Не все могут любить, как описано в сказке, хотя все об этом мечтают. Все мы разные, и часто на наш характер и темперамент влияет созвездие, под которым мы родились. Так, астрологи выявили 5 знаков Зодиака, которые не умеют любить. Вот о них мы и расскажем.

Знаки Зодиака, которые не умеют любить

Близнецы

Люди, рождённые под этим знаком Зодиака, легко признаются в любви, не питая при этом страстных чувств. Для них фраза «я тебя люблю» не имеет важного значения. Часто Близнецы её используют только лишь для того, чтобы привлечь понравившуюся особу. Лгать партнёру для них не составляет труда, поэтому среди них много любителей сходить налево. К тому же этот знак по натуре довольно активный, поэтому мало кто из них мечтает о свадьбе и детях, быт их гнетёт. Если же они всё же решатся создать семью, то при одном условии – партнёр должен им обеспечить яркую жизнь. Ко всему прочему, Близнецы не отдают, а только берут, к этому нужно привыкнуть, по-другому отношения складываться не будут. Разрыв они воспринимают с лёгкостью.

Водолей

Они ценители свобод и независимости в связях, поэтому им нужны чувства без обязательств. Они всегда придут на помощь партнёру, поддержат в сложной ситуации, но надолго их не хватает, неприятности их тяготят. Что касается страсти, то вначале она просто бурлит, однако после окончания букетно-конфетного периода Водолеи начинают скучать, уходя в себя. Может возникнуть ощущение, что перед вами человек, настолько уставший от жизни, что его ничто и никто не радует. Сами они никогда не пойдут на разрыв, часто из жалости ко второй половинке. Однако вынести жизнь с ними очень сложно – часто хочется от их скукоты и безынициативности просто сбежать.

Скорпион

Это жестокий знак Зодиака и очень закрытый. Правда, если с ними быть откровенными, то они смогут открыться. В браке они часто уходят в себя, это им жизненно необходимо: отключаются от проблем и хлопот. Их природная непредсказуемость сильно портит впечатление о них: сегодня он весел и задорен, игрив и всепрощающ, а завтра агрессивен и язвителен. Чтобы его любить, нужно быть очень терпеливым человеком. Одним словом, Скорпионы – вовсе не подарок, да и полюбить по-настоящему никогда не смогут.

Козерог

Упрямый, мелочный и эгоистичный Козерог в отношениях часто перекладывает инициативу на плечи партнёра, продолжая свой холостяцкий образ жизни. Они предпочитают проводить время больше в одиночестве, чем со второй половинкой, редко проявляют заботу, но жёсткость – это природное. Любят поспорить из-за пустяков, редко идут на компромисс, практически никогда не извиняются, даже если понимают, что виноваты. Они отличные руководители, и в личной жизни не могут отключить функцию управлять, что часто мешает развиваться любовной связи в необходимом русле.

Рак

Этот знак не умеет питать нежные чувства. Обычно он ищет того, с кем ему будет комфортно. Раки – романтики и увлекательные личности, но только в начале романа. Добившись своего, отходят настолько, как подсказывает им здравый смысл. От представителей этого знака не стоит ждать сильных эмоций, так как они скучны по природе. Раки отлично пекутся об окружающих, но вот любить с душой не могут. К тому же, Раков гнетёт спокойное времяпрепровождение, но и избыток проблем их тоже выбивает из колеи. Этот знак любит жить по расписанию, даже в интимной жизни.

Совместимость в любви согласно астрологическому гороскопу ещё не показатель того, что вы безупречно подходите друг другу. Ведь партнёр может обидеть своей неспособностью выражать чувства. Конечно, это не показатель того, что если вы встретите кого-то из 5 знаков Зодиака, которые не умеют любить, то будете разочарованы. Они, даже если и сдержаны в эмоциях, поверьте, эти люди всё равно смогут вам подарить счастье.