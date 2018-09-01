Свиные рёбрышки в духовке с картошкой: рецепт с фото

Свиные рёбрышки в духовке с картошкой — блюдо, которое можно приготовить как к обеденному, так и к праздничному столу. Мясо получается сочным, с красивой румяной корочкой, и по вкусу очень напоминает шашлыки. Лёгкий аромат чеснока и прованских трав удачно дополняет вкус блюда, а карамельная корочка одним своим видом повышает аппетит, а готовить блюдо по понятному пошаговому рецепту очень просто.

Для запекания в духовке идеально подойдут свиные рёбра с хрящиками, которые получаются необыкновенно вкусными, сочными и хрустящими. Более крупные рёбрышки также получаются не менее вкусными по данному рецепту — технология приготовления остаётся точно такой же, но время выпекания в духовке нужно будет увеличить до 25 минут.

Ингредиенты для приготовления свиных рёбрышек в духовке с картошкой:

свиные рёбра — 700 г;

чеснок — 2 зуб.;

соль — 1 ч.л.;

смесь молотых перцев — 3 щеп.;

смесь прованских трав — 3 щеп.;

кетчуп — 1 ст.л.;

мёд — 0,5 ст.л.;

растительное масло — 0,5 ст.л.

Приготовление свиных рёбрышек в духовке с картошкой

Свиные рёбрышки промываем в холодной воде и убираем лишнюю влагу при помощи бумажного полотенца. Нарезаем мясо порционными кусочками вдоль рёбер.

Добавляем соль, перец, смесь прованских трав и чеснок, пропущенный через пресс. При желании в маринад для мяса можно добавить любые другие специи по вкусу, а также немного соевого соуса (в таком случае следует уменьшить количество соли). Заправленные специями рёбрышки оставляем мариноваться при комнатной температуре на 30 минут, прикрыв сверху пищевой плёнкой, чтобы мясо не заветрилось.

Маринованные свиные рёбра обжариваем с двух сторон до уверенной золотистой корочки на сильно раскалённой сковороде, смазанной небольшим количеством растительного масла. Лучше всего производить обжарку на сковороде с толстым дном, которая отлично держит высокую температуру.

В небольшой пиале соединяем мёд и кетчуп. Вместо кетчупа можно использовать любой другой острый соус или просто развести 1 столовую ложку томатной пасты в 100 мл воды и добавить пару щепоток перца чили.

Обжаренное мясо выкладываем на противень или в форму, выстеленную фольгой. Сверху щедро смазываем рёбрышки смесью соуса и мёда, чтобы в процессе выпекания образовалась красивая корочка.

Отправляем противень в духовку, разогретую до 180 градусов, и доводим мясо до полной готовности — приблизительное время выпекания 15-17 минут. Во время выпекания не следует открывать дверцу духовки или переворачивать рёбра.

Запечённые свиные рёбрышки подаём в горячем виде, дополнив блюдо соусом. Приятного аппетита!