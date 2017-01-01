Салат «Гранатовый браслет» с курицей (без свеклы): рецепт с фото

Предлагаю вам самый вкусный вариант салата «Гранатовый браслет» с курицей. Готовится он без свеклы. Можно с уверенностью сказать, что такой слоёный салат «Гранатовый браслет» будет прекрасным дополнением праздничного или повседневного стола. Ингредиенты для салата самые обычные и не дорогие. Приготовьте салатик по этому рецепту с пошаговыми фотографиями и не пожалеете!

Ингредиенты слоёного салата «Гранатовый браслет»:

Куриное филе – 1 шт.

Соль – по вкусу

Лук репчатый – 1 шт.

Уксус – ¼ ч.л.

Растительное масло – 0,5 ч.л.

Картофель – 2 шт.

Яйцо куриное – 4 шт.

Сыр твёрдый – 100 г

Майонез – по вкусу

Гранат – 0,5 шт.

Рецепт приготовления слоёного салата «Гранатовый браслет» без свеклы:

1) Перед тем, как мы приступим к сбору салата, нужно подготовить все необходимые продукты. Сначала отварить куриную грудку до готовности. Воду, в которой мы будем её варить, нужно посолить немного. Затем отварить картофель и яйца.

2) Когда грудка готова, вынимаем её из воды и нарезаем на небольшие кусочки. Блюдо для салата должно быть плоским. В центр блюда ставим неширокий стакан или рюмку. Первым слоем равномерно выкладывается измельчённая курица.

3) Теперь берём лук, чистим и мелко нарезаем. В лук добавляем уксус и растительное масло и оставляем на 5 минут, чтобы лук немного замариновался. Можно процесс с луком выполнить в самом начале, если вы хотите, чтобы он долго мариновался. Теперь готовый лук надо выложить следующим слоем на мясо.

4) Далее необходимо натереть на тёрке вареный картофель. И, равномерно его распределяя, выкладываем третьим слоем.

5) Слой из картофеля надо смазать майонезом.

6) Следующими идут вареные яйца, натёртые на мелкой тёрке. Выкладываем их четвёртым слоем и аккуратно придавливаем ложкой, чтобы салат хорошо держал форму. И опять не очень много майонеза.

7) Верхним слоем будет твёрдый сыр, натёртый также на мелкой тёрке. Аккуратно его выкладываем и обратно немного смазываем майонезом, чуть придавливая ложкой для того, чтобы форма салата была красивой.

8) Аккуратно его выкладываем и обратно немного смазываем майонезом, чуть придавливая ложкой для того, чтобы форма салата была красивой.

9) Гранат следует очистить и достать зёрна из половины граната. Обильно посыпаем салат зёрнами граната. Подаём салат «Гранатовый браслет» к столу!

Легендарный салат "Гранатовый браслет" готов! Приятного аппетита!