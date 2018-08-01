Все помнят поговорку, что «в 45 баба – ягодка опять», однако не все женщины в этом возрасте выглядят молодо, так как допускают ошибки в макияже после 40 лет. Ведь к этому возрасту кожа начинает терять свою эластичность: морщинки становятся заметнее, веки начинают нависать, а вокруг глаз появляются гусиные лапки. Чтобы сохранить тонус, нужно, во-первых, правильно питаться, во-вторых, регулярно проводить различные косметические процедуры, а в-третьих, пересмотреть свой макияж: то, что было идеально в 20, не очень подходит в 40 или 50 лет.

Советы, как избежать ошибок в макияже после 40

Не скрывайте морщины обилием пудры! Слишком толстый слой тонального крема не только не скроет, а скорее, подчеркнёт обилие морщинок. Лучше выберите для себя корректоры светлых тонов, они отвлекают внимание, поэтому их лучше использовать для нанесения на проблемные зоны – под глаза, около рта и носогубные складки, скулы же можно выделить тёмным, таким образом можно визуально удлинить расплывшееся лицо. Тональный крем нужно подобрать немного светлее цвета кожи или тон в тон, так она будет казаться моложе. Хорошо, если он будет иметь невесомую структуру (например, с сатиновой основой). Можно нанести немного пудры, излишки обязательно стряхните, могут закупорить поры. После нанесённой тональной основы лицо должно иметь бежевый или персиковый матовый оттенок. Откажитесь от туши на нижние веки и подводки. Даже если с молодых лет вы привыкли красить нижние веки и наводить жирную подводку, с наступлением сорокалетнего возраста лучше отказаться от этой привычки, потому что таким образом вы выделите тёмные круги под глазами и уменьшите глаза, которые с каждым годом и так кажутся меньше из-за нависших век. Чёрную тушь лучше заменить на серую или коричневую, а подводку на карандаш, который нужно аккуратно растушевать, так как чёткие стрелки только подчеркнут мимические морщинки. Найдите свой цвет губной помады и теней. Табу женщин после сорока - выходить на улицу без макияжа, так как без него они выглядят тускло и устало, однако к этому возрасту нужно отказаться от металлических, тёмных и блестящих оттенков в пользу нейтральных – бежевые, кофейные, коричневые и оливковые, которые нужно умело сочетать друг с другом, чтобы скрыть нависшее веко. Что касается губ, то помады желательно выбирать немного темнее природного цвета, ведь с возрастом кожа губ бледнеет. О розовой и красной помаде нужно забыть – контрастируя с цветом кожи, подчеркнёт все её изъяны, морщины в первую очередь. Идеальный вариант – светло-красный, телесный, бежевый и персиковый с розовым тоном. Не наносите румянец на яблоки щёк. Румянец – это символ молодости и здоровья, поэтому довольно часто девушки с помощью красных румян, нанесённых на яблочки щёк, придают своему образу свежести после тяжёлого трудового дня или бурно проведённого вечера. С возрастом лучше отказаться, во-первых, от красных румян, а во-вторых, от нанесения их непосредственно на яблочки, иначе провисающая кожа станет ещё более заметной. Нужно выбирать нежно-розовые, бежевые или персиковые оттенки, нанося их ниже чуть дальше выступающего места щёк и немного пройдясь кистью сверху-вниз.

Кажется, что после сорока лет у прекрасной половины человечества жизнь должна только начинаться. Они многого уже добились - семья, дети, возможно, карьера. В душе должны царить гармония и умиротворение, отражаясь на её внешнем виде. Но наши женщины чаще всего выглядят усталыми и замученными, даже если в жизни всё складывается довольно благополучно, по причине безразличного отношения к своей внешности, считая, что годы берут своё. Нет и ещё раз нет, время возможно остановить. Сделать это можно как с помощью правильно подобранного гардероба, так и антивозрастного макияжа – умело замаскировав раздражающие признаки старения.