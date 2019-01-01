Самые авантюрные и весёлые знаки Зодиака

Смех и веселье продлевают жизнь. Это знают все. Но не все обладают способностью смеяться от души над шутками других или же веселить окружающих, устраивая целые шоу. Оказывается, весёлыми и авантюрными уже рождаются, эти качества зависят от того, под каким созвездием человек появился на свет. Астрологи даже создали рейтинг - самые приключенческие и весёлые знаки Зодиака, начиная от большего к меньшему.

Рейтинг авантюрных и весёлых знаков Зодиака

Овен

Этот знак Зодиака считается самым весёлым авантюристом. С ним никогда не соскучишься – он смелый, солнечный и предприимчивый, не каждый с ним может тягаться в активности. Он обожает петарды, фейерверки, салюты и массовые предприятия. Однако Овен настолько спонтанен в своих решениях, что планировать с ним что-то бесполезно. Сегодня он будет фонтанировать идеями, полными адреналина и приключений, а завтра его настроение поменялось, и он предлагает сбавить обороты, но уже через пару дней у него появляется грандиозный план – вскарабкаться, например, на гору с захватывающим видом и встретить там рассвет.

Близнецы

Близнецы обладают тонким чувством юмора, они частенько шутят над другими и всегда по-доброму, ведь по своей природе они дипломаты. Они остроумные и интересные собеседники. Легко заражают своей энергией окружающих. С ними даже обед за чашечкой кофе становится запоминающимся, не говоря уже о вечеринке, организованной Близнецом. Она будет продумана до мелочей, поэтому скучать на ней никто не станет. Тем более, что в конце всех будут ожидать весёлые сюрпризы.

Весы

Это самый коммуникабельный знак Зодиака, поэтому всё своё свободное время он обычно проводит в компании друзей и знакомых, организовывая им незабываемые экскурсии в какое-то оригинальное место, например, в единственный в своём роде музей или на кухню к знаменитому повару, чтобы поучаствовать в его мастер-классе. Для Весов главное, чтобы окружающим было интересно и весело. Они обожают радовать людей, взамен этот знак получает позитивную энергию, напитываясь ею для организации следующего приключения.

Стрельцы

У людей, рождённых под этим созвездием, редко бывает плохое настроение. По своей природе они жизнерадостные личности и этим чувством они с удовольствием делятся с окружающими. Видя, что у кого-то плохое настроение, тут же приложат все силы его поднять, устроив незабываемое приключение, например, поход по ресторанам с экзотической кухней, погружение с аквалангом или же прыжок с парашютом. По их мнению, чем больше адреналина, тем веселее.

Лев

Этот знак обожает шумные и весёлые посиделки, грандиозные вечеринки с фонтанами из шампанского и шоколада. Одним словом, чем больше блеска и шика, тем веселее. Такими выходами в свет Львы стараются продемонстрировать себя во всей красе, ведь на праздник они обязательно явятся в неподражаемом и сногсшибательном наряде. Притом, что у Львов отличное чувство юмора, они часто оказываются в курьёзных ситуациях из-за своего желания казаться лучше, чем есть.

Скорпион

Этот знак – поклонник чёрного юмора, что не всем нравится. Скорпионы шутят жестоко, услышав впервые их шутки, многие будут шокированы, но уже в следующий раз не смогут удержаться от смеха, притом что шуточные высказывания снова будут агрессивные. Зато, благодаря своей природной жёсткости, они могут устраивать даже целые развлекательные шоу, у которых будет высочайший рейтинг.

Дева

Саркастичные Девы постоянно высмеивают окружающих. Притом им всё равно, что о них думают в этот момент. Такое поведение – это их защитная реакция на сложные жизненные ситуации, которые на этот знак Зодиака сыплются как из рога изобилия. Кстати, именно эта черта характера и становится основной причиной, почему их не зовут на весёлые посиделки друзья, коллеги и родные.

Рыбы

Этот знак обожает говорить длинно и витиевато, поэтому очень скоро даже весёлый рассказ из их уст становится нудной историей, под которую хорошо только засыпать. Рыбам надо научиться вовремя останавливаться, потому что рассмешить окружающих им удаётся нечасто. Да и организаторы увеселительных мероприятий из них плохие.

Телец

Юмор у этого знака Зодиака довольно пассивный и очень приличный. Тельцы больше любят смеяться над остроумными высказываниями других, чем шутить самим. Притом они и сами могут быть забавными и смешными, тем более, если их слушают. Приключения Тельцам не по душе. Они предпочитают спокойный образ жизни, даже можно сказать – домашний.

Рак

Люди, рождённые под этим знаком, веселятся, когда могут «уничтожить» своими шутками окружающих. Также Раков радует, когда их юмор считают двусмысленным. Поэтому этому зодиакальному знаку надо научиться шутить не так остро и проявлять тактичность. Они не умеют заводить толпу, вечеринка, организованная этим знаком, напоминает скучное собрание.

Козерог

Авантюрист из этого знака никакой. Они вообще люди несмешливые и тяжёлые на подъём. К тому же, многие избегают их приглашать на увеселительные мероприятия, так как знают, что угодить этому знаку трудно, а даже если Козерогу что-то и понравится, он никогда этого не покажет. Да и невесело окружающим с людьми этого знака, они очень серьёзные, если не сказать, скучные.

Водолеи

Замкнутые и отстранённые от окружающих Водолеи предпочитают скрывать свои истинные чувства и эмоции. Они очень серьёзно воспринимают мир, поэтому и шутки для них - это что-то чужое и непонятное. Им легче провести презентацию, например, товара, чем устроить праздник для своих родных и близких. Приключения тоже не их конёк – они слишком боятся последствий и своего неправильного поведения, если вдруг расслабятся и позволят раскрыть душу и истинное лицо.

Без веселья было бы трудно прожить. Мы радуемся по различным причинам, и чувство юмора зависит от нашего восприятия и, как оказалось, и от знака Зодиака, под которым родился человек. И, как вы видите из вышеприведённого рейтинга, в пятёрку весельчаков вошли Овен, Близнец, Весы, Львы и Стрельцы, с которыми никогда не соскучишься. Таких людей надо держать при себе, ведь с ними некогда грустить, а значит, жизнь будет веселее и счастливее.