Надёжная, строгая, активная. В меру требовательная – она никогда не давит на своих детей. Воспитывает своих отпрысков так, чтобы они были готовы к любым жизненным ситуациям. Её любовь к ребёнку можно назвать жёсткой, но именно благодаря этому её дети всегда знают своё место в жизни. Она всегда говорит всё, что думает, чем сильно давит на дитя, но, став старше, он будет благодарен за её жестокую искренность – ведь она помогла ему не сдаваться ни перед какими препятствиями.

2. Телец.

Она уравновешенная, решительная, терпеливая и надёжная, поэтому дети с такой мамой чувствуют себя комфортно и спокойно. Телец всегда найдёт оптимальные решения по воспитанию ребёнка, не ущемляя его прав. Благодаря своей терпеливости она может часами сидеть с детьми, чтобы помочь с домашними заданиями, несмотря на свою занятость. Она всегда выслушает и поймёт. Однако, всё-таки один недостаток у такой мамы есть – её невозможно в чём-то переубедить. Поэтому, если она решит, что её кроха должен заниматься, например, балетом, то так и будет, притом она приложит все силы, чтобы он стал лучшим из лучших в занятиях.

3. Близнецы.

Они добрые и нежные матери, которые чуть ли не с пелёнок воспринимают своих детей как взрослых, у которых есть на всё своё мнение. Поэтому они всегда идут на поводу у своих малышей, притом это касается не только их увлечений, но и отказа от занятий. Они могут менять массу школ, чтобы найти идеальную для своего гения. Дети их обожают и ценят. Но всё же Близнецам нужно иногда проявлять твёрдость, так как детки могут сесть им на шею.

4. Лев.

Эти мамы никогда не стареют, с рождением ребёнка они снова начинают свою жизнь с нуля. Развиваются вместе с ним, учатся, влюбляются, ищут вторую половинку, создают семью и т.п. Можно сказать, что они как бы влезают в шкуру своего дитя, из-за чего между ними никогда не возникает конфликтов, ведь мама всегда идёт в ногу со временем. А какие праздники устраивает мама-Лев – их щедрости, изобретательности и креативности нет предела!

5. Дева.

Для этих мам важен, прежде всего, порядок и дисциплина, к чему приучают и детей. Они много времени уделяют правильному питанию ребёнка, его развитию, как физическому, так и умственному, поэтому их дети заняты во многих секциях и занятиях. Но делают они это ради своего малыша, ведь для них важно, чтобы он с малых лет нашёл свой путь в жизни. Их дети рано становятся самостоятельными, добиваются больших успехов в жизни и всегда благодарят за это их главного учителя – маму.

Представительницы других зодиакальных созвездий - тоже прекрасные мамы, тем более для своих малышей, но всё же эти 5 лучших матерей по знаку Зодиака не зря выделены из общего списка. Их детям завидуют даже друзья – такие они великолепные!