Компот с базиликом, лимоном, бадьяном и мёдом: рецепт с фото

А вы знаете, что с базиликом можно приготовить вкуснейший напиток? В основном его добавляют к мясным блюдам, овощным салатам, но никак не пьют. Сегодня мы приготовим компот с базиликом, лимоном, бадьяном и мёдом. Готовится он легко и быстро, как простой компот. В этом рецепте с фото используется фиолетовый базилик, поэтому цвет у напитка просто потрясающий – рубиновый. Компот с базиликом, лимоном и бадьяном успокаивает нашу нервную систему, обладает противовоспалительными свойствами и заряжает энергией на целый день. Вместо сахара можно добавить мёд, чтобы было полезнее и вкуснее.

Для приготовления компота с базиликом нам необходимо 1,5 часа, количество порций – 5.

Ингредиенты для компота с базиликом, лимоном и бадьяном:

Фиолетовый базилик – 8 веточек

Лимон сочный – 80 грамм

Мёд липовый – 2 столовые ложки

Бадьян – 1 звёздочка

Вода питьевая – 1,5 литра

Как приготовить компот из базилика и лимона?

Выкладываем на стол продукты, которые нам понадобятся для приготовления базиликового напитка. Есть разные сорта этой травы, я использую фиолетовый, чтобы цвет яркий был, хотя с лимонным базиликом тоже получается вкусно.

Для аромата и кислинки я добавила ещё прекрасную специю – бадьян.

Базилик залить холодной водой на 10 минут, пусть пыль смоется. Потом достать, просушить и оборвать листики в тарелку.

Нарезаем лимон колечками и тоже в тарелку. Если у вас вдруг нет лимона, можно и апельсин использовать, ничем не хуже. Главное, чтобы цитрус сочный был.

Наливаем в кастрюлю чистую воду, полтора литра. Ставим на плиту и ждём, когда она закипит. Теперь бросаем листики базилика, лимон и бадьян в кипящую воду, делаем медленный огонь и ждём 10 минут.

Время прошло, вытаскиваем кусочки лимона, чтоб горечи не было в базиликовом напитке. Добавляем липовый мёд, перемешиваем и даём ещё 20 минут базилику настояться.

Можно смело процеживать напиток с помощью сита и лейки или марли и лейки. Переливаем его в бутылку или графин, можно просто в пластиковую бутылку или стеклянную банку. Прямо тёплым.

Базиликовый напиток готов! Его хорошо пить охлаждённым в летнюю жару, он прекрасно утоляет жажду и придаёт свежести. Но, тёплым его тоже многие пьют, когда холодно, зимой, и витамины получают люди и тепло.

Базиликовый напиток обязательно надо употреблять людям с повышенным давлением, он его нормализирует. Пользы от этого растения много, поэтому готовьте ароматный базиликовый напиток своей семье в летнее время года.