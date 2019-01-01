Пхали из свеклы по грузински: рецепт с фото

Появился у нас ещё со студенческих времён один друг – Сергили. По национальности он грузин, но мы на курсе его быстренько переиначили в более привычного Серёгу и даже иногда забывали про его южные корни, потому как он внешне ничем особо от нас не отличался (мама у него была полька и, видно, её гены внешности взяли верх). Так думали и мы с мужем, пока неожиданно не попали к нему в гости.

Помню, это было уже холодной осенью, мы гуляли по парку (да, были и такие времена, когда не сидишь перед экраном ноутбука изо дня в день, а наслаждаешься жизнью от банального соприкосновения рук с любимым человеком). Я собирала опавшие с деревьев листики на очередную икебану, а будущий муж ненавязчивыми влюблёнными глазами следил за моими движениями… но неожиданно на небе начали собираться тучи, которые грозились разразиться настоящей бурей. Будучи недалеко от студенческих общаг, мы вспомнили про давешнее приглашение Серёги зайти в гости и не преминули им тут же воспользоваться. Быстренько добежав до нужного здания (думаю, что капельки начинающегося дождя этот процесс значительно ускорили), мы забежали в проходную. Пройдя пост и записав практически все свои данные в журнал, который грозно подсунула нам тамошняя тётенька, мы, не став дожидаться лифта, взбежали на 3 этаж. Быстро отыскав нужную комнату, мы очень обрадовались, застав сокурсника дома. И тут началось самое интересное: вместо Серёги, которого мы знали уже практически год, перед нами предстал Сергили. Да, да, с той минуты именно так и никак иначе. Он с какой-то неимоверной скоростью накрыл стол с блюдами и яствами, которые я не то, что видела впервые в жизни, да я даже и на картинках в любимой маминой книге «О вкусной и здоровой пище» в разделе «праздники и банкеты» таких не лицезрела. Обалдевшие от увиденного, мы сидели, как притихшие зайчата, и ждали, что же будет дальше. А Сергили всё не унимался: налив в бокалы красного вина, он вдруг так красиво запел песню, что мы влюбились в него уже на всю оставшуюся жизнь. Не буду рассказывать, как долго он нас потчевал, скажу лишь одно: вечер был незабываем. С того вечера Сергили для нас стал очень родным и близким человеком. И теперь, встречаясь довольно редко (из-за расстояния между нашими странами, да и нередких домашних хлопот), мы всегда вспоминаем ту, первую нашу встречу, когда мы открыли для себя не просто сокурсника Серёгу, а познакомились с частичкой великой Грузии в лице Сергили.

Ни одно их застолье не проходит без пхали из свеклы по-грузински. В ней можно изменять основной овощ: это может быть свекла, морковь, лук, картофель, кукуруза или др., но главным и постоянным всегда остаётся наличие специй, зёрен граната, винного уксуса и грецких орехов.

Попробуйте и вы сделать пикантную, острую и весьма ароматную закуску по нашему пошаговому рецепту с фото. Для этого понадобится около 1 часа (в зависимости от овоща, из которого будет готовиться блюдо) . Рецепт рассчитан на 5-7 порций.

Ингредиенты для пхали из свеклы по-грузински:

свекла – 1 шт.,

морковь – ½ шт.,

грецкие орехи – 1/3 стакана,

винный уксус – 1 ч.л.,

зёрна граната – 2 ст.л.,

кинза – 1-2 веточки,

красный жгучий перец – ¼ шт.,

чеснок – 2 зубчика,

специи хмели-сунели – ¼ ч.л.,

специи «для сациви» - ¼ ч.л.,

красный молотый перец – ¼ ч.л.

соль – по вкусу,

оливковое масло – 1 ст.л.

Для «пхали с морковью»:

морковь – 1 шт.,

грецкие орехи – 1/3 стакана,

винный уксус – 1 ч.л.,

зёрна граната – 2 ст.л.,

кинза – 1-2 веточки,

красный жгучий перец – ¼ шт.,

чеснок – 2 зубчика,

специи хмели-сунели – ¼ ч.л.,

специи «для сациви» - ¼ ч.л.,

красный молотый перец – ¼ ч.л.,

соль – по вкусу,

оливковое масло – 1 ст.л.

Рецепт приготовления пхали из свеклы по-грузински

Сначала необходимо отварить свеклу и морковь.

Для этого берём отдельно две кастрюли, кладём овощи и заливаем их доверху водой. Подсаливаем, наливаем по ложке оливкового масла и ставим на огонь. Доводим до кипения и варим до готовности на медленном огне 25 минут / 1 час (морковь / свекла). После отведённого времени сливаем кипяток и заливаем сваренные овощи холодной водой на 5-10 минут.

Вместе не стоит варить, иначе морковь окрасится в ярко-красный цвет.

Продукты, необходимые для приготовления рецепта пхали со свеклой и морковью. Сначала приготовим пхали со свеклой. Отваренную свеклу нарезаем на небольшие кусочки.

Ядра грецких орехов добавляем к свекле.

Наливаем винный уксус и мелко нарезанную кинзу.

Засыпаем специи: хмели-сунели, «для сациви», красный молотый перец, соль, чеснок (измельчаем с помощью чесночного пресса), жгучий красный перец (удаляем семена и плодоножку).

Для того, чтобы в конце было легче формировать шарики (пхали) на сервировочном блюде, добавляем отваренную половинку моркови. Можно делать и без неё, но тогда консистенция будет немного жидковатая и подавать пхали надо будет в соуснице или сразу намазанной на брускетту или хлеб.

Измельчаем продукты в стационарном или погружном блендере до получения однородной консистенции.

Для того, чтобы сделать пхали с морковью, проделываем те же шаги, что и при приготовлении пхали со свеклой, придерживаясь соответствующей рецептурной карты.

Формируем из приготовленного морковного и свекольного фарша порционные шарики.

Сверху на каждый шарик кладём пару зёрен граната.

Пхали с морковью и свеклой – готовы!

Подаём пхали как отдельное блюдо вместе с хлебом или же в виде острой закуски к мясу.

Приятного аппетита и добро пожаловать в Грузию!