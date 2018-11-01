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5 знаков Зодиака, жизнь которых изменится в 2019 году

Что готовит грядущий год? Этим вопросом мы задаёмся каждый раз накануне смены календаря. Звёзды знают ответ заранее! Астрологи уже назвали 5 знаков Зодиака, жизнь которых изменится в 2019 году. Что нас ждёт: положительные метаморфозы или неприятности, любовь или разлука, финансовое благополучие или разорение? Будут ли события происходить рутинно или всё вдруг перевернётся вверх дном? Мы готовы приоткрыть завесу тайны.

 

5 знаков зодиака жизнь которых изменится в 2019 году

 

Итак, совсем скоро наступит 2019 год и кардинальные изменения случатся у 5 знаков Зодиака. Некоторые пертурбации, честно скажем, будут неприятными, но всё-таки больше хорошего. Коснутся ли вас перемены? К чему готовиться? Узнайте, проверив прогноз на грядущие двенадцать месяцев.

 

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Изменится ли моя жизнь в 2019 году?

Нашу нынешнюю восточную покровительницу, спокойную и флегматичную Жёлтую Собаку, сменит Свинья. Зверушка исключительно приземлённая, в меру хозяйственная и бойкая. Есть у неё и плохие черты характера: капризность, склонность к манипулированию, расточительность. Астрологи предупреждают: если вашему знаку покровительствует стихия Земли, забудьте о спокойной жизни! Но это не значит, что остальные могут расслабиться. Ветер перемен закружит и представителей других стихий. Огонь и Вода также будут затронуты всяческими метаморфозами, ведь свинки любят и погреться, и в лужах поваляться. Что же приготовил нам гороскоп?

5 знаков Зодиака, жизнь которых изменится в 2019 году

1. Тельцы. Не ждите покоя!


Попрощайтесь со скукой и рутиной! Тельцы, в следующие 12 месяцев жизнь повернётся к вам совершенно неожиданной стороной. Но это будут приятные пертурбации. Астрологи рекомендуют: не упустите шанс, который дают звёзды. Решительность и уверенность – ваши помощники, особенно если речь идёт о делах любовных! Тем представителям этого знака, которые хотят приятных метаморфоз в этой сфере, придётся активировать всю свою жизненную энергию. Но, согласитесь, это лучше, чем несбыточные мечты в тихом болоте серых будней.

 

2. Львы. Вас закружит ветер позитива!


Грядущие 12 месяцев - время осознания и реализации. Наберитесь душевных сил и смелости, а звёзды подскажут, как добиться исполнения мечты! Астрологи предупреждают, дорога к цели не всегда будет гладкая. Если не пошевелитесь, ничего не случится. Впрочем, трудностей нужно бояться только инертным лентяям. Люди активные окажутся в вихре приятных событий, который успокоится в гавани любви и благополучия.

 

3. Девы. Готовьтесь к существенным переменам!

 

Относите себя к категории людей тихих или застенчивых? Выходите из удобной, но непривлекательной оболочки! В 2019 году звёзды дают шанс отпустить реальные и придуманные страхи, забыть о заботах, научиться, наконец, контролировать дела. Пришло время направить жизненный путь в выгодную вам сторону. Запомните, каждое действие приведёт к закономерному результату. Почему бы не начать новую карьеру, о которой так долго мечтали, или не оставить партнёра, которого вы перестали любить? Будущее за вами!

 

4. Козероги. Помните: удача бежит за смелым!

 

Гороскоп для вас похож на большущую бочку мёда, в которой прячутся: везение, любовь, исполнение желаний. Ложка дёгтя, правда, тоже наличествует - страх перемен. Всё получится, если вы перестанете бояться. В личной жизни и в работе смело идите по дорожкам, которые раньше пропускали из-за нерешительности. А вот одиночества следует опасаться. Ищите общение, не бойтесь открыть сердце нравящемуся человеку, вас поймут и ответят взаимностью.

 

5. Рыбы. Шевелите плавниками, и всё получится!

 

Звёзды обещают затишье до весны. Начиная с марта события будут мелькать, подобно кинокадрам. Главное для Рыбок в 2019 году – поспевать ловить шансы, подбрасываемые небесными покровителями. Изменения затронут финансовую и любовную сферы. Гороскоп обещает, что они будут позитивными. Новые знакомства и отношения вряд ли окажутся перспективными, зато будет много приятных неожиданностей от старых друзей.

 

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Даже если вы не нашли себя в числе 5 знаков Зодиака, жизнь которых изменится в 2019 году, не расслабляйтесь! Астрологи обещают приятные метаморфозы всем. Просто, чтобы звёзды были благосклонны, кому-то придётся проявить больше активности.


 (голосов: 2)
Автор: Анастасия Педыч
Вчера, 18:12

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