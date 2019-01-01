Лучшие детские натуральные зубные пасты с Iherb.com без фтора, рейтинг

Натуральный состав – важнейшее требование к детским зубным пастам. Ведь маленькие непоседы попросту не умеют сплёвывать чистящую массу, глотая её. А ещё они не любят ухаживать за зубами, не понимая всей важности мероприятия. Проблема решаема, если использовать вкусное средство с приятным ароматом. Найти такие в продаже не сложно, производители уделяют детскому сегменту огромное внимание. Но цены частенько откровенно пугают. Специально для родителей, которые предпочитают разумные покупки, предлагаем рейтинг лучших детских натуральных зубных паст без фтора с Iherb.com. Даже с учётом стоимости доставки товар дешевле в разы. Информация объективная, мы подбирали продукцию, ориентируясь на оценки и отзывы. Чтобы удобнее было найти подходящий вариант, список разбит на несколько пунктов (по возрасту).

Для самых маленьких (3 месяца +): рейтинг натуральных зубных паст с Iherb без фтора

ВАЖНО: форумы и иже с ними – замечательный непредвзятый источник информации, но существует множество индивидуальных факторов, которые онлайн-советчики не учитывают. Перед покупкой конкретного средства рекомендуем обсудить со стоматологом целесообразность использования именно этого состава.

1. Weleda, детский зубной гель

Абсолютно безопасен (не содержит синтетических красителей, ароматизаторов, консервантов, сырья, извлечённого из минеральных масел). Товар с превосходной репутацией. Состав ориентирован на естественную стоматологическую помощь: очищение, поддержание здоровья молочных зубов и ротовой полости. Использовать его можно с момента, когда у малыша впервые зачешутся дёсенки и он потребует особенного внимания. Относительный минус – мягкий мятный привкус (вместо конфетной или фруктовой сладости) не всем нравится.

Цена = 6,14$.

2. Xlear, Kids Spry с ксилитом оригинальный

Внимание, продукт ориентирован конкретно на самых маленьких, предназначение - формирование благоприятной среды прорезающимся зубкам, мягкая чистка. Формула включает всего 5 компонентов: воду, ксилитол, глицерофосфат кальция, сгущающую камедь целлюлозы, вытяжку из грейпфрутовых семечек (органический консервант). Использовать гель производитель рекомендует после каждого кормления (до 5 раз в день) и перед сном. В отзывах пишут: гель безопасен, хорошо пахнет, нравится детишкам, но качество «мягкого» очищения оставляет желать лучшего.

Цена = 4,79$.

3. BabyGanics, арбуз

Прозрачный гель бережно и мягко ухаживает за дёснами и прорезающимися «жемчужинками». Его не обязательно выдавливать на щётку, можно и на палец, чтобы в процессе ухода на ощупь диагностировать состояние ротовой полости малыша. Содержит натуральный подсластитель – стевию, очищающая компонента – ксилит. Одно плохо – наличие ароматизаторов непонятного происхождения.

Цена = 5,81$.

4. Hello, для обучения гигиене полости рта, с органическим яблочным ароматом

Бесцветный гель изготовлен из натуральных компонентов, не содержит искусственных подсластителей, красителей, сахара и прочих вредностей. По уверениям производителя, абсолютно безопасен при глотании. Деликатно чистит прорезающиеся зубки, благотворно действует на воспалённые дёсенки. Вкус приятный. Минус – по незначительному количеству отзывов трудно выявить все достоинства и недостатки.

Цена = 3,90$.

5. Orajel, Paw Patrol Training, фруктовый вкус

95 из 100 родителей покупают этот товар из-за симпатичной упаковки с персонажами «Щенячьего патруля». В итоге получают очень даже неплохой продукт (неабразивный, но с хорошими чистящими свойствами). Правда, груднички не реагируют на мультяшных персонажей, зато детишки постарше в восторге. Одно смущает: наличие в составе потенциально токсичного пропиленгликоля и полоксамера 407.

Цена = 3,29$.

Детские зубные пасты без фтора с Iherb.com для малышей 6 месяцев +

1. Jack n' Jill, малина

Натуральные компоненты, приятный запах и вкус, качественная чистка налёта – эти плюсы чаще других упоминают активные мамочки, нахваливая продукт на форумах. Паста-гель не содержит красителей, зато в составе наличествуют: ксилит, органический малиновый ароматизатор, экстракт календулы камедь, кремнезём, растительный глицерин. Средство прекрасно пенится, удивительно пахнет, а ещё оно не только чистит, но и заживляет, укрепляет дёсны. Тем, кто не любит малину, производитель предлагает другие вкусы: банан, клубника, чёрная смородина и черника.

Цена = 7$.

2. RADIUS, органическая детская зубная паста USDA, кокосовый банан

Особенность состава – комбинация солей кальция и органического кокосового масла, обеспечивающая детоксикацию ротовой полости, щадящее отбеливание, улучшение здоровья дёсен. Другие полезные компоненты: экстракты и вытяжки алоэ, розмарина, грейпфрута (отвечают за качественный уход). Весёлая нотка – натуральный банановый ароматизатор. Родители пишут, что паста ну очень похожа на пюре, плюс содержит кокосовые хлопья. Попадаются нарекания на некачественное удаление налёта.

Цена = 5,39$.

3. Earth's Best, яблоко-груша

Продаётся в наборе с силиконовой щёткой-напальчником. Натуральная формула не включает вредных или сомнительных компонентов. Очищающий элемент – ксилит, успокаивающий – пантенол, укрепляющий – лактат кальция. Приятным бонусом к этой композиции можно считать В5, отруби и бета глюкан. Небольшая «ложка дёгтя», попадающаяся в отзывах, - претензии к производителю относительно качества упаковки.

Цена = 6,03$.

Какую зубную пасту без фтора лучше купить ребенку от 2-х лет и старше?

1. Nature's Gate, вишнёвый гель

Комплекс объединяет в себе кальций, двуокись кремния и 7 растительных компонентов. Первый элемент необходим для укрепления молочных зубов, он же препятствует деминерализации. Функции второй составляющей: очищение и полировка. Действие экстрактов алоэ, бисаболола и имбиря направлено на купирование воспалительных процессов. Другие растительные компоненты помогают поддерживать здоровую микроэкологию ротовой полости. Но гель практически не пенится, из-за этого и специфического вишнёвого вкуса некоторые капризули категорически не хотят им пользоваться.

Цена = 4,70$.

2. Jason Natural, Powersmile

Версия для тех, кто борется за сияющую улыбку. Паста действительно натуральная, не содержит закамуфлированной химии. Она прекрасно отбеливает, препятствует образованию налёта, освежает дыхание. Товар смело можно отнести к категории «для всей семьи». Один минус – сильный привкус перечной мяты не нравится ребятишкам, полюбившим сладкие «конфетные» составы.

Цена = 2,27$.

3. Tom's of Maine, клубничный вкус

Умеренная стоимость и большой объём тубы сделали это средство фаворитом отечественных форумов и отзовиков. 90% пользователей подчёркивают ещё и приятный вкус. Паста мягко очищает, а при регулярном использовании защищает от образования налёта. Важное «но»: содержит SLS. В нашем списке этот товар оказался исключительно из-за повсеместной популярности.

Цена = 4,44$.

Стоимостные показатели и ассортимент могут меняться.





Искренне надеемся, что наш рейтинг лучших детских натуральных зубных паст без фтора поможет вам определиться с выбором и сделать удачную покупку на Iherb.com.