Самые опасные знаки Зодиака по данным ФБР, рейтинг

Гороскоп может рассказать нам о многом, как о нашей личности, так и о нашем будущем, а также поведать, с какими мы можем столкнуться неприятностями или же какие шансы нам предоставит судьба. К тому же гороскоп может раскрыть секрет, какие же самые опасные знаки Зодиака и каких преступлений можно от них ожидать.

Так, ФБР США предоставило статистические данные по совершённым преступлениям, астрологи же провели согласно ним анализ и составили список самых опасных зодиакальных знаков.

Самые опасные знаки Зодиака

12. Близнецы. Это наименее опасный знак, среди Близнецов редко встречаются преступники. Максимум, на что они способны – это на мелкие преступления, происходящие из-за их двойственной натуры.

11. Водолей. У него очень доброе сердце, а также завышенное чувство справедливости. Эти люди сильные, харизматичные, умные, поэтому среди них часто встречаются жертвы, а не преступники.

10. Лев. Хотя это одно из самых страшных животных, этот зодиакальный знак не является самым опасным среди людей. Даже его природная импульсивность не станет причиной убийства. Скорее, наоборот, из-за своей горячности они чаще других попадают в беду.

9. Весы. Сдержанный и добрый знак Зодиака. Он может терпеть очень долго, пока его не подвергают насилию. Только в этом случае он способен совершить преступление. Кстати, обычно на этот шаг они идут из-за завышенного от природы чувства справедливости.

8. Дева. Это очень спокойный и уравновешенный знак, поэтому вывести их из себя очень сложно. Но кому это удастся сделать – не поздоровится, могут и убить. Притом делают это аккуратно и продуманно, по-другому не могут, ведь они так любят во всём порядок.

7. Рыбы. Они сострадательны и чувственны, дружелюбны и не злопамятны. Поэтому пойти на преступление для них сложно. Однако и они не безгрешны: природная предрасположенность к зависимости может сделать из них серийных маньяков, жестоко убивающих жертву.

6. Козерог. Как показывает статистика, этот знак Зодиака является средним преступником. Они ценят закон, живут всегда по правилам. Но всё же и среди них встречаются убийцы. Они убивают редко, но если начинают, то остановить их очень сложно – входят в раж.

5. Скорпион. Это мелочные садисты. Если их рассердить, то этот знак способен на многое: славится кровожадностью. Но самое страшное, что после преступления Скорпионы не чувствуют себя виноватыми, что подталкивает их снова и снова продолжать своё опасное дело.

4. Овен. С ним лучше не спорить, потому что тот, кто скажет ему о том, что Овен не прав, может пожалеть. В гневе этот знак очень опасный – убьёт, не задумываясь. Потом, конечно, отойдёт и простит, но преступление будет совершено, и жертву уже не оживить!

3. Стрелец. Он злопамятен, поэтому никогда не прощает. Среди представителей этого знака много главарей преступных групп, совершивших массовые убийства.

2. Телец. Это один из самых опасных знаков Зодиака. Упрямый, капризный и злопамятный. В гневе страшен. Однако из-за своей природной рассудительности редко идёт на самостоятельное убийство, у него всегда найдутся те, кто придёт на помощь в этом деле. Зато мошенник из Тельца знатный, тут ему равных нет.

1. Рак. Самый опасный знак Зодиака. Может убить из-за ревности или перепада настроения. Среди них довольно много мошенников и убийц.

Итак, самый страшный преступник среди огненных знаков – это Стрелец, самый опасный воздушный знак – это Водолей, земной – Телец, это всё его темперамент, ну а главный «водный» бандит – Рак. Страшно?