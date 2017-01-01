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Салат «Гранатовый браслет» с курицей (без свеклы): рецепт с фото

Предлагаю вам самый вкусный вариант салата «Гранатовый браслет» с курицей. Готовится он без свеклы. Можно с уверенностью сказать, что такой слоёный салат «Гранатовый браслет» будет прекрасным дополнением праздничного или повседневного стола. Ингредиенты для салата самые обычные и не дорогие. Приготовьте салатик по этому рецепту с пошаговыми фотографиями и не пожалеете!

 

Салат «Гранатовый браслет": фото

 

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Ингредиенты слоёного салата «Гранатовый браслет»:

  • Куриное филе – 1 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Уксус – ¼ ч.л.
  • Растительное масло – 0,5 ч.л.
  • Картофель – 2 шт.
  • Яйцо куриное – 4 шт.
  • Сыр твёрдый – 100 г
  • Майонез – по вкусу
  • Гранат – 0,5 шт.

Рецепт приготовления слоёного салата «Гранатовый браслет» без свеклы:

1) Перед тем, как мы приступим к сбору салата, нужно подготовить все необходимые продукты. Сначала отварить куриную грудку до готовности. Воду, в которой мы будем её варить, нужно посолить немного. Затем отварить картофель и яйца.

 

Отварная куриная грудка: фото 1

 

2) Когда грудка готова, вынимаем её из воды и нарезаем на небольшие кусочки. Блюдо для салата должно быть плоским. В центр блюда ставим неширокий стакан или рюмку. Первым слоем равномерно выкладывается измельчённая курица.

 

Измельчённая куриная грудка: фото 2

 

3) Теперь берём лук, чистим и мелко нарезаем. В лук добавляем уксус и растительное масло и оставляем на 5 минут, чтобы лук немного замариновался. Можно процесс с луком выполнить в самом начале, если вы хотите, чтобы он долго мариновался. Теперь готовый лук надо выложить следующим слоем на мясо.

 

Второй слой - лук: фото 3

 

4) Далее необходимо натереть на тёрке вареный картофель. И, равномерно его распределяя, выкладываем третьим слоем.

 

Третий слой - картофель: фото 4

 

5) Слой из картофеля надо смазать майонезом.

 

Картофель, покрытый майонезом: фото 5

 

6) Следующими идут вареные яйца, натёртые на мелкой тёрке. Выкладываем их четвёртым слоем и аккуратно придавливаем ложкой, чтобы салат хорошо держал форму. И опять не очень много майонеза.

 

Четвёртый слой - яйца с майонезом: фото 6

 

7) Верхним слоем будет твёрдый сыр, натёртый также на мелкой тёрке. Аккуратно его выкладываем и обратно немного смазываем майонезом, чуть придавливая ложкой для того, чтобы форма салата была красивой.

 

Пятый слой - сыр: фото 7

 

8) Аккуратно его выкладываем и обратно немного смазываем майонезом, чуть придавливая ложкой для того, чтобы форма салата была красивой.

 

Сыр, покрытый майонезом: фото 8

 

9) Гранат следует очистить и достать зёрна из половины граната. Обильно посыпаем салат зёрнами граната. Подаём салат «Гранатовый браслет» к столу!

 

Салат «Гранатовый браслет": фото

 

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Легендарный салат "Гранатовый браслет" готов! Приятного аппетита!

 

Салат «Гранатовый браслет": фото

 

 

 

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Автор:
Сегодня, 08:00
Фото: Татьяна Супруненко

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