Что готовит грядущий год? Этим вопросом мы задаёмся каждый раз накануне смены календаря. Звёзды знают ответ заранее! Астрологи уже назвали 5 знаков Зодиака, жизнь которых изменится в 2019 году. Что нас ждёт: положительные метаморфозы или неприятности, любовь или разлука, финансовое благополучие или разорение? Будут ли события происходить рутинно или всё вдруг перевернётся вверх дном? Мы готовы приоткрыть завесу тайны.

Итак, совсем скоро наступит 2019 год и кардинальные изменения случатся у 5 знаков Зодиака. Некоторые пертурбации, честно скажем, будут неприятными, но всё-таки больше хорошего. Коснутся ли вас перемены? К чему готовиться? Узнайте, проверив прогноз на грядущие двенадцать месяцев.

Изменится ли моя жизнь в 2019 году?

Нашу нынешнюю восточную покровительницу, спокойную и флегматичную Жёлтую Собаку, сменит Свинья. Зверушка исключительно приземлённая, в меру хозяйственная и бойкая. Есть у неё и плохие черты характера: капризность, склонность к манипулированию, расточительность. Астрологи предупреждают: если вашему знаку покровительствует стихия Земли, забудьте о спокойной жизни! Но это не значит, что остальные могут расслабиться. Ветер перемен закружит и представителей других стихий. Огонь и Вода также будут затронуты всяческими метаморфозами, ведь свинки любят и погреться, и в лужах поваляться. Что же приготовил нам гороскоп?

5 знаков Зодиака, жизнь которых изменится в 2019 году

1. Тельцы. Не ждите покоя!





Попрощайтесь со скукой и рутиной! Тельцы, в следующие 12 месяцев жизнь повернётся к вам совершенно неожиданной стороной. Но это будут приятные пертурбации. Астрологи рекомендуют: не упустите шанс, который дают звёзды. Решительность и уверенность – ваши помощники, особенно если речь идёт о делах любовных! Тем представителям этого знака, которые хотят приятных метаморфоз в этой сфере, придётся активировать всю свою жизненную энергию. Но, согласитесь, это лучше, чем несбыточные мечты в тихом болоте серых будней.

2. Львы. Вас закружит ветер позитива!





Грядущие 12 месяцев - время осознания и реализации. Наберитесь душевных сил и смелости, а звёзды подскажут, как добиться исполнения мечты! Астрологи предупреждают, дорога к цели не всегда будет гладкая. Если не пошевелитесь, ничего не случится. Впрочем, трудностей нужно бояться только инертным лентяям. Люди активные окажутся в вихре приятных событий, который успокоится в гавани любви и благополучия.

3. Девы. Готовьтесь к существенным переменам!

Относите себя к категории людей тихих или застенчивых? Выходите из удобной, но непривлекательной оболочки! В 2019 году звёзды дают шанс отпустить реальные и придуманные страхи, забыть о заботах, научиться, наконец, контролировать дела. Пришло время направить жизненный путь в выгодную вам сторону. Запомните, каждое действие приведёт к закономерному результату. Почему бы не начать новую карьеру, о которой так долго мечтали, или не оставить партнёра, которого вы перестали любить? Будущее за вами!

4. Козероги. Помните: удача бежит за смелым!

Гороскоп для вас похож на большущую бочку мёда, в которой прячутся: везение, любовь, исполнение желаний. Ложка дёгтя, правда, тоже наличествует - страх перемен. Всё получится, если вы перестанете бояться. В личной жизни и в работе смело идите по дорожкам, которые раньше пропускали из-за нерешительности. А вот одиночества следует опасаться. Ищите общение, не бойтесь открыть сердце нравящемуся человеку, вас поймут и ответят взаимностью.

5. Рыбы. Шевелите плавниками, и всё получится!

Звёзды обещают затишье до весны. Начиная с марта события будут мелькать, подобно кинокадрам. Главное для Рыбок в 2019 году – поспевать ловить шансы, подбрасываемые небесными покровителями. Изменения затронут финансовую и любовную сферы. Гороскоп обещает, что они будут позитивными. Новые знакомства и отношения вряд ли окажутся перспективными, зато будет много приятных неожиданностей от старых друзей.

Даже если вы не нашли себя в числе 5 знаков Зодиака, жизнь которых изменится в 2019 году, не расслабляйтесь! Астрологи обещают приятные метаморфозы всем. Просто, чтобы звёзды были благосклонны, кому-то придётся проявить больше активности.