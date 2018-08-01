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Ошибки в макияже после 40 лет

Все помнят поговорку, что «в 45 баба – ягодка опять», однако не все женщины в этом возрасте выглядят молодо, так как допускают ошибки в макияже после 40 лет. Ведь к этому возрасту кожа начинает терять свою эластичность: морщинки становятся заметнее, веки начинают нависать, а вокруг глаз появляются гусиные лапки. Чтобы сохранить тонус, нужно, во-первых, правильно питаться, во-вторых, регулярно проводить различные косметические процедуры, а в-третьих, пересмотреть свой макияж: то, что было идеально в 20, не очень подходит в 40 или 50 лет.  

 

ошибки в макияже после 40 лет

 

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Советы, как избежать ошибок в макияже после 40

  1. Не скрывайте морщины обилием пудры! Слишком толстый слой тонального крема не только не скроет, а скорее, подчеркнёт обилие морщинок. Лучше выберите для себя корректоры светлых тонов, они отвлекают внимание, поэтому их лучше использовать для нанесения на проблемные зоны – под глаза, около рта и носогубные складки, скулы же можно выделить тёмным, таким образом можно визуально удлинить расплывшееся лицо. Тональный крем нужно подобрать немного светлее цвета кожи или тон в тон, так она будет казаться моложе. Хорошо, если он будет иметь невесомую структуру (например, с сатиновой основой). Можно нанести немного пудры, излишки обязательно стряхните, могут закупорить поры. После нанесённой тональной основы лицо должно иметь бежевый или персиковый матовый оттенок. 
  2. Откажитесь от туши на нижние веки и подводки. Даже если с молодых лет вы привыкли красить нижние веки и наводить жирную подводку, с наступлением сорокалетнего возраста лучше отказаться от этой привычки, потому что таким образом вы выделите тёмные круги под глазами и уменьшите глаза, которые с каждым годом и так кажутся меньше из-за нависших век. Чёрную тушь лучше заменить на серую или коричневую, а подводку на карандаш, который нужно аккуратно растушевать, так как чёткие стрелки только подчеркнут мимические морщинки. 
  3. Найдите свой цвет губной помады и теней. Табу женщин после сорока - выходить на улицу без макияжа, так как без него они выглядят тускло и устало, однако к этому возрасту нужно отказаться от металлических, тёмных и блестящих оттенков в пользу нейтральных – бежевые, кофейные, коричневые и оливковые, которые нужно умело сочетать друг с другом, чтобы скрыть нависшее веко. Что касается губ, то помады желательно выбирать немного темнее природного цвета, ведь с возрастом кожа губ бледнеет. О розовой и красной помаде нужно забыть – контрастируя с цветом кожи, подчеркнёт все её изъяны, морщины в первую очередь. Идеальный вариант – светло-красный, телесный, бежевый и персиковый с розовым тоном. 
  4. Не наносите румянец на яблоки щёк. Румянец – это символ молодости и здоровья, поэтому довольно часто девушки с помощью красных румян, нанесённых на яблочки щёк, придают своему образу свежести после тяжёлого трудового дня или бурно проведённого вечера. С возрастом лучше отказаться, во-первых, от красных румян, а во-вторых, от нанесения их непосредственно на яблочки, иначе провисающая кожа станет ещё более заметной. Нужно выбирать нежно-розовые, бежевые или персиковые оттенки, нанося их ниже чуть дальше выступающего места щёк и немного пройдясь кистью сверху-вниз.  

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Кажется, что после сорока лет у прекрасной половины человечества жизнь должна только начинаться. Они многого уже добились - семья, дети, возможно, карьера. В душе должны царить гармония и умиротворение, отражаясь на её внешнем виде. Но наши женщины чаще всего выглядят усталыми и замученными, даже если в жизни всё складывается довольно благополучно, по причине безразличного отношения к своей внешности, считая, что годы берут своё. Нет и ещё раз нет, время возможно остановить. Сделать это можно как с помощью правильно подобранного гардероба, так и антивозрастного макияжа – умело замаскировав раздражающие признаки старения. 


 (голосов: 2)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 08:06

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