Часто ловите себя на мысли, что хочется кому-то отомстить или же задеть за живое? Это не значит, что вы являетесь плохим человеком. Скорее всего, вина в зодиакальном знаке, под которым вы родились. Эксперты в области астрологии выяснили, какие самые злые знаки Зодиака. Загляните в этот рейтинг. Возможно, ваш знак тут тоже есть.

Самые злые знаки Зодиака. Рейтинг отчаяных злюк

Лидирующее место среди злых зодиакальных знаков занял Скорпион. С виду это приветливые и заботливые люди, многие их даже считают наивными. Но это лишь маска, надетая для того, чтобы скрыть постоянно бурлящие эмоции. Хотя сдерживаются они до поры до времени. Как только их терпение лопнуло, остановить Скорпионов невозможно – они трансформируются в жестокую машину мести, сносящую всё на своём пути. Это самый опасный враг, который, кстати, никогда не сожалеет о причинённых другим бедах. Ведь это всё ради мести. Овен. Весёлый, жизнерадостный знак Зодиака, который всегда придёт на помощь. С ним не бывает скучно. Одним словом, Овен кажется прекрасным человеком, но это пока у него хорошее настроение. Если же вдруг ему его кто-то испортил, то нужно бежать, притом быстро… Он заводится с полоборота, готов растоптать объект своей ненависти. И никакие доводы и просьбы о мире не смогут решить проблемы, поэтому среди Овнов-мужчин можно часто встретить заядлых драчунов, женщины же убивают морально. Козерог. Это хладнокровный враг, который борется со своим неприятелем до полного его уничтожения. Всегда выходит победителем, потому что тщательно изучает слабые стороны противника, чтобы нанести удар по самому больному. Но хотелось бы отметить, что Козероги довольно редко мстят, так как разозлить их по-настоящему очень сложно. Они становятся безжалостными только при условии, если задета их гордость. Близнецы. Возможно, то, что Близнецы попали в пятёрку лидеров злых знаков Зодиаков, многих удивит. Ведь это очень милые и весёлые люди. Со стороны кажется, что они совсем не обидчивые. Но это не так, потому что ранить Близнеца очень легко, только он это не покажет, но запомнит и обязательно отомстит, притом в самый неожиданный момент, чтобы было очень больно. Поэтому лучше с этим знаком дружить, а если вдруг возникнет какая-то ссора, то как можно быстрее уйти и долго не показываться ему на глаза. Рак. Если посмотреть на этих остроумных, весёлых и добродушных людей, то создаётся впечатление, что нет прекраснее их. И тут не поспоришь. Своё настоящее лицо они покажут только после того, как их сильно ранят. Со своим желанием отомстить они не смогут справиться. Сделают это так, чтобы обидчик запомнил навсегда. Рыбы. Этот знак очень не любит, когда вмешиваются в его личную жизнь. Кто посмеет это сделать, тот окажется в аду, устроенном Рыбами. Полетят головы не только обидчика, но и его ближнего окружения. Лев. Он не любит считаться с чужим мнением, думая, что все должны делать так, как хочет он. Поэтому и кажется, что Лев злой. Но это не так. Просто у него такой характер – указывать, а это не всем нравится. А вот злопамятным Льва можно назвать – он никогда не простит предательство, ложь и тех, кто не ценит его доброту. Телец. Этот знак очень упрямый, из-за этой своей черты часто вспыхивает, но быстро отходит. Тем более если у него попросят прощения. Его отходчивость скорее относит его в список не злых знаков, а эмоциональных. Стрелец. Задеть его может слово, резко сказанное в его адрес. Но Стрельцы имеют такую особенность – всё быстро забывать. Единственное, что они не смогут забыть – это успех тех, кого они считали слабее себя в профессиональном плане. В этом случае они с лёгкостью подставят этого человека, чтобы снова подняться в глазах руководства. Весы. Это мирный и цивилизованный знак, который никогда не ссорится. Его может разозлить только вмешательство в его внутренний мир. К Весам лучше не лезть в душу, чтобы не оказаться под лавиной негодования, часто проявляемого гнетущим молчанием. Дева. Они ненавидят тех, кто забирает то, что принадлежит только им. В этом случае Девы готовы разорвать на мелкие кусочки. Но, если же не претендовать на их личное, то с этим знаком можно жить в мире и согласии. Водолей. Самый терпеливый знак, поэтому нужно очень постараться, чтобы его разозлить, а тем более заставить мстить. Разве только если кто-то обидел их близкого человека, например, ребёнка или любимого. Поэтому лучше этого не делать.

Теперь, когда вы узнали, какие самые злые знаки Зодиака, вам будет проще объяснить свой или чужой гнев, а также попытаться избегать конфликтных ситуаций, зная, что может разозлить того или другого представителя зодиакального созвездия.