Лучшие детские натуральные зубные пасты с Iherb.com без фтора, рейтинг
Натуральный состав – важнейшее требование к детским зубным пастам. Ведь маленькие непоседы попросту не умеют сплёвывать чистящую массу, глотая её. А ещё они не любят ухаживать за зубами, не понимая всей важности мероприятия. Проблема решаема, если использовать вкусное средство с приятным ароматом. Найти такие в продаже не сложно, производители уделяют детскому сегменту огромное внимание. Но цены частенько откровенно пугают. Специально для родителей, которые предпочитают разумные покупки, предлагаем рейтинг лучших детских натуральных зубных паст без фтора с Iherb.com. Даже с учётом стоимости доставки товар дешевле в разы. Информация объективная, мы подбирали продукцию, ориентируясь на оценки и отзывы. Чтобы удобнее было найти подходящий вариант, список разбит на несколько пунктов (по возрасту).
Для самых маленьких (3 месяца +): рейтинг натуральных зубных паст с Iherb без фтора
1. Weleda, детский зубной гель
Абсолютно безопасен (не содержит синтетических красителей, ароматизаторов, консервантов, сырья, извлечённого из минеральных масел). Товар с превосходной репутацией. Состав ориентирован на естественную стоматологическую помощь: очищение, поддержание здоровья молочных зубов и ротовой полости. Использовать его можно с момента, когда у малыша впервые зачешутся дёсенки и он потребует особенного внимания. Относительный минус – мягкий мятный привкус (вместо конфетной или фруктовой сладости) не всем нравится.
Цена = 6,14$.
2. Xlear, Kids Spry с ксилитом оригинальный
Внимание, продукт ориентирован конкретно на самых маленьких, предназначение - формирование благоприятной среды прорезающимся зубкам, мягкая чистка. Формула включает всего 5 компонентов: воду, ксилитол, глицерофосфат кальция, сгущающую камедь целлюлозы, вытяжку из грейпфрутовых семечек (органический консервант). Использовать гель производитель рекомендует после каждого кормления (до 5 раз в день) и перед сном. В отзывах пишут: гель безопасен, хорошо пахнет, нравится детишкам, но качество «мягкого» очищения оставляет желать лучшего.
Цена = 4,79$.
3. BabyGanics, арбуз
Прозрачный гель бережно и мягко ухаживает за дёснами и прорезающимися «жемчужинками». Его не обязательно выдавливать на щётку, можно и на палец, чтобы в процессе ухода на ощупь диагностировать состояние ротовой полости малыша. Содержит натуральный подсластитель – стевию, очищающая компонента – ксилит. Одно плохо – наличие ароматизаторов непонятного происхождения.
Цена = 5,81$.
4. Hello, для обучения гигиене полости рта, с органическим яблочным ароматом
Бесцветный гель изготовлен из натуральных компонентов, не содержит искусственных подсластителей, красителей, сахара и прочих вредностей. По уверениям производителя, абсолютно безопасен при глотании. Деликатно чистит прорезающиеся зубки, благотворно действует на воспалённые дёсенки. Вкус приятный. Минус – по незначительному количеству отзывов трудно выявить все достоинства и недостатки.
Цена = 3,90$.
5. Orajel, Paw Patrol Training, фруктовый вкус
95 из 100 родителей покупают этот товар из-за симпатичной упаковки с персонажами «Щенячьего патруля». В итоге получают очень даже неплохой продукт (неабразивный, но с хорошими чистящими свойствами). Правда, груднички не реагируют на мультяшных персонажей, зато детишки постарше в восторге. Одно смущает: наличие в составе потенциально токсичного пропиленгликоля и полоксамера 407.
Цена = 3,29$.
Детские зубные пасты без фтора с Iherb.com для малышей 6 месяцев +
1. Jack n' Jill, малина
Натуральные компоненты, приятный запах и вкус, качественная чистка налёта – эти плюсы чаще других упоминают активные мамочки, нахваливая продукт на форумах. Паста-гель не содержит красителей, зато в составе наличествуют: ксилит, органический малиновый ароматизатор, экстракт календулы камедь, кремнезём, растительный глицерин. Средство прекрасно пенится, удивительно пахнет, а ещё оно не только чистит, но и заживляет, укрепляет дёсны. Тем, кто не любит малину, производитель предлагает другие вкусы: банан, клубника, чёрная смородина и черника.
Цена = 7$.
2. RADIUS, органическая детская зубная паста USDA, кокосовый банан
Особенность состава – комбинация солей кальция и органического кокосового масла, обеспечивающая детоксикацию ротовой полости, щадящее отбеливание, улучшение здоровья дёсен. Другие полезные компоненты: экстракты и вытяжки алоэ, розмарина, грейпфрута (отвечают за качественный уход). Весёлая нотка – натуральный банановый ароматизатор. Родители пишут, что паста ну очень похожа на пюре, плюс содержит кокосовые хлопья. Попадаются нарекания на некачественное удаление налёта.
Цена = 5,39$.
3. Earth's Best, яблоко-груша
Продаётся в наборе с силиконовой щёткой-напальчником. Натуральная формула не включает вредных или сомнительных компонентов. Очищающий элемент – ксилит, успокаивающий – пантенол, укрепляющий – лактат кальция. Приятным бонусом к этой композиции можно считать В5, отруби и бета глюкан. Небольшая «ложка дёгтя», попадающаяся в отзывах, - претензии к производителю относительно качества упаковки.
Цена = 6,03$.
Какую зубную пасту без фтора лучше купить ребенку от 2-х лет и старше?
1. Nature's Gate, вишнёвый гель
Комплекс объединяет в себе кальций, двуокись кремния и 7 растительных компонентов. Первый элемент необходим для укрепления молочных зубов, он же препятствует деминерализации. Функции второй составляющей: очищение и полировка. Действие экстрактов алоэ, бисаболола и имбиря направлено на купирование воспалительных процессов. Другие растительные компоненты помогают поддерживать здоровую микроэкологию ротовой полости. Но гель практически не пенится, из-за этого и специфического вишнёвого вкуса некоторые капризули категорически не хотят им пользоваться.
Цена = 4,70$.
2. Jason Natural, Powersmile
Версия для тех, кто борется за сияющую улыбку. Паста действительно натуральная, не содержит закамуфлированной химии. Она прекрасно отбеливает, препятствует образованию налёта, освежает дыхание. Товар смело можно отнести к категории «для всей семьи». Один минус – сильный привкус перечной мяты не нравится ребятишкам, полюбившим сладкие «конфетные» составы.
Цена = 2,27$.
3. Tom's of Maine, клубничный вкус
Умеренная стоимость и большой объём тубы сделали это средство фаворитом отечественных форумов и отзовиков. 90% пользователей подчёркивают ещё и приятный вкус. Паста мягко очищает, а при регулярном использовании защищает от образования налёта. Важное «но»: содержит SLS. В нашем списке этот товар оказался исключительно из-за повсеместной популярности.
Цена = 4,44$.
Стоимостные показатели и ассортимент могут меняться.
Искренне надеемся, что наш рейтинг лучших детских натуральных зубных паст без фтора поможет вам определиться с выбором и сделать удачную покупку на Iherb.com.
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