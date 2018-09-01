5 знаков Зодиака, которые рискуют остаться в одиночестве

Люди по-разному относятся к одиночеству. Для одних это – страшная угроза, для других – недосягаемая мечта. Почему так? Авторитетные ответы на этот вопрос обычно дают психологи, выворачивая наизнанку нашу душу и всю подноготную. Мы же пошли другим путём: опросили астрологов. Да, черты характера, привычки и потребности у людей разные, но в гороскопах давно уже проанализированы и детализированы личностные качества представителей 12 знаков Зодиака. Которые из них остаются в одиночестве? Посмотрим, что поведали звёзды по этому поводу.

Знаки Зодиака, которые часто остаются в одиночестве

Овен

В стремлении к цели люди этого знака не замечают препятствий. Такая решительность восхитительна, но частенько из-за неё Овны черствеют сердцем. Близким людям не всегда по душе упрямство и эгоизм. Они либо отдаляются, либо просто беззастенчиво пользуются благами, которые им перепадают (кстати, обычно в немалом количестве). Достигая карьерных и финансовых высот, Овны частенько не обращают внимания на подобные «мелочи». А когда всё уже случается, не у всех хватает выдержки и жизненной энергии для кардинальных перемен.

Ещё один вариант развития ситуации: желание добиться расположения партнёра, который «не по зубам». Процесс увлекает, целеустремлённым Овнам всё по силам. Но, завоевав сердце того, кто казался таким важным и нужным, упрямцы ощущают усталость. Из-за этого отношения увядают.

Козерог

Практичность. Требовательность. Нацеленность на результат. Эти качества позволяют Козерогам без особых усилий добиваться желаемого практически в любой сфере деятельности. Только в личных отношениях они мешают. Слишком уж щепетильны рациональные упрямцы. Без малейших угрызений совести Козероги исключают из круга общения людей, не отвечающих их представлениям о жизни. А ещё вредные рогатики амбициозны. Нередко, увлёкшись карьерой, они не находят времени для личного счастья. Откладывают его на далёкое «потом», не задумываясь о том, что его может и не случиться.

Телец

«Лояльность к окружающим» - этот термин для несгибаемых рыцарей и железных леди просто не существует. Подобно Овнам, Тельцы целеустремлённы, более того, любят добиваться желаемого стремительными темпами. Их «половинки» не выдерживают напора, сбегают от амбициозных партнёров. Ещё одна беда – неприятие отношений, которые по каким-либо причинам кажутся Тельцам неправильными. Даже если это – большая любовь. Немало Тельцов в преклонном возрасте остаются одиночками или же рядом с теми, кто регулярно проверяет на прочность их безграничное терпение. Кто знает, что лучше?

Водолей

Самоуверенность и свободолюбие – первостепенные черты характера представителей этого знака. Именно из-за них среди Водолеев много одиночек. Только, как правило, отсутствие общества их мало того, что не напрягает, но и делает счастливыми. Ну и пусть воды подать некому, зато имеется масса свободного времени для познания и изобретений.

А где-то в глубине души эти одинокие гении верят, что совсем скоро появится тот, кто сможет их понять и оценить по достоинству.

Дева

Интеллектуалы. Перфекционисты. Идеалисты. Эти личностные качества Дев частенько мешают им наладить нормальные личные отношения. Партнёры объективно достойные не выдерживают постоянной конкуренции и бесконечных язвительных замечаний. Согласитесь, в любви это совершенно ни к чему. Другое дело, когда вторая половинка не дотягивает до высокого уровня, изначально находится под опекой. В таких ситуациях Девы раскрываются, как заботливые «мамочки» и «папочки».

Вот такие 5 знаков Зодиака, которые, как правило, остаются в одиночестве. Да, гороскопы можно бесконечно оспаривать. Доказывать себе и окружающим, что всё это – чушь. Только нужно ли? Ведь куда полезнее прочитать, осмыслить и сделать правильные выводы. И не факт, что если вы - Рак или, например, Лев, то одиночество вам не грозит.