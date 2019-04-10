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Компот с базиликом, лимоном, бадьяном и мёдом: рецепт с фото

А вы знаете, что с базиликом можно приготовить вкуснейший напиток? В основном его добавляют к мясным блюдам, овощным салатам, но никак не пьют. Сегодня мы приготовим компот с базиликом, лимоном, бадьяном и мёдом. Готовится он легко и быстро, как простой компот. В этом рецепте с фото используется фиолетовый базилик, поэтому цвет у напитка просто потрясающий – рубиновый. Компот с базиликом, лимоном и бадьяном успокаивает нашу нервную систему, обладает противовоспалительными свойствами и заряжает энергией на целый день. Вместо сахара можно добавить мёд, чтобы было полезнее и вкуснее.

 

компот с базиликом лимоном рецепт пошагово фото

 

Для приготовления компота с базиликом нам необходимо 1,5 часа, количество порций – 5.

 

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Ингредиенты для компота с базиликом, лимоном и бадьяном:

  • Фиолетовый базилик – 8 веточек
  • Лимон сочный – 80 грамм
  • Мёд липовый – 2 столовые ложки
  • Бадьян – 1 звёздочка
  • Вода питьевая – 1,5 литра

Ингредиенты для приготовления компота с базиликом и лимоном рецепт

Как приготовить компот из базилика и лимона?

Выкладываем на стол продукты, которые нам понадобятся для приготовления базиликового напитка. Есть разные сорта этой травы, я использую фиолетовый, чтобы цвет яркий был, хотя с лимонным базиликом тоже получается вкусно.

Для аромата и кислинки я добавила ещё прекрасную специю – бадьян. 

 

Оборвать листья базилика фото 1

 

Базилик залить холодной водой на 10 минут, пусть пыль смоется. Потом достать, просушить и оборвать листики в тарелку.

 

Нарезаем лимон колечками фото 2

 

Нарезаем лимон колечками и тоже в тарелку. Если у вас вдруг нет лимона, можно и апельсин использовать, ничем не хуже. Главное, чтобы цитрус сочный был.

 

бросаем листики базилика, лимон и бадьян в кипящую воду фото 3

 

Наливаем в кастрюлю чистую воду, полтора литра. Ставим на плиту и ждём, когда она закипит. Теперь бросаем листики базилика, лимон и бадьян в кипящую воду, делаем медленный огонь и ждём 10 минут.

 

Добавляем липовый мёд фото 4

 

Время прошло, вытаскиваем кусочки лимона, чтоб горечи не было в базиликовом напитке. Добавляем липовый мёд, перемешиваем и даём ещё 20 минут базилику настояться.

 

процеживать напиток с помощью сита фото 5

 

Можно смело процеживать напиток с помощью сита и лейки или марли и лейки. Переливаем его в бутылку или графин, можно просто в пластиковую бутылку или стеклянную банку. Прямо тёплым.

 

Компот с базиликом, лимоном, бадьяном и медом: рецепт с фото

 

Базиликовый напиток готов! Его хорошо пить охлаждённым в летнюю жару, он прекрасно утоляет жажду и придаёт свежести. Но, тёплым его тоже многие пьют, когда холодно, зимой, и витамины получают люди и тепло.

 

Как приготовить компот с базиликом, лимоном, бадьяном и медом

 

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Базиликовый напиток обязательно надо употреблять людям с повышенным давлением, он его нормализирует. Пользы от этого растения много, поэтому готовьте ароматный базиликовый напиток своей семье в летнее время года.


 (голосов: 2)
Автор:
10 апреля 2019

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